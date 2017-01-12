Мексика на грани революции

Мексика погружается в протестное движение. Повод — повышение цены на бензин на 20 процентов. Как возможно за бак бензина в нефтедобывающей стране платить три минимальные зарплаты? Но причина массового недовольства гораздо глубже — неолиберал и друг Обамы Энрике Пенья Ньето за четыре года правления дал понять, что на первом месте у него интересы наркокартелей. Есть ли сила, способная возглавить мексиканскую революцию?

Наркокартели — это наше всё Мексики

Поразительно, но даже такие организации, как ОАГ, Совет по правам человека при ООН, которые не устают атаковать Венесуэлу, молчат о том, что происходит в Мексике. А там за последнюю неделю граница с США в районе Сан-Диего была дважды закрыта после прошедших протестов против повышения цены на бензин с 1 января на 20 процентов. Лозунг нынешних демонстраций: "Нефтяная страна, а люди нищие". Минимальный размер оплаты труда — 80 песо, а чтобы заполнить топливный бак автомобиля бензином самой дешевой марки, надо 208.

По данным Национальной комиссии по безопасности, только в понедельник было зафиксировано 15 демонстраций против "gasolinazo" (повышения цен на топливо) в штатах Идальго, Мехико, Дуранго, Чиуауа, Синалоа и Оахака. Было проведено более 1500 задержаний, разграблены сотни магазинов, шестеро демонстрантов погибли, многие дороги и бензоколонки блокировались, госучреждения закрывались, пишет газета Reforma. Тысячи людей прошли по главному проспекту Мехико, требуя отставки Пеньи Ньеты.

Заметим, что Ньето пришел к власти в декабре 2012 года не без активной помощи американской пропаганды и манипуляций при подсчете голосов. Он обещал, что не допустит повышения цен на бензин, но они продолжают расти, так же как на электричество, воду, газ, хлеб и другие продукты питания (по схеме переложения транспортных затрат на издержки производства). Этому способствовала передача производства бензина в частные руки — от компании Petróleos Mexicanos в пользу местных и американских компаний. Мексика — это пятый по величине производитель нефти в мире, но все больше сырья перевозит на переработку на заводы в Техас, а оттуда покупает бензин, естественно, дорого.

Неолиберальные реформы привели к сокращению финансирования министерства народного образования на десять процентов, здравоохранения — на восемь, науки и техники — на 20 процентов. ВВП страны в 2016 году остался на прежнем уровне, а в 2017 году упадет на три процента, согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (OCDE).

О том, что ситуация в стране после проведения приватизации нефтепереработки резко ухудшилась, пишет Ник Бернабе (Nick Bernabe) в статье, опубликованной в AntiMedia.org. Частичная приватизация государственной компании Petroleos Mexicanos (Pemex) привела к росту тарифов и усугубляется открытой коррупцией, понижением уровня жизни и безудержной инфляцией, указывает Бернабе. Автор утверждает, что ситуация поставила Мексику на "грань революции" и причина не только в неолиберальных реформах, но и в том, что Мексика превратилась в наркогосударство, то есть живет на деньги наркобаронов и обеспечивает им покупку акций нефтяных компаний.

Пенья Ньето обвиняется в том, что покрывает мафию, виновную в убийстве 43 студентов колледжа Ayotzinapa в Игуале, штат Герреро, в 2014 году. Студенты выступали против проникновения наркокартелей в их жизнь и были зверски убиты (тела сожжены, и прах развеян по ветру) при пособничестве мэра и полиции. Один мексиканский активист, пожелавший остаться неназванным, сказал AntiMedia.org, что "многие люди думают, что это (протесты. - Ред.) только из-за цены на бензин, но цена на бензин является лишь соломинкой, которая сломала спину верблюда. Все началось с Ayotzinapa".

Стена — символ краха неолиберализма

На фоне этих протестов продолжается история со строительством стены между США и Мексикой. Трамп заявил, что собирается заняться вопросом сразу после инаугурации, а Пенья Ньето ответил, что платить за стену не будет. История противоречий восходит к пресловутой зоне свободной торговли — НАФТА (США, Канада, Мексика), создание которой в 1994 году привело к уничтожению кукурузных плантаций Мексики, так как на общем рынке стала востребована субсидированная правительством США американская кукуруза. А куда пошли разорившиеся мексиканские фермеры? Конечно, в США, что спровоцировало нынешний миграционный кризис и обещание Трампа возвести стену.

Но отмена НАФТА, как обещает Трамп, не вернет Мексике благополучие. Протекционистская политика США приведет к тому, что ушедшие в Мексику американские заводы станут возвращаться обратно вместе с рабочими местами, песо упадет по отношению к доллару, рухнут акции мексиканских компаний. Добавим, что Трамп депортирует и мексиканских нелегалов, эта политика находит все большую поддержку в США, особенно среди въехавших в США легально.

"Дополнительные миллиарды песо, которые получает правительство за рост цен на бензин, не пойдут в школы или больницы, но будут подмазывать политическую коррупцию и фальсификации выборов в 2018 году, пишет аналитик John M. Ackerman в статье для RT. "Пакт для Мексики" (правительственный союз неолиберальных партий) разрушил национальную экономику и приватизировал природные ресурсы в пользу своих друзей, пишет автор. Налицо коллапсирующая экономика с минимальной заработной платой, которая становится все меньше в реальных ценах, заключает автор.

По пути Мексики пойдут Аргентина и Бразилия

Другой аналитик, Фернандо Буэн Абад (Fernando Buen Abad), задается вопросом в интервью аргентинской газете Diario contexto: а есть ли сегодня в Мексике политическая сила, способная этот гнев возглавить и выйти с требованием смены политического руководства. И он называет ее в лице Лопеса Обрадора (проиграл Пенья Ньето в 2012 году) и его партии. "Когда Пенья Ньето спросил его (Обрадора) цинично: "Что бы вы сделали на моем месте", - Лопес Обрадор ответил: "Мы спросили бы людей. Мы бы начали ставить интересы мексиканцев выше интересов транснациональных корпораций, которые заграбастали нашу нефть".

"Мы видим, что Аргентина пойдет по пути Мексики, - продолжает Фернандо Буэн. - Не только по причине сращивания государственных структур с преступными элементами, но и проведения неолиберальных реформ, которые предусматривают ускорение роста расходов на все товары и услуги. В настоящее время Мексика является хрустальным шаром гадалки, где вы можете увидеть ближайшее будущее Аргентины и большей части региона. Это большая лаборатория эксперимента — неолиберального, уголовного и бесстыдного".