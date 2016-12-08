Пик Карибского кризиса. Как это было?

Ушел из жизни бессменный лидер кубинской революции легендарный Фидель Кастро Рус, герой Советского Союза. В сложные времена прямого противостояния с Америкой Советский Союз разместил свои ракеты на кубинской территории. Из-за тяжелейшего Карибского кризиса чуть было не началась новая мировая война. Совсем недавно мы отмечали очередную годовщину этих событий. Обо всех этих событиях Pravda.Ru поговорила с Борисом Соболевым, председателем Межрегиональной общественной организации воинов-интернационалистов кубинцев МООВИК.

Фидель Кастро Рус. Фото: AP

— Вы — русский кубинец, принимали участие в военной помощи Советского Союза братскому народу Кубы в тяжелые времена ее прямого противостояния с Америкой. Вы участвовали в размещении ракет на кубинской территории. Как начался и развивался Кубинский кризис?

— Да, я принадлежу к категории тех людей, кто непосредственно защищал Кубу в период с июля 1962 года по 1964 год. Это была группировка советских войск, которая была направлена по решению правительства для поддержки этой республики. Также мне хотелось бы напомнить, что к этому времени американские ракеты стояли у нас под боком в Турции.

Руководству нашей страны пришлось сделать свой решительный шаг и разместить нашу группировку на острове Куба. Нас было 43 тысячи человек. К сожалению, сейчас осталось очень немного из них. Мы были все молоды. Мне тогда было от роду 22 года, я был лейтенантом советской армии, узким специалистом противовоздушной обороны.

Мы прибыли далеко не на готовое, нам пришлось осваивать свои боевые позиции, налаживать быт. Поэтому, пользуясь случаем, я хотел бы низко поклониться тем солдатам, которые прошли через это. Мои ребята своими руками рыли окопы, стыковали ракеты и стояли на дежурстве.

— Недавно ушел из жизни большой друг нашей страны Фидель Кастро. Борис Алексеевич, вы видели и слышали Фиделя. Каковы ваши впечатления от этого человека? Он действительно производил совершенно волшебное впечатление на слушателей?

— Фиделя в первые минуты, конечно, мы не видели, мы выполняли свою задачу. Кроме того, мы жили в довольно закрытом сообществе. Наша боевая точка была окружена колючей проволокой, нам запрещалось выезжать и в город. И только спустя уже длительное время, фактически по окончании Карибского кризиса, самого острого его пика, где-то в январе 63-го, нам позволили выезжать в город хотя бы для закупки каких-то самых элементарных вещей.

Мы, естественно, были молодые люди, которым присуще любопытство. В кинотеатре впервые в хронике мы увидели выступление Фиделя. Безусловно, это производило очень большое впечатление. Во-первых, сам по себе Фидель: его рост, его борода, которая для нас была необычной, его умение вести речь, жестикуляция, - конечно, все это нас очень впечатлило.

Мне казалось, что народ к этому времени уже привык к Фиделю, но его приветствовали, весь зал поднимался и, стоя, скандировал "Фидель! Фидель!" Это было первое наше, в том числе мое, впечатление.

Второе впечатление — когда я видел его, по делам приехав в Гавану. Мы располагались не в самой столице, наше местоположение было около города Санта-Клара. Но вот, по служебному делу прибыв в наш центр, я присутствовал на одном из митингов, которые проводил Фидель.

Конечно, я далеко не все понимал по-испански, я только мог видеть, как человек зажигает, в полном смысле, толпу. Его необыкновенность была уже в том, что он мог произносить длинные речи. Но он не просто говорил, он говорил так, что рядом стоящие кубинцы приходили в восторг.

Все-таки к этому времени я уже немножко стал понимать, о чем идет речь и о чем совещались или переговаривались между собой рядом стоящие. Кубинцы говорили примерно так: Фидель никогда не лжет. Он сказал, первый год будет годом борьбы с безграмотностью, и он сделал это. Молодые ребята пошли в горы от безграмотности, и они сделали так, что крестьяне научились читать.

— Всего за год проблема в основном была решена?

— Да, я уже видел только грамотных людей, вот в чем дело. "Гранха" — так у них назывались колхозы. Была не просто проведена коллективизация - крестьяне из лачуг из пальмовых листьев переселились в добротные, по их меркам, дома из бетона. Мы часто бывали в этих домах. Там, естественно, утепление не требовалось.

Наоборот, обязательно около дома должна была быть небольшая веранда с крышей, потому что вечером там тоже жарко. Крестьяне все время выходили отдыхать туда в своих замечательных креслах-качалках, смотреть телевизор. Они беседовали друг с другом, естественно, это часто было всей семьей.

Дальше была небольшая прихожая, столовая, совмещенная с гостиной, и, как правило, две комнаты-спальни. Если молодая семья жила вместе с родителями, то каким-то образом к тому, что раньше было запланировано, пристраивались дополнительные помещения. То есть, тогда кубинцы часто жили большой семьей.

Более того, при помощи Советского Союза на Кубе появилось много тракторов, появились специальные приспособления для уборки тростника. И как Фидель обещал, так и сделал: крестьянская жизнь стала гораздо легче.

— Как создавалась кубинская армия, решались вопросы надежной защиты от возможной американской агрессии?

— Армия создавалась также при нашей помощи. С 63-го по осень 64-го года пришло много всякой техники вместе с нами. Это были торпедные катера, различная авиация, в основном "МИГи-21", наша техника ПВО, С-75, танки… Все это было передано безвозмездно кубинской армии. Более того, мы обучали их военных прямо на месте по принципу "делай, как я".

У меня было, например, три офицера, бывших гаванских студентов. У них были очень звучные имена — Ангел Лопес, Гильермо Сантана, Мигель Галл. Прошло, как видите, много времени, а я их еще помню. У нас были отличные взаимоотношения, потому что это были замечательные ребята, умные, талантливые, как раньше говорили, преданные делу партии.

— А что было бы, если бы там, не дай Бог, начались боевые действия?

— Мы к этому всегда возвращаемся в своих мыслях. Смотрите и читайте воспоминания наших ребят. На самом-то деле, 24 боевых ствола были готовы к пуску. Все наши дивизионы стояли в полной готовности. И в ночь Карибского кризиса официально американский налет шел уже конкретно на наши дивизионы.

На руках у каждого командира был приказ открывать огонь только в случае необходимости. Хотелось бы мне знать, когда и кто оценит эту необходимость… Командир третьего дивизиона говорил, что рука уже плясала на кнопке, когда эскадрилья подошла к нам уже близко.

Потом, слава Богу, самолеты развернулись, но один все же пошел прямо на нас. Ну что говорить, как воспринимать было это дело? Да, тогда было достаточно одного неверного движения — и могла начаться мировая война. У нас все было уже готово. К чему бы это привело, одному Богу известно.

Беседовал Дмитрий Нерсесов

К публикации подготовил Юрий Кондратьев