В США сформировалась гражданская религия

Религиозные убеждения разных людей и народов сопряжены с геополитикой. Доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Андрей Крыжановский рассказал про влияние кальвинизма, иудаизма и католицизма на геополитические устремления США, про гражданскую религию американской экспансии и про совмещение религиозных убеждений и геополитических целей.

Фото: Архив Pravda.Ru

— Нас учили, что религия вторична, это — надстройка, а главное и основа — экономика. Вы не разделяете эту точку зрения?

— Частично разделяю, потому что, конечно, мы не можем отбросить достижения марксистской историографии, как бы ни хотелось этого некоторым либералам.

— И это не только историография, но и философия истории…

— И философия истории, конечно. Но экономика — это тоже система социального взаимодействия, и она, как и геополитика, зиждется на определенных мировоззренческих установках. В геополитике, соответственно, теория сочетается с политической практикой. Если мы возьмем, к примеру, Соединенные Штаты, то увидим именно религиозные основания внешней политики. Дело в том, что у истоков США в XVII веке находились кальвинисты. Но постепенно в там сформировалось гражданское общество и религия…

— Это спорно, ведь были штаты, где с самого начала были католики.

— Были, конечно, Мэриленд — яркий пример. Но и там католики все равно находились в меньшинстве. Опять же, если мы будем копаться в этой теме, то сойдемся на том, что в США сформировалась гражданская религия. И эта религия, собственно, представляла и представляет комплекс сугубо американских ценностей, которые направлены на самоутверждение Соединенных Штатов.

— Но это совершенно не то, что большинство людей понимает под религией. Каким образом из идеологического мировоззрения вы вычленяете то, что называете религией?

— Совершенно верно. Поскольку Соединенные Штаты — страна мультиконфессиональная, то необходимо было выработать единые принципы для всех конфессий. И эти принципы все равно сводились к одному базовому тезису, что американцы являются избранным народом. Эту модель они, конечно же, заимствовали из Ветхого Завета. И именно "избранный" американский народ является светочем, маяком для всего остального мира. Именно американский народ ведет за собой.

Идея богоизбранности — иудейская, безусловно. Она не является евангелической, христианской, потому что Христос пришел ко всем людям, как мы помним. И Христос не может выделить избранный народ.

У Кальвина эта мысль точно присутствует. Просто его корни, собственно говоря, это — корни ветхозаветные, сам Кальвин заимствует ее из Ветхого Завета, а из кальвинистских сочинений заимствуют более поздние американские теологи.

— Тогда возникает резонный вопрос. Если это так в США, почему это не так в Швейцарии или ЮАР? В этих странах тоже очень сильно влияние кальвинизма.

— Здесь мы подходим к многофакторности исторического развития. В США, конечно же, особые условия, которые многое позволяли поселенцам. Во-первых, гигантская территория. Индейцы — коренное население, — в общем-то, не приравнивались к полноценным людям, и соответственно, территория считалась свободной. Было, куда развиваться, — и в ширь, и вглубь.

Швейцария — это фактически островок в середине Европы. Американцы же получили возможность создать достаточно мощное государство. Были богатые экономические ресурсы, но разработка этих ресурсов, конечно, во многом заслуга самих американцев — нужно отдать должное их предприимчивости, смелости, отваге в борьбе с природными катаклизмами, с болезнями, с индейцами, хотя мы не одобряем методов борьбы, которые применяли американцы.

Им удалось выстоять и создать, в общем-то, уникальную цивилизацию. Все это сопрягалось с верой в свою собственную избранность и исключительность, постепенно формирующейся гражданской религией, которая уже окончательно конституировалась, когда возникло американское государство — в 17803–1790-е годы.

Необходимо вспомнить о влиянии на американских отцов-просветителей представителей французской политической мысли, в частности Руссо, потому что идея гражданской религии выдвинута именно неистовым Жан-Жаком Руссо. Она попала на благодатную американскую почву, и по сей день функционирует достаточно успешно.

Безусловно, ястребы и голуби — традиционные антитезы в американской администрации. К сожалению, для тех народов, которые страдают от американской агрессии, чаще побеждают ястребы. Конечно, периодически раздаются здравые голоса, в широких общественных кругах, и можно вспомнить религиозных деятелей, в частности Уильяма Чаннига, протестантов новой волны, уже более умеренных, не кальвинистов.

Согласно им, избран не тот, кто достигает успеха в какой-то профессии, а тот, кто эмоционально переживает катарсис. Такая волна охватила рядовых американцев в первой половине XIX столетия как реакция на жесткий кальвинизм. Это была оппозиция официальным геополитическим доктринам, протесты, в частности, против американо-мексиканской войны.

Тем не менее, в итоге религиозная аргументация соединяется с политической аргументацией и получается такой симбиоз, характерный для США. Он подпитывается экономическими интересами определенных групп населения. Вот поэтому они и создали гражданскую религию, которая могла бы эти взаимоисключающие тенденции несколько нивелировать. Но все равно ни в одной стране мира ни в какое время не удастся добиться религиозного единомыслия, всегда будут протестующие.

Беседовал Саид Гафуров

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев