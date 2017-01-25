"Революция Трампа": Куда приведет США восстание элит?

Инаугурация Дональда Трампа стала наиболее острым и противоречивым событием последней недели. Избрание нового президента США повергло в уныние даже участников форума в Давосе. Главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова и президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко обсудили в прямом эфире это и другие недавние события.

Фото: Архив Pravda.Ru

— Самое главное событие прошедшей недели — инаугурация президента США Дональда Трампа. Все об этом говорят пишут. Что, на ваш взгляд, из происходившего было самым необычным, курьезным?

— Да, в этой связи просто масса каких-то событий. Телеканал CNN показал сюжет по поводу убийства Трампа во время инаугурации. Это что-то запредельное. У нас даже в 1990-е годы, во время самых ужасных бандитских времен такого не было. Ну и еще по поводу этого — хотели показать эмблему — Соединенные Штаты Америки. Но там теперь все шутят, что русские хакеры даже в небе нарисовали Соединенные Штаты России. Ну и просто много всяких других смешных и грустных фактов.

— Даже в Давосе все в шоке по поводу предстоящего появления в Белом доме Трампа. На саму инагурацию приглашали миллион человек…

— Миллион человек присутствовали, конечно, не в самом зале, поскольку там бы не поместились. Я помню, когда в Киев приезжал Папа Римский, на молитву собралось около миллиона человек, но это происходило на бывшем аэродроме. Инаугурации не проходят в аэропортах, многие просто наблюдали ее по видеосвязи. Многие политики и журналисты из противоположного лагеря обещали бойкотировать инаугурацию Трампа. Но пустых мест, само собой не было.

— А кстати, говорили, что Ляшко приглашен, но боится лететь. У него аэрофобия?

— Ляшко говорил, что он приглашен на инаугурацию, а Порошенко сказал, что уже поговорил с Трампом и договорился о своем визите в феврале. Однако почему-то никто не знает об этом, кроме самого Порошенко. По-моему, даже Трамп не в курсе. А что касается собственно прихода Трампа к власти, в масштабах Соединенных Штатов это примерно как в России Октябрьская революция. Был один режим, ему на смену пришел диаметрально противоположный. Я думаю, что правящая элита царская и Временного правительства была далеко не в восторге, когда у власти оказались большевики. Вот то же самое произошло в Соединенных Штатах. Там последние 20 лет у власти были либеральные глобалисты, и они к этому привыкли, считали, что по-другому и быть не может.

А в результате этой революции Трампа к власти пришли люди, исповедующие изоляционизм и национализм. Для людей из глобалистского лагеря Клинтон и Обамы это действительно катастрофа. Я не исключаю даже суицидов, потому что они там все плачут, страдают, что к власти пришел Трамп. Это примерно как для Горемыкина, когда к власти пришел Ленин.

— Можно ли сравнивать приход Трампа с Великой Октябрьской революцией? Ведь там все равно остается Конгресс, все институты и структуры государства. А большевики все разрушили до основания…

— Тем не менее, сами американцы говорят о революции Трампа. Посмотрите, какого накала достигло противостояние. Ведь, по сути дела, оппоненты Трампа рисковали даже начать гражданскую войну. Другое дело, что команда Сороса и иже с ним не смогли раскрутить американский майдан…

— Потратив все деньги на Россию и Украину…

— Команда Клинтон не смогла достаточно скомпрометировать Трампа, чтобы не допустить его до занятия президентской должности, но ведь попытки-то были. Сорос пытался организовать майдан в Соединенных Штатах, активно к этому призывал. Все их СМИ на это работали. Вспомните последние скандалы с тем, что Россия повлияла на выборы, что Трамп на крючке у ФСБ, и так далее. Это же совершенно очевидная попытка скомпрометировать президента, поставить под вопрос его легитимность.

И это все делалось именно исходя из того, что люди из глобалистского лагеря считают приход к власти даже не самого Трампа, а политической группировки, которую он представляет, начало реализации их идей катастрофой не только для Соединенных Штатов, а для всего мира. Посмотрите, какая трагедия была в Европе. Казалось бы, избрали президента Соединенных Штатов. Чего так переживает по этому поводу Меркель и вся политическая элита?

— Надо же новые указания получать, самим что-то думать и делать по-другому…

— Ну, будет Трамп давать указания, но самое главное — именно меняется концепция, ведь в Европе у власти стоят точно такие же глобалисты, как были в Соединенных Штатах. И там тоже шло достаточно жесткое противостояние — тот же самый Брексит, та же самая Франция, где сейчас глобалисты страдают по поводу того, что к власти впервые за последние годы могут прийти политики либо радикально, либо умеренно националистического толка.

Меркель в принципе пока единственный серьезный кандидат на должность федерального канцлера на выборах осенью этого года, но потенциально до осени ситуация может драматически измениться. Позиции нынешних элит, которые опять-таки ставят на Меркель, ослабевают на глазах. Глобалистские элиты проигрывают референдум в Италии, и там начинается смена элит на националистические.

Олланд, совершенно очевидно, уходит в апреле, и к власти приходит националист в лице Марин Ле Пен. Германия оказывается одна, поэтому они себя чувствуют очень неуютно. Националисты давно у власти в Польше и Венгрии. Фактически последней опорой для германской концепции общеевропейского дома были Соединенные Штаты.

Смена Обамы на Трампа для правящих в Евросоюзе элит — это катастрофа. Поэтому они все и плачут, говорят о том, чтобы Трампа убить не во время инаугурации, а через месяц, через два, через полгода после инаугурации. Противостояние и раскол националистических и глобалистских элит в Соединенных Штатах, в Европе и практически по всему миру достигли такой глубины, что они просто вместе жить не могут.

И они реально готовы к самым резкими неадекватным шагам, даже к гражданскому противостоянию в своих государствах. Поэтому убить одного Трампа — это, в общем-то, на этом фоне вообще ничего не значит. Американский президент довольно ограничен во власти. Даже о российской монархии, когда государь был фактически не ограничен в правах и полномочиях, говорили, что у нас "самодержавие, ограниченное удавкой".

Когда Павел I пришелся не по душе элите, то элита осталась, а исчез император. И так происходило несколько раз. То есть любой самый неограниченный правитель находится не в безвоздушном пространстве, ему надо на кого-то опираться, он не может без аппарата, без элиты, без государственной бюрократии управлять государством. И если элита, госаппарат будут оппонировать правителю, то он не сможет реализовать никаких своих идей.

Поэтому, безусловно, Трампу придется искать какие-то компромиссы, но в сложившейся ситуации его оппоненты не готовы к компромиссу. Трамп, кстати, еще за месяц-полтора до своей инаугурации выступил с достаточно четким заявлением, сказал, что выборы закончены, и он как будущий лидер страны готов к переговорам и компромиссам. А его оппоненты пока что, безусловно, не готовы.

Соединенные Штаты расколоты примерно пополам. Клинтон и Трамп набрали примерно одинаковое количество голосов. В такой ситуации, конечно, Трамп не может не искать компромисса, потому что если отстаивать только интересы одной части страны, то происходит гражданский конфликт, происходит то, что имеет место на Украине, например.

Беседовала Инна Новикова

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев

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