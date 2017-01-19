Нефть Гамбии разделит охранник магазина

Страны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) решили начать интервенцию в Гамбию. Нас интересует вопрос, а правомерно ли то, что ЭКОВАС вмешивается в дела одной из маленьких стран, которые Барак Обама поклялся защищать от более сильных соседей, и почему выборы в этой стране сумел выиграть бывший охранник лондонского супермаркета? Ответ простой — на кону крупной игры — нефть.

Политический кризис в Гамбии, фото АР.

А что же говорит Конституция Гамбии?

Политический кризис в Гамбии — самой маленькой континентальной африканской стране Гвинейского залива — начался после того, как президент Яхья Джамме отказался покидать свой пост после проигрыша в декабре сопернику Адаме Барроу. На Западе возмутились тем, что Джамме (преследующий геев старожил-"диктатор", вышедший из Британского содружества и желающий отказаться от английского языка как официального) не хочет передавать власть демократическим путем. Но никто не пишет о том, что Джамме в законном порядке опротестовал итоги выборов и ждет решения Верховного суда. А также о том, что Национальная ассамблея Гамбии в среду продлила его полномочия. Или демократические процедуры должны соблюдаться только на Западе?

Кроме того, Джамме, согласно Конституции (господа, в Гамбии тоже есть Конституция), объявил во вторник чрезвычайное положение, опасаясь вмешательства "иностранных держав" во внутренние дела страны. Это вполне логично, недавно такие действия правительства Украины приветствовались на Западе. И понятно, почему фигурирует внешний дестабилизирующий фактор. Так, например, некий Момоду Джамме (Momodou Jammeh, Banju) еще в 2014 году призывал соотечественников за рубежом присоединиться к участию в "умной войне" против президента. Президент не имеет лояльной поддержки, пишет автор, его поддерживают только подхалимы — гражданские и военные.

"После того, как мы уберем из уравнения Джамме, международное сообщество не будет иметь никакого другого выбора, кроме как обеспечить выполнение положений Конституции, и новые свободные выборы пройдут в Гамбии", — заключает автор.

Посмотрим, теперь, кого выбрал народ Гамбии в "свободных выборах". Победил на них бывший охранник в лондонском универмаге, ныне бизнесмен в области недвижимости Адама Барроу. Что же, Запад умеет приводить к власти непрофессионалов, связанных с родиной далекими воспоминаниями. Взять, например, немецкого боксера Кличко, врача-психиатра Вике-Фрейберга из Канады, эколога из США Адамкуса. Эти люди подаются населению, как не коррумпированные политики новой волны, а потом выясняется, что они ведут к развалу своих государств. А ведь Джамме не случайно выбирался в течение четырех сроков. Он строил асфальтированные дороги, больницы и школы, оборудованные вполне прилично — ученики перестали таскать столы и стулья в школу.

Стабильная Гамбия закончилась

В 2013 году, согласно данным Всемирного Банка, годовой доход на душу населения Гамбии составлял 512 долларов, рост ВВП — 6 процентов, доля экспорта в ВВП — 29 процентов (арахис, рыба), инфляция — 4,9 процента, продолжительность жизни был равен 58 годам, торговые партнеры страны — Япония, Индия, Китай, ЕС, армия — 800 человек. В общем довольно бедная африканская страна, но популярная среди западных туристов (20 процентов доходов ВВП), что говорило о ее стабильности.

Но эта стабильность закончилась. Туристы побежали прочь после того, как грозные окрики послышались со стороны членов ЭКОВАС, куда входит и Гамбия. Сенегал, Нигерия, Гана объявили, что готовы ввести войска на территорию Гамбии и заставить Джамме уйти. ЭКОВАС — это блок, в уставе которого записано, что он может наводить конституционный порядок среди своих членов и имеет для этого собственные коллективные вооруженные силы ECOMOG. Однако, как мы уже заметили нет никаких нарушений Конституции. Кроме того, после недавнего переворота в Гвинее-Бисау никто не призывал к вторжению, вторглись в Мали после того, как это сделала Франция.

Заметим также, что Сенегал и Нигерия — союзники Вашингтона. Они поддерживают американскую политику "борьбы с терроризмом", они финансируются США по так называемой "Инициативе по борьбе с терроризмом в Сахарском регионе" (Trans-Saharan Counter Terrorism Initiative). Правительствам, входящим в "инициативу", отстегивается по 100 миллионов долларов ежегодно. Это своего рода взятка за международную поддержку Вашингтона. Причем для военных планов США в этом регионе особую ценность представляло участие в ней Сенегала — по выражению госдепа, "наиболее важного франкоязычного партнера" Вашингтона в Африке южнее Сахары.

А демократично ли это, оружием принуждать к демократии?

На этот вопрос на Западе давно найден ответ — демократично, если это служит нашим интересам. В 2015 году двум американским гражданам гамбийского происхождения были предъявлены обвинения в попытке госпереворота в Гамбии. Содержимое их компьютеров стало основанием для возбуждения уголовного дела в США.

"Эти подсудимые обвиняются в сговоре с целью осуществить насильственное свержение иностранного правительства в нарушение закона США, — сказал генеральный прокурор Эрик Холдер в своем заявлении. — Соединенные Штаты решительно осуждают такие заговоры. С учетом этих серьезных обвинений, Соединенные Штаты обяжут их ответить за свои действия". Что же, в отношении Гамбии признать вину совсем не стыдно, даже почетно. Вот, мол, боремся, с терроризмом.

Маленькая африканская страна не будет защищена Обамой от вторжения более сильных соседей (как он говорил на примере Украины и России). Потому что Гамбия — это богатая нефтью страна, и идет борьба за то, кто будет вести бурение и начнет добычу. В числе желающих — американская CAMAC Energy и African Petroleum Corporation с нигерийским участием. Обе они испытывают трудности в переговорах с правительством. Возможно, таких претендентов больше, а с учетом того, что эти месторождения на шельфе — общие нефтеносные поля с Сенегалом, то сенегальский интерес тоже просматривается. Как думает читатель, с кем выгоднее договариваться об эксплуатации огромных запасов — с ошельмованным "диктатором" или с бывшим охранником лондонского супермаркета, который хочет, чтобы его бизнес процветал? Он, кстати, сейчас находится в Сенегале.

Западные СМИ в четверг сообщили, что сенегальские и нигерийские войска пока не вошли на территорию Гамбии, концентрируясь у границы. Сенегал решил запросить мнения об интервенции в СБ ООН. Взять столицу в военном отношении не представляет трудности: Гамбия — это узкая полоска земли вытянутая вдоль реки с тем же названием, да и армия в 800 человек — это не Бог весть какая сила.

Поэтому не удивляет мнение начальника штаба обороны Гамбии Османа Баджие. "Мы не собираемся вовлекаться в военный конфликт. Это политический спор, — сказал начштаба. — Если они (сенегальцы) придут, то мы здесь…", и он поднял руки вверх в знак капитуляции, пишет Reuters. Что же, можно только посочувствовать. Или России допустимо что-то возразить на заседании Совбеза ООН?

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