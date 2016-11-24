Камерун повторяет украинский сценарий

Ожесточенные столкновения, в ходе которых были убиты три человека, вспыхнули в понедельник в столице Северо-Западного Камеруна городе Баменда. Причина — насильственное "офранцуживание" этой англоязычной части страны. Прискорбно, что в мире так и не научились бережно обращаться с таким фактором идентичности, как родной язык. Или это обычный прием по дестабилизации государств, какой мы видели на Украине?

Беспорядки вспыхнули после того, как правительство решило ввести в школах региона преподавание на французском языке в ущерб английскому и перевести юридическое делопроизводство с английского на французский. Во время демонстраций протеста появились лозунги о предоставлении независимости двум англоязычным регионам страны — Северо-Западному и Юго-Западному и об отставке президента Пола Бийя, который правит страной с 1982 года. "Пусть убираются, — кричит один из восставших в камеру Euronews, — мы без них разберемся, как нам вести свои дела".

Статус языка — это главный государственный вопрос

Камерун — одна из самых развитых стран Тропической Африки с населением около 22 миллионов человек. Англоязычное меньшинство в этой стране — это около трех миллионов. Страна была образована в 1961 году в рамках территориальных границ бывшей немецкой колонии, которую по итогам Первой мировой поделили между собой Англия и Франция. Британскому Камеруну в 1961 году через референдум под эгидой ООН был предоставлен выбор присоединения либо Нигерии, либо к Республике Камерун. Более благоприятная экономическая ситуация в Камеруне способствовала выбору в его пользу, и было образовано государство Федеральная Республика Камерун (ФРК).

Но англоязычное население, "англофоны", оказавшись в меньшинстве, считает с тех пор, что подвергается маргинализации и офранцуживанию. И их претензии обоснованы: в 1972 году федеративное государство стало унитарным, в 90-е годы французский язык в отличие от английского стал государственным, название страны вернули к французскому — Republique du Cameroun, а в правительстве 90 процентов постов заняли представители "франкофонов". Англофоны также считают, что доходы от нефтяной отрасли используются только на пользу франкоговорящего большинства. В 90-х годах англоязычная элита Юго-Запада (нефтяная), выдвинула требования о подлинной автономии, а потом и отделения.

Были попытки обращения к мировому сообществу, чтобы признать аннексию "Южного Камеруна", получить статус угнетенного меньшинства, была даже провозглашена независимость в 1994 году с попыткой вступить в Британское содружество, но тщетно. Франция активно этому противодействовала, и англосаксы не решились обострять отношения в "евроатлантическом братстве". Сегодня ситуация обостряется тем, что в регионе появилась третья геополитическая сила — это террористическая организация "Боко Харам", присягнувшая на верность ИГИЛ (организации, запрещенные в России). Не исключено, что она станет оплотом исламистов после их поражения на Ближнем Востоке.

Нынешними протестами руководит Национальный совет Южного Камеруна (Southern Cameroon National Council, SCNC), который снова поднимает тему независимости или федерализации. "Власти совершенно нечувствительны к нашим проблемам. Под предлогом согласования реформ они хотят уничтожить образование и юридическую систему на английском языке. Эти вещи должны соблюдаться! Но власти не хотят слышать этого", — сказал "Голосу Америки" лидер движения доктор Нгала Нфор (Ngala Nfor).

Кто раскачивает Камерун?

Стремление камерунских властей игнорировать языковую идентичность части населения приводит к трагическим последствиям. Почему же никто не учится на ошибках других? Имеется ввиду Украина. Не потому ли, что на вооружении глобалистов есть некий стандартный план по дестабилизации стран, когда надо осуществить передел собственности. Очевидно, что Камерун — это зона интересов Франции, которая на 75 процентов обеспечивает себя электроэнергией за счет атомных электростанций. И если она потеряет контроль над сахельским ураном - Камеруном, Мали, Нигером, тогда французская промышленность станет неконкурентоспособной, потому что тогда будут слишком большие энергетические составляющие в цене производимых товаров.

Заметим, что Россия тоже заинтересована в спокойствии региона: компания "Лукойл" обнаружила хорошие коммерческие запасы нефти в Камеруне и подтвердила их перспективность, а в прошлом году вошла в проект разработки участка Этинде в акватории Камеруна в Гвинейском заливе.

Другое дело - англосаксонские глобалисты. Нельзя исключать, что обе области после получения независимости хотели бы присоединиться к англоязычной Нигерии, где американские глобалисты правят балом. Проблема осложняется тем, что Камерун и Нигерия имеют территориальные споры вокруг полуострова Бакасси и, соответственно, нефтеносного шельфа и богатой рыбой акватории. В 1980-х годах они оказались на грани войны из-за Бакасси, и напряжение между странами достигло пика, когда в 1993 году Нигерия ввела на полуостров свои войска. В 2002 году Международный суд ООН в Гааге решил спор о суверенитете над Бакасси в пользу Камеруна, однако Нигерия до сих пор не вывела с полуострова свои войска.

Есть ли еще заинтересованные в дестабилизации ситуации? "В Камеруне правит президент, который десять месяцев в году живет в Швейцарии, — сказал Правде.Ру Евгений Корендясов, кандидат экономических наук, заведующий Центром изучения российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН. — Очевидно, что вопрос статуса языка используется с целью дестабилизации страны террористическими джихадистскими силами "Боко Харам". Эта организация уже распространила свою деятельность на ряд соседних стран, включая Нигерию, Нигер, Мали, и активно ведет террористическую деятельность в данном регионе, пытаясь возродить прежний халифат, существовавший на этой территории, под названием Сокото".