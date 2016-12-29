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Автор Любовь Степушова (Люлько)

США деколонизировали Аргентину и Бразилию

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Население Бразилии и Аргентины после прихода к власти неолибералов начинает понимать, что его жестоко обманули. Жизнь все ухудшается, и не видно хороших перспектив.  Аргентину ждут в 2017 году парламентские выборы, а Бразилию в 2018 — президентские. Так зачем же Вашингтоном затевались в этих странах неолиберальные перевороты?

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Экс-президенты Аргентины и Бразилии: Кристина Киршнер и Луис Инасио Лула да Силва. Фото АР.

Как Вашингтон организовал смену власти в Аргентине и Бразилии

10 декабря 2015 неолиберал Маурисио Макри пришел к власти в Аргентине в результате выигранных "на ленточке" выборов у перонистки Кристины Фернандес де Киршнер. Ему помогла прийти к власти грамотно построенная в СМИ кампания по дискредитации Киршнер через обвинения в коррупции и, конечно, популисткие обещания. Смена власти в Бразилии произошла в июне 2016 года в результате разыгранного как по нотам импичмента левого президента Дилмы Руссеф, построенного на обвинениях в нарушении ею бюджетной дисциплины для повышения своего рейтинга перед выборами. Так же были обвинения в коррупции, которые, впрочем, не удалось доказать. На смену Дилме пришел временно исполняющий обязанности президента неолиберал Мишел Темер.

Очевидно теперь, что прежние левые лидеры поплатились не за слабую политику в экономике, так как пришедшие к власти неолибералы ведут ее еще хуже, а за свою независимую от США внешнюю политику. Американцы умеют поставить себе на службу медиа службы: группу "Кларин" в Аргентине и "Глобо" в Бразилии, которые умело направили общественное мнение в нужное русло, кроме того, в Бразилии — просто подкупили нужных сенаторов.

Вашингтон начал готовить смену власти в Бразилиа в 2009 году. Тогда по данным WikiLeaks на семинаре в Рио-Де Жанейро под названием "Проект "Мосты": строительство мостов в применении к Бразилии", американцы, под предлогом борьбы с "отмыванием капиталов", провели курс лекций для прокуроров и федеральных судей из 26 бразильских штатов и 50 сотрудников из федеральной полиции.   Студенты были не только из Бразилии, но и Мексики, Коста-Рики, Аргентины, Панамы, Уругвая и Парагвая. На самом деле црушники обучали, как "дестабилизировать неугодные правительства, сосредотачиваясь на жалобах о предполагаемых нарушений, совершенных этими правительствами" , пишет бразильский политолог Эмир Садер  (Emir Sader) , в статье "США подготовили путчистов".

Заметим, что в Аргентине тоже говорили об импичменте Кристине Киршнер, но удалось сменить власть легально. Уже сейчас становится ясно, что никто и не хотел улучшения жизни народа, обещания Макри и Темера не переведены в реальность, и не могли быть переведены.

Аргентина

Ситуация в экономике Аргентины при неолибералах резко ухудшилась. Третья по величине экономика в Латинской Америке, находится в стадии рецессии, снижение деловой активности составило в июле 5,9 процентов, а ВВП - на 0,5 процента по данным Всемирного банка (ВБ). За 300 дней правительство Макри провело сокращения в бюджетной сфере, по некоторым данным до 170 тысяч человек, пишет TeleSur. В Буэнос-Айресе, бедность увеличилась на 13,43 процента всего за пять месяцев, согласно исследованию, проведенному Центром экономической политики Аргентины (CEPA). Между тем, Национальный институт статистики и переписи населения дает данные о том, что во второй половине 2016 года 32,2 процента аргентинцев (8,7 млн ​​человек) являются бедными и 6,3 процента (1,3 миллиона) живут в нищете. Такие реформы Макри, как повышение тарифов, выброс на рынок валютных запасов, увеличение НДС и отмена ограничений на экспорт сельхозпродукции разогнали годовую инфляцию до 42 процентов. Песо упало на, а 65,2 процента (с 9,75 до 16,11 долларов за песо). На все стенания Макри, что ему досталось тяжелое наследство от Кристины, она ответила: "Если вам не нравится мое наследство — отдайте его обратно".

Бразилия

В Бразилии ситуация еще хуже, как и стенания на тяжелое наследство. У власти находится нелегитимное правительство, поскольку народ не голосовал за него. Падение огромной экономики Бразилии (седьмое место в мире) неумолимо идет уже три года, в этом году составит 3 процента , согласно данным МВФ. Альберто Рамос, экономист Goldman Sachs пишет, что "за третий квартал 2016 года реальный ВВП был на том же уровне, что  в третьем квартале 2010 года". Темер внес законопроект в конгресс о замораживании пенсионных выплат и минимальной заработной платы. Национальный институт статистики говорит о снижении потребления, а экспорт упал на 2,8 процента в течение третьего квартала, безработица составляет 12 миллионов человек, растет дефицит бюджета. Не прекращаются коррупционные скандалы, выясняется, что шесть министров в правительстве Темера тоже обвиняются в коррупции, но свою невиновность им только предстоит доказать. Строительная компания "Одебрехт" продолжает публиковать списки политиков, которые хотели от нее откатов.

И вот вам вишенка на торт: аргентинские судебные власти выразили возмущение тем, что Бразилия отказалась сотрудничать в отношении расследования дела об отмывании капиталов, бегства капиталов, принадлежащих президенту Макри в панамские офшоры. Ничего, что он " сукин сын", зато наш, эти слова Франклина Рузвельта в отношении Сомосы — применимы и к этим политикам.

Неолибералы работают на США - это аксиома

"Они(Макри и Темер), подчиняются видению политики США, - " сказал, что экс-президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва на ноябрьской встрече с Кристиной Киршнер. Они призваны "уничтожить все, что было завоевано  в течение предыдущих лет  руководителями Бразилии и Аргентины" , сказал Лула, который выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы 2018 года.

Когда неолибералы приходят к власти, надо понимать, что их цель — это не благосостояние народов - это реинтеграция стран под имперский ботинок Вашингтона. Это приватизация лучших активов американскими компаниями ("Петробраз", пенсионные фонды в Аргентине), это рост внешних заимствований в американском МВФ, это запуск на рынок американских товаров через отмену регулирующих мер, это военные базы на территории этих стран (в зоне тройной границы Аргентины Чили и Бразилии).

Да, у Киршнер были долги, но это были долги в песо, Кристина занимала на внутреннем рынке. Сейчас Макри резко увеличил внешние заимствования, долг государства растет и даже те доходы, которые будет зарабатывать страна, будут уходить на обслуживание долгов МВФ. Резко растет госдолг и в Бразилии, самыми быстрыми темпами в Латинской Америке, согласно агентству Moody's. В результате в обеих странах растет депрессия, самоубийства уволенных работников, нехватка лекарств, увеличение уличной преступности, банкротство малых и средних предприятий, большей части промышленности. В результате "реформ" Макри никто не побежал вкладывать капиталы в Аргентину, в мире давно уже нет свободного рынка, он везде защищен квотами, регламентами и пошлинами. Трамп пришел и встал на защиту своего рынка, а Макри его открыл. Парадокс? Нет, это такая неколониальная политика -  обеспечить рост США за счет других стран, в том числе  Аргентины и Бразилии.


Аргентина уйдет в тень США?
Темы США Бразилия Аргентина
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