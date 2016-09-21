Яков Кедми: Клинтон разыгрывает "женскую карту". Напрасно

О болезни Клинтон, ее перспективах в предвыборной гонке и вообще о том, чего ожидать от нее, если она окажется на посту президента США, Pravda.Ru рассказал бывший руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

Хиллари Клинтон. Фото: АР

— Проблема Хиллари Клинтон в том, что в Соединенных Штатах народ ей не верит и не доверяет. Степень недоверия к ней фантастическая. Она производит впечатление человека, который все время фальшивит, все время врет. И все, что происходит с ее здоровьем, — это не потому, что американцы смотрят, здоровый ли у них будет президент. Основное — она опять нас обманывает. Это еще больше снижает доверие избирателей к ней.

Но это не означает, что они пойдут голосовать за Трампа. Они вообще не пойдут голосовать. У Клинтон основная поддержка со стороны цветного населения и испанос, это абсолютное большинство. Но готовность этих групп населения голосовать намного ниже. И каждая выходка Клинтон только снижает желание людей идти на избирательные участки.

А вообще, осталось два основных события. Первое — это телевизионные дебаты между ней и Трампом. В Соединенных Штатах дебаты имеют огромное значение. С того момента, когда Кеннеди на этих дебатах победил Никсона, они являются одним из самых важных индикаторов для участников президентской гонки. Второе событие — Ассандж обещал подбросить материал, который подведет Хиллари под суд. И если он не блефует, если будет обнародован материал еще более серьезный, чем тот, который уже был вброшен, это может повлиять на выборы.

А на все, что касается здоровья или чего другого, есть воля Божья. Не дай Бог для Клинтон по состоянию здоровья не прийти на первый раунд телевизионного параллельного спора с Трампом. Если это произойдет, тогда выборы можно считать законченными.

Американский избиратель довольно слаб в медицине. Его все эти медицинские выкладки не интересуют. Если она не пойдет на какой-то раунд теледебатов с Трампом — она проиграла выборы. Американцы посмотрят на это совершенно спокойно: раз ты не способна в них участвовать, сиди дома. Их не интересуют медицинские заключения, в это вникают "яйцеголовые", которые комментируют все происходящее по телевидению. Обычный избиратель прямолинеен: если она не способна выйти и с телеэкрана отстаивать свою точку зрения, значит, она не способна быть президентом. Все. Таковы американцы.

— Но была масса ситуаций уже, из которых она выкручивалась… Например, она Клинтон объявила, что сервера ее партии вскрыли хакеры из России, что лично Путин мешает ей участвовать в выборах… Скоро, наверное, скажет, что ее специально чем-то заразили…

— То, что она говорит, не имеет никакого значения. Имеет значение, как это воспринимает избиратель. Она может получить аплодисменты от своих помощников, но главное — как это восприняли избиратели. Ее фразы могут быть великолепными, но ее фальшивая улыбка действует однозначно на шестьдесят с лишним процентов американцев.

Предвыборная кампания Клинтон стоит в несколько раз дороже, чем у Трампа. Деньги играют роль, но их эффект ограничен. Поскольку слишком неприятные ассоциации, слишком много недоверия вызывает каждое появление Хиллари на экране, как бы она ни крутилась, — и в этом ее проблема. Американцы не доверяют ей больше, чем они не доверяют Трампу.

Лично я ей не верю. Я слишком хорошо знаю подноготную семьи Клинтонов, я бывал в Америке очень часто. И знаю, что происходило в Белом доме и какие сцены были между ней и Биллом. Но когда Хиллари Клинтон, бывший министр иностранных дел Соединенных Штатов, говорит: "Это же естественно, что "Хамас" расположил свои ракеты и орудия в школах, больницах, между жилыми домами, потому что их просто больше негде было расположить", — как я могу реагировать на этот бред, который исходит из уст министра иностранных дел?! Она не понимает, что означает гриф на документе "Абсолютно секретно", "Совершенно секретно"! Этот человек хочет управлять мировой политикой и решать мировые проблемы?! Это на том же уровне, когда другого кандидата в президенты Соединенных Штатов спросили, что он думает насчет Алеппо, а он посмотрел телячьими глазами на собеседника и спросил: "А что такое Алеппо?" Ему говорят: город в Сирии. Хорошо, что он не спросил, что такое Сирия. Это тоже могло быть. Но он совершенно точно не знает, где она находится на глобусе. И хочет быть президентом Соединенных Штатов. И бывший министр иностранных дел хочет быть президентом Соединенных Штатов, но при этом считает, что террористы ставят стартовые площадки для ракет в школах и больницах только потому, что больше места нет, территория маленькая. Наверное, решила так, посмотрев на глобус. Это было бы смешно, если бы не было так грустно.

Меня абсолютно не интересует, что президентство — хрустальная мечта госпожи Клинтон. Какая разница, о чем она мечтала? При чем тут мои старые галоши, а причем весь мир? Она мечтала — ну, хорошо. Она женщина и пытается на этом спекулировать. И часть американцев, в том числе именно потому, что она женщина, собираются за нее голосовать. Так же, как Обама спекулировал на своем расовом происхождении. Но она никогда не занималась делами женщин, она никогда не занималась упорядочиванием и облегчением положения женщин в американском обществе. Это ее не интересовало. Большая половина чернокожих женщин — матери-одиночки. Ее это интересовало? Как они живут, как сводят концы с концами, что происходит с их детьми? Она этим не интересовалась. Что их дети наполняют тюрьмы Соединенных Штатов. Это ее не интересовало. Так же, как это не интересовало Обаму. Он разыграл свою чернокожую карту, пошел в президенты, и дальше все. Так и Клинтон хочет использовать наивных женщин, которые ей аплодируют: хорошо, чтобы женщина стала президентом.

Соединенные Штаты, в данном случае, американский народ, хотят сильного президента, на которого можно положиться и который сумеет провести необходимые реформы. В них, как никогда, нуждается американское общество. Хиллари Клинтон же, к сожалению, производит впечатление слабого человека, фальшивого, которого никто и ничто не интересует. И на это реагируют американские избиратели.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Сергей Валентинов

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