"У Трампа есть шанс исправить содеянное Обамой"

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Автор Редакция рубрики "Мир"

Трамп — антикризисный управляющий холдинга USA

Мир » Северная Америка » США и Канада

Александр Ионов, член президиума ВОО "Офицеры России", член координационного совета "Антимайдан" в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказал, что по его мнению, новый американский президент Дональд Трамп отринет идеи нынешней демократической администрации. Республиканцы, считает он, всегда говорили на жестком языке баланса и прибыли. Трамп вряд ли озабочен продвижением американской идеологии в мире, но будет с большим уважением относиться к правам человека и праву народов на самоопределение и свободу, согласно уставу ООН.

Дональд Трамп
Фото: Архив Pravda.Ru

— Что может поменяться в американской и всей мировой политике после избрания Дональда Трампа?

— Я думаю, что избрание Дональда Трампа 45-м президентом Соединенных Штатов уже стало определенным щелчком для многих политиков и самих американцев. Сейчас оппоненты Трампа пытаются выходить на улицы и митинговать против него. Иногда доходит до столкновений с полицией.

Но в основном идет нормальный электоральный процесс, предстоит техническое голосование выборщиков, а после него — работа нового президента. Пока я бы не стал делать каких-то скоропостижных выводов в отношении этого человека.

Барак Обама продолжил внешнюю политику того аппарата, который работал при Хиллари Клинтон в госдепартаменте. Причем, очень интересно, что тогда не президент, а больше госсекретарь занимался этими вопросами. Мы все помним ее реакцию на события, которые произошли на Ближнем Востоке, в частности, в ливийской Джамахирии, когда убили Муаммара Каддафи. Она была непосредственным инициатором всех этих негативных процессов.

Американское общество уже устало от такой внешнеполитической линии, когда, как в известной русской поговорке, в чужом глазу соринку ищут, в своем бревна не видят. И у обычного американского обывателя появляется вопрос: для чего? Для чего все это было сделано? Показать, что Америка — это мировой жандарм, который кошмарит весь мир?

Хотя обычный гражданин, живущий на территории Соединенных Штатов, изолирован от нормальной информации, к сожалению, он может что-то узнать только через это интернет. Кстати, популярность канала RT сильно выросла именно потому, что люди уже устали от той информации, которая им подается федеральными СМИ. Поэтому и Правду.Ру на английском языке читают гораздо больше, чем многие американские издания. Здесь пишут правду, взвешивают факты и дают разные мнения, чтобы человек сам мог сделать определенные выводы. И Трамп победил не потому, что он какой-то суперуникальный человек, а просто наступило время что-то менять.

— Насколько Европе удастся следовать за линией Трампа?

— Там, к сожалению, в президентство Обамы привыкли работать по плану "копыто к черепу". Им сказали: наведите шорох на Украине, они пошли. Им сказали: вести оголтелую пропагандистскую риторику в отношении России, и сейчас их пресса стала, как 1930-е годы. Ощущение, что скоро начнется война с Советским Союзом.

Кому это надо, кто это делает, и зачем это делается? Сами себя в сирийский котел загнали. А теперь еще пытаются оправдаться тем, что Россия — агрессор, хотя они все это начали. ИГИЛ, запрещенная в России, их не интересует, не интересует огромный поток мигрантов, который к ним постоянно идет со стороны стран Африки и Ближнего Востока. Их не интересуют даже проблемы собственной экономики. Экономика убивается сейчас в Германии, в Польше, в Болгарии, в Венгрии. Не зря же Brexit произошел, хотя британские политики были за сохранение статуса в Европейском Союзе. Он произошел, потому что волеизъявление народа было. Люди устали уже от этой системы.

Теперь европейские политики в растерянности, потому что США взяли выжидательную позицию. Обама уже фактически не президент, генералы из Пентагона делают, что им хочется. Это видно сейчас по бессистемным действиям на иракских и сирийских фронтах.

Сейчас все ждут хозяина, который должен сформировать команду и задать новый курс. Хотя предугадать действия Трампа нельзя, надежда на улучшение международной обстановки есть. Поэтому какие-то дальновидные политики стараются подстраиваться в это русло, но большинство катится по заезженной колее или находится в растерянности.

— Насколько Трамп с вашей точки зрения сумеет вообще повлиять на ситуацию, столкнувшись с многочисленными выступлениями против него, как вы думаете?

— Я считаю, если Трамп начнет делать шаги, которые направлены в первую очередь на укрепление внутреннего потенциала Соединенных Штатов, то люди увидят и поддержат это. Он не будет совершать какие-то агрессивные маргинальные поступки во внешней политике, как это делал Обама.

Обама же себя закопал, потому что внутри страны ничем не занимался. Он пытался провести медицинскую реформу, решить вопрос с мигрантами, но провалил все. Он пытался бороться с госдолгом, но долг только рос и дошел до баснословных цифр. Обама ничего не добился кроме того, что разжег серию локальных конфликтов, которые до сих пор продолжаются.

Такое тяжелое наследие остается после него. Как может Трамп с этим бороться, никто "ванговать" не будет. Но он опытный, успешный менеджер, прагматичный бизнесмен. Трамп, будучи два раза банкротом, всегда говорил, что своими долгами нужно правильно управлять.

Сейчас ему надо в первую очередь, и это видно из его программных выступлений, успокоить внешне-политический вектор. Потому что это тот ручей, куда денег уходит больше, чем приходит. Соединенные Штаты, занимаясь внешними военными интервенциями, тратит огромное количество денег. Часть из них возвращается, но уже не в государственную казну, а лоббистам, которые те или иные проекты реализуют. Соответственно это — линия убыточная.

Простые американцы голосовали за четкие директивы, которые исходили от Трампа. Это невмешательство во внутренние дела других стран, разборки наконец-таки с террористами. Это шаг навстречу в сторону России, может быть, отмена санкций, Крым и все остальное.

Но самый главный вопрос, который стоит сейчас на повестке дня, — управление колоссальными долгами корпорации Соединенные Штаты. Люди там все больше беднеют. Америка давно перестала быть страной мечты. Даже в Нью-Йорке уже огромные дыры на дорогах. И Трампу надо вытащить страну из ямы, куда ее затолкали предыдущие руководители.

Беседовал Александр Артамонов

Подготовил Юрий Кондратьев


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