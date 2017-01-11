Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Мир » Остальной мир
Азия Европа Бывший СССР Соотечественники Северная Америка Остальной мир
Автор Любовь Степушова

Незнакомая Венесуэла. Зачем ее хотят уничтожить?

Мир » Остальной мир » Южная Америка

Парламент Венесуэлы незаконно лишил Николаса Мадуро президентских полномочий по украинской схеме. Это наводит на конспирологические мысли, которые подтверждаются тем, что Венесуэла объявлена Обамой  "чрезвычайной угрозой для национальной безопасности и внешней политики США". Это был трудный год для Мадуро, и он справился, но об этом вы нигде не прочитаете.

357984.jpeg

Как работает экономика Венесуэлы

Обама уходит, стараясь нагадить всем, кому можно. В понедельник объектом его атаки стала Венесуэла. Страна управляется чавистами — идейными наследниками Уго Чавеса, родоначальника "социализма XXI века", который предполагает консолидацию добытого продукта в руках государства с последующим его справедливым распределением. Суть этого строя — никто не живет слишком богато, но и нищеты нет. Государство финансирует здравоохранение, образование и субсидирует производителей товаров и услуг: то, что на Западе стоит бешеные деньги, в Венесуэле можно купить за гроши.

Бензин даже сегодня, в кризис, — самый дешевый в мире, литр стоит в американских долларах 1 цент, согласно Global petrol price. В соседней Колумбии — 72 цента, что приводит к спекулятивным потокам. Вообще, конечно, главный недостаток боливарианского социализма в том, что его нельзя построить в отдельно взятой стране, если граница открыта. Разница в ценах приводит к существованию огромного черного рынка, в том числе валютного. Но советским людям, жившим при позднем Брежневе, легко понять, как работает экономика Венесуэлы, и за счет чего живут простые граждане. Все в дефиците, но в холодильниках еда есть, а квартиры, машины и так далее граждане получают от государства в очереди.

Кризис поставил модель Чавеса на грань катастрофы

Ситуацию обрушили стремительно упавшие цены на нефть — главный экспортный товар страны и поставщик валюты в бюджет (опять же можно проводить параллели с гибелью СССР). На волне огромного роста инфляции, разогнанной печатанием денег под социальные программы, неолиберальная оппозиция выиграла выборы в законодательные органы в декабре 2015 года и стала контролировать парламент. В январе 2016 года ее лидер Энри Рамос заявил с трибуны, что уберет Мадуро от власти "в срок, не превышающий шести месяцев".

Конечно, он был вдохновлен импичментом президента Дилмы Руссеф в Бразилии, который никогда бы не был реализован без участия ЦРУ. Но в конституции Венесуэлы нет статьи об отстранении президента через парламентский импичмент, тогда был взят курс на референдум. Однако Верховный суд не утвердил собранные подписи для инициации процедуры. Мадуро выдержал и следующую атаку неолибералов — "отстранение от власти".

"Какими силами этот парень (Рамос) собирается осуществить переворот? — высказался чавист, глава муниципалитета Libertador в Каракасе Хорхе Родригес. — Это (заявление об отстранении) уже преступление, хотя в устной форме. И за его действиями уже 43 погибших (имеются ввиду жертвы беспорядков осенью прошлого года)".

Успехи Мадуро в 2016 году

Таким образом, 2016 год был чрезвычайно трудным для Венесуэлы в политическом смысле, но в экономике были успехи. Мадуро преодолел энергетический кризис, связанный с плохим водоснабжением ГЭС Эль-Гури (80 процентов вырабатываемой электроэнергии). Была внедрена программа экономии, замены устаревших ламп и кондиционеров на новейшие. Пересмотрена политика субсидирования — теперь субсидируются не товаропроизводители, а потребители, субсидии стали выделяться только действительно нуждающимся, все остальные стали покупать товары и услуги на рынке. Мадуро удалось сохранить систему социального обеспечения, Венесуэла тратит на социальные программы 71,4 процента от бюджета страны. Это мировой рекорд.Ни одно другое государство на планете посвящает почти три четверти своего бюджета на социальные инвестиции.

Фундаментальная победа, о которой также не говориться в западных СМИ, была достигнута в отношении пенсионеров, получающих пенсию по старости. В 2016 году их процент достиг 90 процентов (16 процентов в 1999 году). Продолжалось строительство социального жилья. Было построено 359 тысяч квартир и домов (viviendas), которые переданы венесуэльцам бесплатно в собственность. Всего по программе La Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) за шесть лет было построено около 1,5 миллиона социальных квартир. Добавим также, что строились больницы, школы. Медицинские вузы подготовили в 2016 году 27 тысяч новых врачей на бюджетной основе.  Правительство закупило в России зерно, что должно решить проблему его нехватки на рынке. Обнадеживает также стабилизация цены на нефть в связи с договором ОПЕК-Россия.

Зачем свергают президента Венесуэлы?

Кто пишет об этих достижениях? Никто. Наоборот, западная пресса проводит демонизацию режима Мадуро, выполняя задачу Вашингтона по его свержению. Особенно это четко видно, когда мы смотрим, как прославляется в западных СМИ соседняя Колумбия, где ситуация в экономике еще хуже (шесть миллионов беженцев из Колумбии проживает в Венесуэле), и идет гражданская война.

Тем не менее, существующий только на бумаге успех колумбийского правительства с договором с партизанами FARC преподносится как успех подлинной демократии. Да, в  Колумбии полные магазины, но дети умирают на улице от голода, нет государственного пенсионного обеспечения, идет разгул наркобандитизма.

Ситуацию в Венесуэле пытаются раскачать через дестабилизацию финансовой системы. "Сумма (вывода боливара с рынка ликвидности) может достигать 300 миллиардов, которые по приказу министерства финансов США выводились из страны с помощью неправительственных организаций, чтобы удушить национальную финансовую систему и оставить без денег нашу страну", — заявил глава МВД Нестор Ревероль. Мадуро для предотвращения наличного теневого оборота решил изъять купюру в 100 боливаров в целях борьбы с терроризмом и преступностью. Мера, на которою, кстати, решился до него в 2016 году Нареандра Моди, премьер Индии. Но разве вы прочитаете о таком положительном опыте?

Почему же Венесуэле и Мадуро не дают спокойно разобраться с трудностями? Потому что, в отличие от Колумбии, где все богатства (кофейные плантации, минералы, наркопроизводство и наркотрафик) уже поделены между американским корпорациями, мафиози и местными латифундистами, в Венесуэлы много государственного имущества, которое можно приватизировать. Это прежде всего нефтянка, это миллионы квадратных метров социального  жилья. Если сейчас в Венесуэле победят неолибералы, то жизнь простых граждан только ухудшится. Понимает ли это молодое поколение, выросшее при Чавесе?

Будет расти инфляция, в результате из-за роста тарифов увеличатся преступность, депрессия, коррупция. Это будет и при Трампе, потому что американский капитал, по сути, всегда агрессивен и настроен на поглощение экономик других стран, которые, как известно, только тогда успешны, когда имеют протекционисткую экономику (Сингапур, Южная Корея, Китай). Суть всех правительств левых в Латинской Америке в том, что они проводят такую политику, пытаются сохранить и использовать национальные богатства в интересах своих народов.  Но свой "задний двор" Америка хорошо знает. Посмотрим, будет ли мудрым венесуэльский народ.

Мадуро — это не Янукович

И последнее. Президент заявил в воскресенье о создании специальных сил по борьбе с потенциальными путчистами — "Comando Antigolpe" с участием вооруженных сил, полиции, центрального правительства "и всех революционных сил". Руководить ими будет вице-президент Тарек Эль-Айссами, пишет EFE. Эти силы будут принимать "превентивные правовые меры в отношении всех заговорщиков и террористов внутри страны для недопущения свержения легитимной власти, беспорядка и хаоса".

Это знак, что на вашу силу всегда найдется наша, не хотите год подождать до очередных выборов, мы вас "зачистим". Ибо справедливо сказано, что всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, когда может себя защитить.


Венесуэла: поражение Мадуро — поражение России?
Темы Венесуэла Латинская Америка
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Сесть на шпагат за 10 дней
Красота
Сесть на шпагат за 10 дней
Комментарии
Актуальная аналитика
Южная Америка
Незнакомая Венесуэла. Зачем ее хотят уничтожить?
Россия
Антисемитизм — росток, привитый к российскому дичку
Как отстоять права
Эволюция российских тюрем: От пресс-хат к прозрачности
Читательский топ
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II
На Марсе найдены тела инопланетян и летающая тарелка
Экс-министр экономики Украины заявил, что у нее нет перспективы как у государства
Сейчас читают
Терроризм
Адам Деккушев: "Меня просто продали за деньги"
Госдума одобрила законопроект о декриминализации побоев родственников
Общество
Госдума одобрила законопроект о декриминализации побоев родственников Видео 
Семнадцать глав стран ЕС попросили Трампа не дружить с Россией
Мир
Семнадцать глав стран ЕС попросили Трампа не дружить с Россией Видео 
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта Видео 
Почему сокращение Резервного фонда не катастрофа
Экспертное мнение
Почему сокращение Резервного фонда не катастрофа Видео 


Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта

Ранее появилась информация, что после полной расшифровки черных ящиков эксперты назвали точные причины авиакатастрофы.

ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Происшествия
На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II
Занимательные Новости
На Марсе найдены тела инопланетян и летающая тарелка
Советское наследие
Массовый героизм в Великой Отечественной войне переоценке не подлежит

Либеральная общественность не первый год занимается различными переосмыслениями истории, в частности событий Великой Отечественной войны. Сейчас ставится вопрос о героизации битвы за Москву. Эти проблемы главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова обсудила с доктором исторических наук, директором Института российской истории РАН Юрием Петровым.

Массовый героизм в Великой Отечественной войне переоценке не подлежит
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Рынки
Киев возмущен: "Клятые москали" покупают мало украинского сала
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"

О создании в России сверхзвуковой ракеты, которая может достигнуть территории Великобритании за 13 минут, написало в своей статье издание Al Bayan.

Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Экс-министр экономики Украины заявил, что у нее нет перспективы как у государства
Украина
Экс-министр экономики Украины заявил, что у нее нет перспективы как у государства
Мир
США и Южная Корея отрабатывают убийство Ким Чен Ына
Происшествия
Американцы вновь исполнили гимн России в память о жертвах крушения "Ту-154"
Любовь Степушова Незнакомая Венесуэла. Зачем ее хотят уничтожить? Любовь Степушова Игорь Буккер Антисемитизм — росток, привитый к российскому дичку Игорь Буккер Юрий Носовский Украинский олигархат готовится к капитуляции Юрий Носовский
Комментарии
Эд Ружин Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Дмитрий Белебенцев Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Tatiana Tatiana(Facebook) Русская жена: "гейша", "хищница", верная мать
vkontakte_218235326 Дон прикажет всем залечь на матрасы
Dar Um Кто тормозит евразийскую интеграцию?
Gleb Zhiglov Американцев в Эстонии готовят к зимней войне
INTOLERANT Американцев в Эстонии готовят к зимней войне
koreisha alexa Американцев в Эстонии готовят к зимней войне
Narhar Joshi Россия и Индия выиграют от конфликта США с КНР
анатолий карась Западные "дирижеры" пытаются надуть в России очередной "пузырь" - мнение
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?