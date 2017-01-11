Незнакомая Венесуэла. Зачем ее хотят уничтожить?

Парламент Венесуэлы незаконно лишил Николаса Мадуро президентских полномочий по украинской схеме. Это наводит на конспирологические мысли, которые подтверждаются тем, что Венесуэла объявлена Обамой "чрезвычайной угрозой для национальной безопасности и внешней политики США". Это был трудный год для Мадуро, и он справился, но об этом вы нигде не прочитаете.

Как работает экономика Венесуэлы

Обама уходит, стараясь нагадить всем, кому можно. В понедельник объектом его атаки стала Венесуэла. Страна управляется чавистами — идейными наследниками Уго Чавеса, родоначальника "социализма XXI века", который предполагает консолидацию добытого продукта в руках государства с последующим его справедливым распределением. Суть этого строя — никто не живет слишком богато, но и нищеты нет. Государство финансирует здравоохранение, образование и субсидирует производителей товаров и услуг: то, что на Западе стоит бешеные деньги, в Венесуэле можно купить за гроши.

Бензин даже сегодня, в кризис, — самый дешевый в мире, литр стоит в американских долларах 1 цент, согласно Global petrol price. В соседней Колумбии — 72 цента, что приводит к спекулятивным потокам. Вообще, конечно, главный недостаток боливарианского социализма в том, что его нельзя построить в отдельно взятой стране, если граница открыта. Разница в ценах приводит к существованию огромного черного рынка, в том числе валютного. Но советским людям, жившим при позднем Брежневе, легко понять, как работает экономика Венесуэлы, и за счет чего живут простые граждане. Все в дефиците, но в холодильниках еда есть, а квартиры, машины и так далее граждане получают от государства в очереди.

Кризис поставил модель Чавеса на грань катастрофы

Ситуацию обрушили стремительно упавшие цены на нефть — главный экспортный товар страны и поставщик валюты в бюджет (опять же можно проводить параллели с гибелью СССР). На волне огромного роста инфляции, разогнанной печатанием денег под социальные программы, неолиберальная оппозиция выиграла выборы в законодательные органы в декабре 2015 года и стала контролировать парламент. В январе 2016 года ее лидер Энри Рамос заявил с трибуны, что уберет Мадуро от власти "в срок, не превышающий шести месяцев".

Конечно, он был вдохновлен импичментом президента Дилмы Руссеф в Бразилии, который никогда бы не был реализован без участия ЦРУ. Но в конституции Венесуэлы нет статьи об отстранении президента через парламентский импичмент, тогда был взят курс на референдум. Однако Верховный суд не утвердил собранные подписи для инициации процедуры. Мадуро выдержал и следующую атаку неолибералов — "отстранение от власти".

"Какими силами этот парень (Рамос) собирается осуществить переворот? — высказался чавист, глава муниципалитета Libertador в Каракасе Хорхе Родригес. — Это (заявление об отстранении) уже преступление, хотя в устной форме. И за его действиями уже 43 погибших (имеются ввиду жертвы беспорядков осенью прошлого года)".

Успехи Мадуро в 2016 году

Таким образом, 2016 год был чрезвычайно трудным для Венесуэлы в политическом смысле, но в экономике были успехи. Мадуро преодолел энергетический кризис, связанный с плохим водоснабжением ГЭС Эль-Гури (80 процентов вырабатываемой электроэнергии). Была внедрена программа экономии, замены устаревших ламп и кондиционеров на новейшие. Пересмотрена политика субсидирования — теперь субсидируются не товаропроизводители, а потребители, субсидии стали выделяться только действительно нуждающимся, все остальные стали покупать товары и услуги на рынке. Мадуро удалось сохранить систему социального обеспечения, Венесуэла тратит на социальные программы 71,4 процента от бюджета страны. Это мировой рекорд.Ни одно другое государство на планете посвящает почти три четверти своего бюджета на социальные инвестиции.

Фундаментальная победа, о которой также не говориться в западных СМИ, была достигнута в отношении пенсионеров, получающих пенсию по старости. В 2016 году их процент достиг 90 процентов (16 процентов в 1999 году). Продолжалось строительство социального жилья. Было построено 359 тысяч квартир и домов (viviendas), которые переданы венесуэльцам бесплатно в собственность. Всего по программе La Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) за шесть лет было построено около 1,5 миллиона социальных квартир. Добавим также, что строились больницы, школы. Медицинские вузы подготовили в 2016 году 27 тысяч новых врачей на бюджетной основе. Правительство закупило в России зерно, что должно решить проблему его нехватки на рынке. Обнадеживает также стабилизация цены на нефть в связи с договором ОПЕК-Россия.

Зачем свергают президента Венесуэлы?

Кто пишет об этих достижениях? Никто. Наоборот, западная пресса проводит демонизацию режима Мадуро, выполняя задачу Вашингтона по его свержению. Особенно это четко видно, когда мы смотрим, как прославляется в западных СМИ соседняя Колумбия, где ситуация в экономике еще хуже (шесть миллионов беженцев из Колумбии проживает в Венесуэле), и идет гражданская война.

Тем не менее, существующий только на бумаге успех колумбийского правительства с договором с партизанами FARC преподносится как успех подлинной демократии. Да, в Колумбии полные магазины, но дети умирают на улице от голода, нет государственного пенсионного обеспечения, идет разгул наркобандитизма.

Ситуацию в Венесуэле пытаются раскачать через дестабилизацию финансовой системы. "Сумма (вывода боливара с рынка ликвидности) может достигать 300 миллиардов, которые по приказу министерства финансов США выводились из страны с помощью неправительственных организаций, чтобы удушить национальную финансовую систему и оставить без денег нашу страну", — заявил глава МВД Нестор Ревероль. Мадуро для предотвращения наличного теневого оборота решил изъять купюру в 100 боливаров в целях борьбы с терроризмом и преступностью. Мера, на которою, кстати, решился до него в 2016 году Нареандра Моди, премьер Индии. Но разве вы прочитаете о таком положительном опыте?

Почему же Венесуэле и Мадуро не дают спокойно разобраться с трудностями? Потому что, в отличие от Колумбии, где все богатства (кофейные плантации, минералы, наркопроизводство и наркотрафик) уже поделены между американским корпорациями, мафиози и местными латифундистами, в Венесуэлы много государственного имущества, которое можно приватизировать. Это прежде всего нефтянка, это миллионы квадратных метров социального жилья. Если сейчас в Венесуэле победят неолибералы, то жизнь простых граждан только ухудшится. Понимает ли это молодое поколение, выросшее при Чавесе?

Будет расти инфляция, в результате из-за роста тарифов увеличатся преступность, депрессия, коррупция. Это будет и при Трампе, потому что американский капитал, по сути, всегда агрессивен и настроен на поглощение экономик других стран, которые, как известно, только тогда успешны, когда имеют протекционисткую экономику (Сингапур, Южная Корея, Китай). Суть всех правительств левых в Латинской Америке в том, что они проводят такую политику, пытаются сохранить и использовать национальные богатства в интересах своих народов. Но свой "задний двор" Америка хорошо знает. Посмотрим, будет ли мудрым венесуэльский народ.

Мадуро — это не Янукович

И последнее. Президент заявил в воскресенье о создании специальных сил по борьбе с потенциальными путчистами — "Comando Antigolpe" с участием вооруженных сил, полиции, центрального правительства "и всех революционных сил". Руководить ими будет вице-президент Тарек Эль-Айссами, пишет EFE. Эти силы будут принимать "превентивные правовые меры в отношении всех заговорщиков и террористов внутри страны для недопущения свержения легитимной власти, беспорядка и хаоса".

Это знак, что на вашу силу всегда найдется наша, не хотите год подождать до очередных выборов, мы вас "зачистим". Ибо справедливо сказано, что всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, когда может себя защитить.