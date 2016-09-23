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Автор Любовь Люлько

Что принес Обама миру?

Мир » Северная Америка » США и Канада

Президент Барак Обама покинет свой пост через четыре месяца, какое наследство он оставляет? Это, пожалуй, первый президент США, который страдает манией величия, при всем при том, что абсолютно и везде некомпетентен. Многие в США считают, что он намеренно развалил страну и испортил имидж в мире. Так ли это?

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"Селфи" Обамы

Мир сейчас "более процветающий, менее жестокий, хотя и более непредсказуемый", сказал президент США Барак Обама в своем последнем выступлении на Генассамблее ООН. Одна только эта фраза доказывает предыдущий тезис о "великом и ужасном волшебнике" Обаме.

Автопортрет президента США, если послушать его выступления, выглядит следующим образом: "Я спас Америку от повторения Великой депрессии, сделал ее более безопасной и влиятельной, закончил две войны (вывод войск из Ирака и Афганистана), перешел от "хулиганства" (так ласково в США называют военные операции своей армии в других странах) к санкционно-дипломатическому давлению. Я выследил и убил Усаму бин Ладена, помирился с Кубой и предотвратил получение ядерной бомбы Ираном. Я приструнил Израиль, который больше не определяет политику на Ближнем Востоке и наладил независимые отношения с персидскими монархиями, освободившись с помощью сланца от влияния саудовской нефти. Я покончил с инфантильным отношением к Европе, подержал молодую украинскую демократию и предупредил агрессивного Путина и извергов-китайцев в том, что не дам в обиду либеральный цивилизованный мир. И, наконец, я наладил отношения с мусульманским миром и не позволил повторения нового 9/11".

Взгляд со стороны

А теперь нарисуем портрет Обамы. Со стороны, как говорится, виднее. Обама первый из американских президентов ни разу за восемь лет не обеспечил США рост ВВП в три процента. Если в этом году будет чуть более полутора — это хорошо. Реальная безработица увеличилась и составляет 13,6 процента. Повышение налогов не привело к сбалансированности бюджетов, нулевые процентные ставки Федрезерва привели к росту долгового бремени, государственный долг увеличился с 7 до 19 триллионов долларов. Его обслуживание сводит на нет рост ВВП.

Реальные доходы среднего класса не увеличились, это тоже впервые за все новейшее время после Второй мировой войны. Это свело не нет веру в американскую мечту — основу американской идеологии. При Обаме обострились расовые противоречия, что подорвало веру в американский плавильный котел — один из столпов американской государственности. При Обаме сформировалась особая культура — культура обмана своего народа.

Едва вступив в должность, Обама начал бомбить другие страны: Сирию, Ливию, Сомали, Пакистан, Йемен, Афганистан, Ирак, не спрашивая одобрения Конгресса. Но стратегия не сработала. На место диктаторских, но светских режимов, пришли непредсказуемые маргиналы, живущие по шариату.

Героическое устранение Усамы Бин Ладена оказалось фарсом. Лидера "Аль-Каиды" пакистанские спецслужбы схватили еще в 2006 году, то есть за пять лет до его громкого убийства доблестными американскими "морскими котиками". Ликвидация Усамы — это пиар-ход спецслужб накануне второго мандата Обамы.

Замирение с Кубой — тоже ход рекламный, ничего Кубе он не принес, санкции остались в силе, Конгресс и не собирается отменять экономическую блокаду.

Договор с Ираном позволил Тегерану выйти из международных санкций и объединится с Москвой в Сирии. К тому же Ирану оставлены многие лазейки в вопросе производства ядерной бомбы.

Что же касается России, то Обама в противодействии с Москвой обеспечил миру новый виток холодной войны, которая в Сирии грозит перейти в прямые российско-американские столкновения.

Поддержка неконституционной власти на Украине привела к дестабилизации границ в Европе и усилению "русского мира". Европа же наоборот ослабла, ее единство подтачивают санкции против России и мигрантский кризис — прямое наследие уничтожения Обамой легитимных правительств на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Обама допустил Brexit, потерял Турцию, Филиппины, Израиль, Саудовскую Аравию как союзников, а Иран, Сирию, Северную Корею — как почти побежденных противников, и везде в этих местах Россия выходит на первое место как геополитический игрок. Заметим здесь, что слабость Обамы не умаляет силы Путина.

При Обаме неприглядность американской демократизации со шкурными интересами разоблачили Сноуден и Ассандж. И самое главное — Обама вырастил Исламское государство (запрещенная в России организация) и прочих джихадистов новой волны из-за того, что везде у него "что-то пошло не так".

Удивительно, насколько бездарно просчитывали ходы американская дипломатия и спецслужбы при Обаме. Взять хотя бы последствия "арабской весны". Вероятно, каков пастух, такое и стадо. А тем временем ИГ уже берет на себя ответственность за теракты в США (Орландо, Миннесота). Растет доморощенный терроризм.

Обама за оставшиеся четыре месяца не ликвидирует, как обещал, тюрьму в Гуантанамо, не заключит, как обещал, торгово-инвестиционные договора с Азией (Конгресс против) и Европой (Европа против). Не заставит, как обещал, Северную Корею стать менее агрессивной, а Китай — уступить инициативу в Южно-Китайском море.

Обама ничего не сделает для свержения Асада и выполнения Минских соглашений. Все дело в том, что никогда Америка не имела столь бездарного и не склонного к компромиссам президента, который даже команду путную вокруг себя собрать не смог.

Но если придет к власти Хиллари, то Обама покажется всем нам отличным президентом — добрейшей души человеком.


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