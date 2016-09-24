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Автор Редакция рубрики "Мир"

Убийство Кеннеди — тема вымыслов и пиара

Мир » Северная Америка » США и Канада

Убийство Джона Кеннеди в 1963 году "было совершено снайпером из его охраны", признался в своей предсмертной исповеди ветеран президентской охраны США знаменитому режиссеру Оливеру Стоуну. Об этом рассказывается в биографии классика Голливуда "Оливер Стоун. Опыт", которая поступила в продажу 13 сентября. По словам режиссера, ветеран спецслужб, общавшийся с ним только под псевдонимом "Рон", вышел на него после премьеры фильма "JFK" (инициалы Джона Фицджеральда Кеннеди).

Кеннеди

В этой нашумевшей ленте с Кевином Кестнером в главной роли Стоун представил свою версию убийства, полагая, что Кеннеди стал жертвой масштабного заговора. Сейчас со времени общения Стоуна с "Роном" прошло почти 20 лет, и только теперь он решил обнародовать исповедь этого человека. "Никто никогда не слышал эту историю. Я первый человек, узнавший об этом", — заявил Стоун.

О том, насколько вероятно, что Кеннеди убил кто-то из его окружения, Pravda. Ru рассказал Юрий Кобаладзе, замдекана журфака МГИМО, ветеран спецслужб.

— Вы верите в версию Оливера Стоуна?

— Нет, потому что гибелью Кеннеди занимались помимо правительственных комиссий журналисты, все это изучалось. Был такой знаменитый американский писатель Норман Мейлер, к сожалению, умерший, который написал огромный том, посвященный Ли Харви Освальду. Он приезжал в Москву, встречался здесь в том числе с сотрудниками внешней разведки, они передавали ему документы из архивов, свидетельствующие о непричастности Советского Союза. Теперь возникла новая фантастическая версия, что убийца чуть ли не охранник Кеннеди. Я в это не верю.

— В США многие не верят в версию убийцы-одиночки. Виноват ли действительно Ли Харви Освальд, которого обвинили в убийстве?

— Вы знаете, можно не верить, но иного никто не доказал. Официальная комиссия все это изучала. Я встречался с Норманом Мейлером, который проводил свое собственное расследование. Он говорил: да, действительно, были документы, связанные с экспертизой, в которых утверждалось, что Ли Харви Освальд мог совершить это убийство.

Альтернативные версии строятся на том, что Ли Харви Освальд не профессионал, что он не мог стрелять, не мог попасть с этого расстояния. На самом деле мог и попал, и иного никто еще не доказал. А теперь вот новая версия будет будоражить весь мир: что это за охранник, почему он молчал столько лет.

Уже сколько лет прошло со смерти Кеннеди, а все возникают какие-то новые версии, гипотезы, фильмы снимаются. Но на самом деле никто ничего еще убедительного миру не предъявил.

— Были предположения, что один из смертельных выстрелов был сделан из-за травянистого холма. Несколько свидетелей потом погибли при загадочных обстоятельствах. Кто может стоять за этими смертями?

— Это настолько нанизано, что нужно специально все изучать. А главная проблема по-прежнему в том, что официальную версию никто не опроверг. Никто не может привести какие-то убедительные доказательства. А свидетелей сколько угодно. Это показано и у Стоуна, который снял замечательный фильм. Там версия на версии, и вроде бы, все были заинтересованы в убийстве, и убить мог каждый. Но никто это тоже не доказал. Как художественный вымысел это интересно, а как подтверждение реальных событий — нет.

— Зато благодаря выходу этого фильма ветеран спецслужбы и обратился к режиссеру.

— Хорошо, тогда давайте зададимся вопросом, почему Стоун, человек, который строит свою кинематографическую карьеру на сенсациях, молчал эти 15-20 лет? Да ему сразу надо было делать из этого горячий материал.

Ведь, что касается Стоуна, то не логично, что человек, который получил такую информацию, молчал столько лет. Зачем? Он решил поберечь ее для книги?

Я думаю, что, наоборот, это было придумано специально, чтобы книга продавалась. Потому что все, что касается Кеннеди и его убийства, до сих пор вызывает колоссальный интерес и в Америке, и во всем мире. Потому что загадка вокруг его смерти остается, даже если предположить, что убийца именно Освальд. Все равно интересно в этом покопаться.


"Монро убили из-за Кеннеди"
Темы США Кеннеди убийство
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