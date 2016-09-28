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Автор Дмитрий Суслов

Президентские дебаты США: Взгляд из России

Мир » Северная Америка » США и Канада

Несмотря на то, что Дональд Трамп продемонстрировал в ходе первых президентских дебатов больший реализм по внешнеполитическим вопросам, чем Хиллари Клинтон, очевидно, что у России будут очень серьезные проблемы в случае избрания на президентский пост любого из этих кандидатов, считает программный директор клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

Трамп, Клинтон
Фото: Архив Pravda.Ru

В ходе первых президентских дебатов в США кандидаты не сделали каких-либо новых заявлений по внешнеполитическим вопросам. Хиллари Клинтон по-прежнему выступает за проведение более "ястребиной" внешней политики и, в частности, более антироссийского внешнеполитического курса. Она заявила, что Россия виновна в хакерских атаках на серверы Демократической партии США и пытается вмешиваться в американскую внутреннюю политику, да и в принципе проводит неправильный, дестабилизирующий внешнеполитический курс.

Трамп с ней не согласился, отметив, что все эти обвинения бездоказательны. Очевидно, что Трамп выступает за более конструктивные отношения с Россией, но это желание связано со стремлением Трампа и людей из его окружения в случае избрания иметь Россию на своей стороне в рамках общего более острого противостояния с Китаем. Ведь Трамп всячески давал понять в ходе этих дебатов и их внешнеполитической части, что выступает за более жесткий курс в отношении Китая и рассматривает Китай как главного стратегического соперника Соединенных Штатов.

Это, разумеется, не соответствует российским внешнеполитическим интересам, и в случае победы Трампа станет очень серьезной проблемой в российско-американских отношениях. Поэтому, если говорить об интересах России, то, конечно, ни один из кандидатов им не соответствует. И с тем, и с другим на посту президента Соединенных Штатов у России будут очень серьезные проблемы.

В общем и целом более реалистичные взгляды, безусловно, у Дональда Трампа. Борьба с терроризмом — это та область, в которой Трамп более силен, не по своему опыту, а по своим взглядам. И с Россией здесь может быть весьма конструктивная повестка для сотрудничества. Хиллари Клинтон повторяет идеологемы о том, что главная причина возникновения ИГИЛ (группировка запрещена в РФ) и усиления терроризма в целом — это авторитарные режимы. По ее словам, вину за неспособность справиться с ИГИЛ и за продолжающееся насилие и войну в Сирии несут Россия и Иран, поддерживающие Башара Асада, что прямо противоречит действительности. В случае победы Клинтон, остатки российско-американского сотрудничества по Сирии и по борьбе с международным терроризмом будут разрушены. В случае победы Трампа, мы, скорее всего, интенсифицируем это взаимодействие.

Но стоит отметить, что Хиллари Клинтон смотрелась более уверенно. Дело в том, что внешнеполитическая часть дебатов заняла не так много времени. Большей частью они носили внутриполитический и внутриэкономический характер. Здесь надо сказать, что Клинтон смотрелась успешнее. Ей подыгрывала как аудитория, так и ведущий, который прерывал Дональда Трампа гораздо чаще, чем Хиллари Клинтон. Скорее всего, на центристски-настроенного избирателя (а именно центристы решают исход президентских выборов в США) по итогам этих дебатов Хиллари Клинтон произвела более благоприятное впечатление, чем Дональд Трамп, и выглядела более компетентной и более подготовленной.

По итогам дебатов отрыв между Клинтон и Трампом увеличится в ее пользу, и пока она вложила очень серьезный вклад в копилку своей вероятной победы на президентских выборах. Но впереди еще два раунда дебатов — 9 и 19 октября — и прежде чем делать дальнейшие прогнозы, следует дождаться их итогов.


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Темы США выборы Дональд Трамп Хиллари Клинтон
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