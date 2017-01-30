Самосуд в Квебеке: мы не хотим шариата

Неолибералы довели западный мир до самоубийства. Запад лег под исламистов, объявляя исламофобией любую критику в адрес ислама. А между тем, под флагами этой религии совершаются сегодня самые жуткие преступления на улицах западных городов. Террористы насилуют, режут, давят, взрывают обывателей, прославляя Аллаха. А в ответ — миллиардные соцпрограммы помощи "невинным".

Кругом одни исламофобы

В воскресенье вечером трое неизвестных вошли во время последнего намаза в помещение молельного дома Исламского культурного центра в Квебеке (CCIQ, Канада) и открыли огонь по прихожанам, шесть человек погибли, девять ранены. Согласно полицейским источникам, стрельба расследуется как террористический акт. TVA Nouvelles предает, что один из подозреваемых был задержан, в его автомобиле найден АК-47. Указывается, что полиция не намерена раскрывать мотивы, профили лиц, совершивших преступление.

Канадский сайт La Press отмечает, что "на почве ненависти к мечетям в Квебеке" за последнее время имели место несколько инцидентов. Издание напоминает, что в ноябре 2014 года "расистские" плакаты были расклеены вокруг мечетей в провинции Квебек. Правда сайт не вспоминает, что эти акции были связаны с двумя нападениями исламистов на граждан: один из террористов на грузовике врезался в группу военных, другой в Оттаве расстрелял почетный караул и ворвался в здание парламента, где выступал премьер-министр.

9 июля 2016 года таблоид The Sun опубликовал письмо "исламофобов", автор которого настаивает на связи CCIQ в Квебеке с политической группой "Братьев-мусульман" (запрещена в РФ и Египте). "Это радикальная мечеть, где верующим предлагается читать труды идеологов, которые выступают за насильственный джихад, шариат, неполноценность женщин, яростную гомофобию", — пишет автор воззвания. Президент CCIQ Мохаммед Янги (Mohamed Yangui) опроверг эти утверждения он назвал их "ложными от А до Я". "Сначала нам подкинули свиную голову, но (власти) сказали, что это единичный акт, но сегодня появились убитые. Мы переживаем минуты и часы страха и тоски", — цитирует Мохаммеда Янги канадская пресса.

Прихожанин мечети, некий Хамза Иеремия, сказал La Press, что происшедшее в Квебеке отражает заметный рост нетерпимости во всем мире, в том числе после прихода Дональда Трампа к власти в США. "Это невежество. Люди приходят сюда, чтобы помолиться, а не творить зло", - отметил Хамза Иеремия.

Шариат стал западным Законом

Исламизм угрожает Западу со времени тарана башен-близнецов в 2001 году, и мусульманский мейнстрим поддерживает эти действия, на словах говоря о том, что ислам — это мирная религия, а экстремисты — выродки (анализ причин — не в этой статье). Об этом говорят многочисленные исследования на Западе. Чтобы убедиться в этом достаточно прочитать Каирскую декларацию о правах человека в исламе 1990 года, где содержится призыв отвергать все то, что противоречит нормам шариата, в том числе критику в его (ислама) адрес. Статья 22 (а) Каирской декларации говорит, что "каждый имеет право свободно выражать свое мнение таким образом, чтобы оно не противоречило бы принципам шариата". Поэтому ни в коем случае люди с другими убеждениями не должны говорить о недопустимости отсечения рук, побивания камнями женщин за измену и смерти для вероотступников (людей, которые покидают ислам). Любая критика в адрес пророка Мухаммеда объявлена преступлением.

Эта идеология, направленная на исламизацию мира (приоритет шариата над светскими законами), за 26 лет существования привела к тому, что в Европе, Северной Америке стали появляться целые мусульманские районы, не контролируемые полицией, к отказу мигрантов от ассимиляции и постепенной инфильтрации шариата в западные институты власти с уничтожением господства светской западной культуры, пишет Барбара Кей в статье "Умиротворение исламистов в Квебеке" в National Post. "Исламисты изобрели миф об исламофобии в западных странах, чтобы оправдать призыв к затягиванию петли на драгоценной свободе", - пишет автор. Она приводит в пример, как четырежды (!) суд Парижа наказывал Бриджит Бардо штрафами за то, что она призывала мусульман оглушать жертвенных животных, прежде чем их резать. Причем наказание Бардо назначалось за "разжигание расовой ненависти".

Они (исламисты), конечно, не могут делать это в одиночку, пишет далее Барбара Кей, у них есть "полезные идиоты", которые говорят о том, что критика ислама, системы верований, как и любой другой формы верований, — это форма диффамации (распространение порочащих сведений). Одним из таких полезных идиотов Кей называет Жака Фримонта, президента Комиссии Квебека по правам человека (QHRC) и президента Университета Оттавы. Он является отцом Билла Квебека 59 — венца "исламистского умиротворения". Законопроект, будучи принятым (в 2016 году был отправлен на доработку. - Ред.), позволил бы QHRC преследовать сайты и физических лиц, которые, по его оценке, "ведут к подстрекательству к насилию". Выясняется, что можно подавать в суд на "людей, которые будут писать против… исламской религии… на веб-сайте или на странице Facebook". Доказывать, то есть, ничего не надо. Достаточно, чтобы кто-нибудь посчитал речи или посты "оскорбительными".

Всякое действие рождает противодействие, одинаковое по силе

Удивлен ли читатель тем, что сейчас мигранты в западных странах чувствуют себя хозяевами? Нападения на женщин, угрозы в социальных сетях, избиение местных обывателей в общественных местах при молчании публики. Это результат борьбы с "исламофобией", то есть со здоровыми силами общества, которые, не будучи услышанными, переходят к самосуду с использованием методов исламистов. А ведь идеология толерантности под соусом борьбы с расизмом и ксенофобией подпитывается материальными стимулами. В Германии, например, каждый беженец получает бесплатную медстраховку, ему оплачивается найм жилья, выдаются бесплатные талоны на питание и проезд в общественном транспорте. Всего за прошлый год Германия потратила 21 миллиард евро на подобные программы.

Причем средства на них берутся из кармана налогоплательщика. Приходится ли удивляться появлению Трампа и новых правых в Европе? Франкоязычная Канада, как выясняется, отвечает жестче. И чем больше Запад будет развращать мусульман, тем больше они, чувствуя коллапс власти, будут насиловать, убивать и лоббировать законы шариата, уничтожая культурную идентичность христианства. И ислам, действительно, по большому счету, здесь ни при чем. Через него Господь лечит западное общество. Не сумеет понять — погибнет.

"Это не столько месть за теракты во Франции, сколько некое предупреждение, чтобы расширение жизненного пространства мусульманами не происходило, чтобы были внесены какие-то соответствующего рода изменения в планы. Эпоха политической терпимости, толерантности с приходом Трампа закончилась, — сказал Правде.Ру Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады. — Нападение на эту мечеть лишний раз подчеркивает тот факт, что указы Трампа очень резко усилят межэтническую, расовую, может быть, даже религиозную напряженность на североамериканском континенте. В известной степени это затяжной эффект вторжения в Ирак в 2003 году. Пришла пора собирать камни".

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