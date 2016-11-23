Какие сигналы посылает России Трамп

Пока Дональд Трамп не назначил двух ключевых людей в своем правительстве — министра обороны и государственного секретаря. Но уже можно делать выводы о том, какую внешнюю политику он будет проводить. Ясна позиция по Сирии и по отношениям с Россией, Европой, Азией. Трамп обозначил конец Америки в качестве опоры либерального международного порядка.

"Америка в первую очередь" — это неплохо для России

Надо отметить, что президентские полномочия в области внешней политики увеличились после теракта 9/11. Поэтому, что бы ни говорили о роли конгресса, настроенного против Трампа, о том, что последний будет уравновешивать свою политику министрами и советниками различного толка, главные решения принимать будет именно он, Дональд Трамп.

"Америка в первую очередь" — этот лозунг Трампа навевает в США воспоминания о крупнейшем антиэкспансионистком движении в американской истории под названием America First Committee. Это была коалиция консервативных бизнесменов и прогрессивных деятелей, которые выступали против вступления США во Вторую мировую войну.

Сегодня либеральная пресса, проводя параллели между началом 1940-х годов и "трампизмом", полагает, что глобалистам будет трудно остановить наступление современных гитлеров, намекая, естественно, на Башара Асада, Владимира Путина, Марин Ле Пен, Виктора Орбана. Например, Бернар Шальша (Bernard Schalscha) на ресурсе La Regle du Jeu в статье " Победа Трампа развяжет руки диктаторам" пишет: "Быть может, новый президент США — всего лишь недоучка, однако он уже высвободил (как в своей стране, так и у нас) силы, которые уже не дадут просто так себя обуздать. Поэтому мы должны не дать им прийти к власти во Франции".

Что же, пусть попробуют остановить это благоприятное для нас цунами у себя во Франции. А нам в России важна вытекающая из этого тема, тема российско-американских отношений.

Трамп неоднократно заявлял, что он хотел бы улучшить отношения с Путиным. Во вчерашнем разговоре с журналистами The New York Times он сказал, что "было бы здорово, если бы я и Путин могли поладить". Однако Трамп отверг идею "перезагрузки", пишет газета.

"Я бы не стал использовать этот термин после всего, что произошло", — приводит The New York Times слова Трампа. Это показатель того, что новоизбранный американский президент — реальный политик. Мы помним, как Обама и Клинтон хвастались перезагрузкой. Что в итоге получилось, мы все знаем.

Что бы Трамп мог предложить Путину?

"Трамп должен немедленно встретиться с президентом России Владимиром Путиным и начать переговоры о заключении всеобъемлющего соглашения для урегулирования всех нерешенных вопросов", — пишет Джастин Раймондо (Justin Raimondo) на сайте Antiwar. сom. Среди них автор называет: снятие с России санкций, как необходимое условие для продуктивных переговоров; прекращение "провокационных военных учений" около границ России; признание итогов крымского референдума; создание российско-американских рабочих групп с участием региональных заинтересованных сторон для решения "замороженных конфликтов" в Южной Осетии, Приднестровье, Абхазии и Нагорном Карабахе. Большое внимание надо уделить нейтральному статусу Украины, указывает Раймондо.

"Нынешний режим неустойчив, коррумпирован и зависим от американской помощи. У нас нет никаких законных национальных интересов на Украине, и мы заинтересованы в снижении напряженности в регионе. Украина должна быть "нейтрализована", то есть находиться вне НАТО".

Насущным делом Раймондо считает решение сирийского конфликта. И есть уже сигналы, в каком направлении Трамп будет работать. В понедельник он говорил с одной из многих кандидаток в правительство — Тулси Габбард (Tulsi Gabbard), представляющей в конгрессе штат Гавайи. После их встречи, Габбард сказала, что "обсуждали, как положить конец незаконной войне, которая ведется нашей страной (в Сирии) с целью свержения сирийского правительства, а также необходимости сосредоточить наши главные ресурсы на восстановлении нашей собственной страны, так же как на победе над Аль-Каидой, ИГИЛ и другими террористическими группами".

Слабо верится, что Трамп будет поддерживать так называемую "умеренную оппозицию", две трети из которой на самом деле является одним из подразделений того или иного террористического движения. А это даст возможность России и Сирии все-таки доделать начатое. Безусловно, Трамп в Америке запустил эффект домино — ставленники Запада капитулируют один за другим. Ближний Восток не исключение — Саудовская Аравия, Турция и Катар отступятся от Сирии тоже в конце концов.

Советники Трампа — его маяки

Учитывая отсутствие у Трампа опыта во внешней политике, он, вероятно, будет полагаться на советников — по крайней мере на тех, кому он доверяет. Должность советника президента США по нацбезопасности уже занял сторонник союза России и США в Сирии, бывший руководитель военной разведки США Майкл Флинн.

В интервью London Review of Books в январе 2016 года Флинн подтвердил, что его ведомство постоянно направляло секретные донесения руководству США о "страшных последствиях" свержения режима Башара Асада в Сирии. Флинн является одним из авторов точки зрения, которая нашла свое отражение в предвыборной кампании Трампа, согласно которой именно Барак Обама и Хиллари Клинтон создали ИГИЛ.

Другой политик, назначенный главным советником, отвечающим за "стратегию деятельности администрации", Стивен Бэннон больше критикуется по внутренним американским вопросам как "расист", "ксенофоб" и "женоненавистник", однако его видение международных проблем тоже просматривается. Его сайт Брейтбарт поддерживал Brexit. Бэннон таким образом дал ясно понять, каковы его симпатии в Европе. Впоследствие через "Твиттер" он пригласил к сотрудничеству Марешаль-Марион Ле Пен — важного функционера "Национального фронта". Что касается сотрудничества с Азией, то Трамп заявил в недавнем видеообращении, что США выйдут из Транс-Тихоокеанского партнерства, о чем он подпишет указ в свой первый день пребывания в Белом доме. Торговое соглашение было подписано 12 странами, которые вместе покрывают 40 процентов мировой экономики. Планы Трампа, по сути, ставят крест на доктрине Обамы о перемещении главных интересов США в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Таким образом, нет никаких сигналов к тому, что Трамп не будет выполнять предвыборных обещаний. Как отмечает в своей колонке в Bloomberg Роберт Каган, старший научный сотрудник Института Брукингса и сторонник Клинтон, "победа Трампа означает конец Америки в качестве опоры либерального международного порядка".