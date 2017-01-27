Calexit: При Трампе Калифорния наконец покинет США?

Сторонники кампании отделения Калифорнии от Соединенных Штатов могут начинать собирать необходимые 600 тысяч подписей для оформления предложенной схемы по выходу штата из состава США. Почему же местные либералы так радуются этой истории, несмотря на то, что главный ее зачинщик проживает в России?

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Америка ненавидит Калифорнию, а Калифорния — Америку

Госсекретарь Калифорнии Алекс Падилья сообщил, что сторонники Calexit с этого четверга могут начинать собирать необходимые подписи (585 407 штук) под своей инициативой. Если они до 25 июля будут собраны, то парламент штата рассмотрит предложение о пересмотре конституции штата. Из нее надо исключить слова о том, что "Калифорния является неотъемлемой частью США", и записать приоритет местных законов над федеральными. Если такие изменения будут одобрены, то это станет первым шагом по выходу Калифорнии из состава США, пишет Los Angeles Times. В этом случае на референдуме в ноябре 2019 года вопрос будет ставиться так: "Должна ли Калифорния стать свободным, суверенным и независимым государством?"

Для утверждения декларации Калифорнии о независимости нужно участие половины зарегистрированных избирателей и более 55 процентов высказавшихся "за". Сторонники движения "Да, Калифорния" (Yes California) преисполнены энтузиазма, и их аргументы обычны для такого рода инициатив: штат является донором США, а на расходы получает от федерального правительства недостаточно. "Калифорния теряет в культурном и финансовом отношении, являясь частью Америки", — сказал Los Angeles Times Маркус Руис Эванс, один из основателей движения.

"Теперь, когда Америка выбрала Трампа, никто не обсуждает с нами, что Америка терпит неудачу. Возникает вопрос, вы хотите погинуть тонущий корабль, зная, что у вас есть корабль, который способен плыть в международную экономику в одиночку?", — сказал Эванс.

Его не смущает такое препятствие, как необходимость одобрения результатов референдума большинством штатов. "Америка уже ненавидит Калифорнию, и Америка проголосует на этой эмоции," — сказал он.

Заметим, что Калифорния подавляющим большинством голосов (66,7 процента) проголосовала за Хиллари Клинтон на президентских выборах. Согласно исследованию Reuters и Ipsos, каждый третий житель штата поддерживает "мирный вывод" из союза американских государств. Это, по сравнению с 22 процентами поддерживающих в 2014 году, существенный шаг вперед. Список адресов электронной почты с рассылками YesCalifornia.org вырос с 2,5 тысячи до выборов до 115 тысяч в настоящее время, рассказал президент движения Луи Маринелли Daily Mail.

Растет не Калифорния, а Силиконовая долина

Интересно, что Маринелли живет в Екатеринбурге, он говорит, что разочаровался в Соединенных Штатах после того, как возникли трудности с процессом иммиграции его супруги русского происхождения. Однако момент наличия "руководящей роли Путина" в деле Calexit не смущает местных либералов. Как не смущает и тот факт, что совсем недавно выход Техаса из состава США ими демонизировался или игнорировался.

Попробуем объяснить эти двойные стандарты. Калифорния действительно является шестой по величине экономикой в ​​мире, она дает 13 процентов валового национального дохода США. Темпы роста ВВП Ка­ли­фор­нии в 2013–2015 годах были го­раз­до выше, чем у осталь­ных шта­тов. Но этот рост вызван финансовыми вливаниями в Силиконовую долину. "Это не чудо — Калифорния, на самом деле следует назвать чудом Силиконовую долину, — сказал Forbes аналитик Университета Chapman Джим Доти (Jim Doti). — Остальная часть штата на самом деле не очень хорошо себя чувствует".

Сегодня Силиконовая долина — это большой финансовый пузырь, кормушка для всяких псевдонаучных проектов, которые разоряют мелких вкладчиков. Этот пузырь венчурного капитала рано или поздно лопнет и вполне может ввергнуть экономику штата в рецессию. Недавнее исследование показало, что долг Калифорнии составляет 1,8 триллионов долларов, это примерно, 15 тысяч долга на одно домохозяйство в год. "Объединенный долг Калифорнии в сумме с федеральным долгом, по нашим оценкам, дает соотношение долга к ВВП на уровне 125 процентов (или 153 процента, используя более широкое определение федерального долга), пишут авторы недавнего исследования. Этот уровень близок к удручающим показателям периферийных стран еврозоны, которые сталкиваются с финансовыми кризисами. Так, в Португалии в 2015 году долг к ВВП составил 129 процентов, а в Италии — 133 процента.

И самое главное, совершенно не ясно из чего оплачивать этот долг: налоги в Калифорнии завышены до предела, а бесконечные регуляции заставляют бизнес бежать из штата. Не удивительно поэтому, что мэры Лос-Анжелеса и Сан-Диего высказались против Calexit.

Не очень хорошо и с занятостью. По данным Forbes, с 2001 года общая занятость в районе Сан-Франциско (то есть в Силиконовой долине) выросла едва на 12 процентов по сравнению с 52 процентами в Остине, 37,8 — в Далласе, 36,5 — в Хьюстоне и 31,1 — в Сан-Антонио. Примечательно, что, несмотря на недавний бум технологий, рост занятости в Калифорнии в области науки, технологий, инженерии, математики и в смежных областях с 2001 года составляет лишь 11 процентов по сравнению с 25 процентами в Техасе.

Неолибералы способны вывести Калифорнию из США

Экономически независимость Калифорнии не выгодна. Это популизм и политические спекуляции глобалистов, которые готовы пожертвовать экономической стабильностью штата ради того, чтобы убрать Трампа. И это легко сделать. В Калифорнии проживает примерно 3 миллиона нелегальных иммигрантов (27 процентов от их общего числа на территории США), именно с ними Трамп обещает разобраться и выслать из страны. В Калифорнии велика сезонная безработица, на штат приходится примерно 34 процента получателей социальных пособий в США. А Трамп обещает пересмотреть все социальные программы.

Протестные настроения неолибералы умело подпитывают. Трамп для них страшнее Путина, поскольку он непосредственно "серьезно угрожает демократическому развитию США". И, что удивительно, товарищи демократы вполне способны вывести Калифорнию из союза американских государств, если будут продолжать в том же духе. Что же касается собственно демократии, то, конечно, Клинтон бы закрепила демократию в США с 16 годами нахождения у власти одной партии, управлением указами и науськиванием налоговиков на НКО республиканцев. А уж как бы демократично она вела войны на Ближнем Востоке и в Азии, одному Богу известно. Наверное, поэтому Он ее и не допустил до власти.

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