Яков Кедми: "У Трампа много противников, но он выдержит"

Как изменится внешняя политика США с приходом Трампа? Америка продолжит создавать горячие точки на карте, или все останется без изменений? ﻿Какие цели ставит перед собой новый президент? Обозреватель Pravda.Ru Саид Гафуров обсудил перспективы политики Дональда Трампа с политологом, бывшим руководителем израильской спецслужбы "Натив" Яковом Кедми.

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— Начнем с мрачного вопроса: вы убеждены, что президент Трамп доживет до конца своего президентского срока? Убийство не понравившихся президентов в США — дело житейское, а Трамп очень многим "оттоптал мозоли"…

— Никто не может быть стопроцентно уверен в Соединенных Штатах. У Трампа на родине много противников, и не уверен, что завтра кто-то не попытается незаконным способом помешать ему проводить свою политику в жизнь. Так уже было с Джоном Кеннеди, недовольные покушались на жизнь Рональда Рейгана. В действительности найдется множество причин, чтобы убрать того или иного человека. Да и просто психически неуравновешенных людей, как известно, хватает.

— Куда, по вашему мнению, будет смещаться "центр мировой напряженности" после официального вступления Трампа в должность? Останется ли это Ближний Восток, или противостояние сдвинется куда-нибудь еще - в Северную Африку или, к примеру, к Южно-Китайскому морю?

— Трамп, в принципе, заявляет, что он выступает за нормализацию отношений с Китаем. Если к этому добавить, что он выступает и за улучшение отношений с Россией и всеми другими странами, то, напряженность, которая сопровождает на протяжения последних 20 лет отношения между Россией, Китаем, Соединенными Штатами, их западными союзниками, в случае реализации намерений нового американского президента будет снижаться. Но это вовсе не означает, что не появятся какие-то новые конфликтные точки. И Россия, и Китай развиваются сегодня очень активно, и это не может не угрожать сложившейся гегемонии "старого мира".

В целом, пока кроме заявлений мы от Трампа ничего не слышали. Так что какие он предпримет реальные действия — вопрос. Впрочем, Трамп производит впечатление человека, реально умеющего руководить другими, и не думаю, что генералы или политики смогут им "рулить" — это человек иного типа. А уж какую политику он будет проводить на практике, мы увидим уже этой зимой.

Но вообще-то надо иметь в виду: объявление великой державой о том, что она меняет свою политику, вовсе не является гарантией того, что не появится новых конфликтных ситуаций.

— Многие говорят, что Трамп во внешней политике склонен к изоляционизму. Есть ли основания так считать?

— Трамп выступает против глобализма как такового. Он против того, чтобы мир превратился в одну "большую деревню". Общее развитие, с его точки зрения, не должно идти в ущерб США и американцам. Это для него важнее всего, а все остальное, как Трамп говорит, его не касается.

— И то, что происходит в Сирии, его не касается?

— Верно, и Сирия его не касается. Точнее, касается только в той степени, что эта страна, по его словам, сегодня служит катализатором мирового терроризма. Он заявил совершенно четко: основная цель Соединенных Штатов в Сирии — борьба с террором. А какая там будет власть, пусть решают сами сирийцы.

Мир в Сирии наступит в любом случае. И скорее всего не потому, что международное сообщество вдруг возьмется за ум, изменит свою политику, а потому, что Россия поможет Сирии и ее союзникам покончить с гражданской войной. И если Трамп сдержит свое слово, если Америка не станет больше менять режимы по своему усмотрению, то в регионе больше не будет "новых Сирий".

Кстати, если перевести то, что Трамп говорил, на язык простых понятий, то получится примерно следующее: "Меня интересуют только Соединенные Штаты, только наша экономика. Я хочу вернуть экономическое и технологическое лидерство Соединенным Штатам, хочу занять наших, американских рабочих, инженеров и ученых. А как при этом будут развиваться другие страны, это их дело".

То есть, он ведет речь с позиций реального сектора экономики, а не финансового капитала и интересов транснациональных корпораций. Трамп даже готов их "прижать", если они не повернутся обратно в сторону США. Он говорит им: "Да, вы теперь будете зарабатывать меньше, но зато в выигрыше окажется наша страна". Если ему все это действительно удастся воплотить в жизнь, то это разумный подход. Причем, это подход, полезный для всех стран.

— Но мне кажется, что та же Coca-Cola и иже с ней не согласятся добровольно на такой подход. Они вместе с Обамой восемь лет бились за "мировую глобализацию", а сейчас им говорят: "Все, ребята, мы меняем свою политику". Не приведет ли это к открытому саботажу?

— Попытки со стороны американского бизнеса и бюрократии отстаивать свои интересы, конечно, будут. И Трамп это осознает. Назначая министром обороны бывшего военного, он понимает, что ему будет легче, чем гражданскому, справиться с армией, потому что он ее знает. Поэтому он берет людей, которые умеют управлять, командовать, заставлять подчиненных выполнять волю начальства. Трамп — человек властный, с сильной рукой, так как он управлял своими компаниями. Так он рассчитывает управлять и государством. Он прекрасно понимает, что сопротивление ему как раз и было со стороны партийной и государственной бюрократии, что оно не закончится. И готов с ним бороться.

— Но получит ли он в этой борьбе поддержку от конгресса, сената? Или наоборот, против него все выступят широким фронтом?

— Трамп рассчитывает, что у него все получится. Он выиграл выборы и надеется на то, что его действия, как только они начнут давать результаты, приведут к еще большей поддержке, а не к обструкции. Он верит, что его путь — наилучший. Пока он в этом уверен, он будет его защищать. А дальше посмотрим.

— Военные лучше всех понимают, что такое война. Генералы в окружении Трампа, будут желать войны? Хотя бы просто потому, что война — это финансирование из бюджета, а мир — это отсутствие финансирования…

— Как раз среди военных всегда больше людей, которые понимают опасности войны. Но я бы не преувеличивал способность военных решать государственные проблемы. Отлично знаю, что военные хороши в определенной области, но не больше. Достаточно посмотреть на бывших американских генералов, оказавшихся в роли гражданских спикеров.

Спикер госдепартамента, например — сплошное недоразумение, а ведь он в прошлом — примерный генерал. Когда он говорит, предыдущие две дуры, я не постесняюсь их так назвать, выглядят по сравнению с ним настоящими специалистами. Воинское звание еще не является залогом того, что человек умеет правильно мыслить, проводить какую-то политику, определять ее. В армии погоны решают все: приказ старшего по званию не подлежит обсуждению. В гражданской же жизни так не бывает — ни в парламенте, ни в правительстве приказы не отдают. Там надо думать, работать, убеждать.

Очень мало выходцев из армии умеют это делать. Так что если Трамп назначил генералов для того, чтобы они определяли политику — это неумное решение. Если же для того, чтобы "прогнуть" других генералов, то тогда он прав. То есть политику будет определять он сам, а генералы будут проводить ее "в армейские массы". Им делать это сподручнее, чем штатским.

Беседовал Саид Гафуров

Подготовил к публикации Сергей Валентинов