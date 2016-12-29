"Хитрый план" Трампа: Россию ждет судьба Украины

Политика США часто выглядит как глупая и непоследовательная: ну, что хорошего они получили на Украине, в Ливии, в Ираке? Однако при более глобальном рассмотрении может оказаться, что это лишь частности, мелкие жертвы на пути к стратегической цели, к которой Штаты могут целенаправленно идти десятилетиями. Одной из таких целей для США было уничтожение СССР. А что сейчас? Об этом Pravda.Ru рассказал Анатолий Салуцкий, политический обозреватель, писатель, публицист, глобальный эксперт "Альянса цивилизаций" ООН.

— Как изменится политика США после вступления в должность нового президента Дональда Трампа в отношении России, Украины, Китая?

— Я хорошо представляю, что собой являет Америка, особенно на уровне рядовых людей, с которыми мне очень много приходится общаться. Что будет в США, сейчас, пожалуй, никто по-настоящему ответить не сможет. Гаданий, предположений, надежд очень много, но всерьез прогнозировать, какая в реальности будет проводиться политика, никто не возьмется.

Я не берусь пророчествовать, но я хочу высказать одну точку зрения, которая очень корреспондирует с последними действиями Трампа. Напомню, действующим президентом он станет после 20 января.

От специалистов-экспертов довольно часто слышно мнение, что американская внешняя политика импульсивна, исходит из того, что нужно ввязаться в бой, а там видно будет. Вот они влезли в Ирак, и не знают, что делать дальше. Влезли куда-то еще, и тоже не знают, что делать дальше… Эта очень распространенная точка зрения, на мой взгляд, ошибочна. На самом деле американская политика гораздо целенаправленнее, их правящий класс гораздо рациональнее. Они знают, чего хотят. Они могут по ходу дела совершать массу ошибок, — и они действительно их совершают, а мы правильно на них указываем, — но в целом перед ними всегда стоят какие-то глобальные цели.

Перед ними стояла глобальная цель — разрушить главного соперника, СССР. Они этой цели добились. Они над этим работали несколько десятилетий и все-таки к этому пришли. Они не случайно не признавали Прибалтику, хотя все шло нормально. США — государство, которое имеет очень долгосрочные цели.

Какие же сейчас долгосрочные, глобальные цели у Штатов? Они сейчас уже выявились, хотя еще недавно не были на поверхности.

Сейчас главным геополитическим соперником Америки стал Китай. Вот это безусловно. А вся беда США сейчас в том, что не существует путей, которыми они могли бы осадить Китай. Они могут чуть-чуть его притормозить, но с ним справиться, убрать его как конкурента, не могут. Есть только один "хитрый способ", и об этом способе я сейчас постараюсь сказать.

В этом смысле я хочу напомнить, что правильно говорится: Украина для Америки не представляет никакого интереса. Она никак не накладывается на ее геополитические цели, никаким образом. Почему же американцы такое внимание уделили Украине, так за нее взялись, добились там такого влияния? То есть в итоге почему они сделали то, что они сделали?

Они сыграли партию, которую на мировой шахматной доске написал Бжезинский: нужно славян между собой рассорить. И вот они Украину рассорили с Россией. Для этого они провели переворот в Киеве, получили там другую власть, которая против России, атакует Россию, и тем самым в известной мере связывает России руки. Им нужна Украина, чтобы оказывать внешнее давление на Москву. И им теперь, в отличие от шахматной доски Бжезинского, Россия территориально нужна такой, какая она есть сейчас.

Раньше они хотели развалить Россию на пятьдесят кусков. Сейчас они ни в коем случае этого не хотят делать, потому что при развале России Дальний Восток и Сибирь окажутся в Китае. Китай усилится уже так, что дальше некуда. Поэтому знаменитая шахматная доска Бжезинского отошла в прошлое, стала экспонатом исторического музея.

А как американцы могут повлиять на Китай? Они могут и прикладывают к этому силы, как-то перерезать морские пути, движение нефти, но это все ненадежно. Самое главное, Китай начал искать сухопутные пути, прокладывает Шелковый путь. Стратегия Китая состоит в том, чтобы заменить экономическое сотрудничество с Америкой, которое ему сейчас, в общем-то, нужно, на сотрудничество с Европой, что вполне равносильно. Если будет Шелковый путь, то Европа будет для Китая вполне доступна, и тогда Америка уже не нужна. Поэтому сухопутный путь на континент — угроза Штатам.

Что могут сделать США, чтобы затормозить развитие Китая? Только одно — стравить Россию и Китай. Тогда Китай будет связан. Что они сделали между Украиной и Россией, они хотят повторить между Россией и Китаем.

Для этого им нужна сегодняшняя Россия с ее вооружением, они готовы пойти на все, признать Новороссию русской. Им нужно только одно — другой лидер в Кремле. Им достаточно сменить президента, как они это сделали на Украине. Все остальное пусть остается.

— Они надеются, что новый лидер будет более сговорчивым?

— Ну конечно.

— Почему у них такая уверенность?

— Так они-то рассчитывают внедрить такого же своего президента, какого они посадили на Украине. Скажем, в те годы, когда президентом был Медведев, это их устраивало. Я как раз был в США в тот период и видел, как у российских и китайских дипломатов волосы дыбом встали, когда мы отказались ветировать удар по Ливии, просто отмолчались.

Это их вполне устроило, что было дальше, вы знаете. Поэтому они хотят посадить в Кремль такую власть, которая была бы управляемой для них, как управляема киевская власть. В этом случае им вполне удастся стравить Россию и Китай. Если это произойдет, американцы — опять властелины мира, потому что им уже Китай не страшен.

Россия — мощная страна в военном отношении. В случае конфликта у Китая будут не меньшие неприятности, как у нас с Украиной. У меня совсем недавно вышла книга "На шаг впереди" о том, что наша успешная внешняя политика входит в противоречие с провалом внутренней политики. Я объясняю, почему это происходит, можно ли одновременно решить эти проблемы или же их надо решать последовательно. Я разбираю там и различные варианты развития политических событий. В том числе тот вариант, о котором сейчас рассказал.

Трамп с самого начала дал понять очень отчетливо и ясно, что его главный оппонент — Китай, а не Россия. Получается, что Трампу могут объяснить, когда он уже станет президентом, что единственный вариант усмирить Китай, не дать ему развиваться, — это повлиять на Россию, чтобы она связала Китаю руки.

Вот то противоречие, которое заложено, по моему разумению, в самой программе Трампа. Он осознает, что с Китаем нужно что-то делать, но как это сделать, он не осознает. Он еще свежий человек, но ему это подскажут высоколобые политики, которые не всегда на виду, больше в тени. Идея стравливания России с Китаем существует, и они работают над этим.

— Что нам надо делать в этой ситуации, чтобы не допустить реализации такого сценария?

— С Китаем у нас очень хорошие отношения, причем эти отношения, к счастью, не переходят в панибратские. Мы продаем Китаю С-400 и многое другое. Но для того, чтобы наши отношения были еще лучше, будет хорошо, если Китай и Россия поймут эту самую страшную угрозу, которая над нами висит.

Беседовала Любовь Степушова

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев