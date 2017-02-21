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Автор Редакция рубрики "Мир"

Алексей МУХИН: "На выборах в США воевали две еврейские общины"

Мир » Северная Америка » США и Канада

Дональд Трамп вступил в должность президента США. Но страна уже не та. Теперь долгая агрессивная политика бумерангом возвращается в страну исхода. Нынешние трудности США могут показаться невинными детскими страшилками по сравнению с грядущими катаклизмами. Главные ошибки некогда великой страны и другие события обсудили гендиректор "Правды.Ру" Инна Новикова и гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

США

Отсидеться за океаном не получится

Калифорния собирает подписи за изменение конституции штата с тем, чтобы исключить оттуда фразу о вхождении в США, а в 2019 году у них планируется референдум.

Боюсь, русских хакеров заподозрят в том, что мы сеем сепаратизм. Калифорния — землица-то русская, как и Алясочка. Поэтому я беспокоюсь, что нас обвинят еще и в сепаратизме штатов или какой-нибудь еще их проблеме.

Одним обвинением больше… Однако насколько это возможно в реальности?

Я глубоко верю в то, что на источник агрессии всегда есть обратная отдача и ответная агрессия. Если она проявлена, но не находит объекта, то возвращается обратно. В этой связи меня крайне порадовали Brexit в Великобритании и вот эти сепаратистские настроения, которые тут же проявились в Соединенных Штатах.

Дело в том, что государственный переворот, который США организовали и поддерживали на Украине, просто вернулся таким незамысловатым образом к источнику своего возникновения — в Великобританию и США. То есть законы истории вполне себе работают. И чем больше США будут дальше пытаться решать украинскую проблему таким образом, тем хуже будут последствия для них самих.

Я думаю, что не только Калифорния, но и Техас вполне может сказать: мы без вас проживем, нам наши налоги гораздо важнее, чем вся эта ваша федеральная ерунда и пр. И федерализация Соединенных Штатов вполне себе станет осязаемым политическим проектом. Я, конечно, не "каркаю", а желаю им счастья, удачи и всяческих благ. Но, ребята, что вы делаете во всем мире, то и возвращается к вам. Или вы думаете отсидеться за океаном? Не получится. История — точная и жестокая наука.

Еврейские разборки внутри США

Барак Обама за несколько часов до инаугурации Дональда Трампа быстренько перечислил 221 миллиард Палестине. Это что-то немыслимое. 221 миллиард — Палестине!

Платеж сразу же был заморожен.

Да, Трамп заморозил платеж и заявил о возможности перевода посольства США в Иерусалим, о чем Израиль мечтал уже давно.

Если уж коснулись еврейского вопроса, то дело в том, что Дональд Трамп — ставленник вполне себе большой состоятельной лобби-группы, которая ориентируется на Израиль. Барак Обама и Хиллари Клинтон были ставленниками и представляли интересы другой группы, которая нацелена против Израиля. Это еврейская община, для которой земля обетованная существует на территории Соединенных Штатов Америки.

То есть президентские выборы в США — это столкновение двух еврейских общин, которые просто имеют противоположные интересы. Если это принимать к сведению, то очень многое становится ясным. Почему голливудские актеры вдруг скопом набросились на Трампа? Потому что Голливуд — весь антиизраильский, там считают, что США и так их очень долго содержат и это слишком дорого обходится.

Просто голливудская богема настроена антиизраильски. Им эта поддержка и заигрывания с Израилем совершенно не нужны. Собственно говоря, заметьте, какие сложные отношения у Барака Обамы сложились с Биньямином Нетаньяху — просто никакие отношения, они друг друга на дух не выносят.

Ну, у него не только с ним сложились сложные отношения.

Да, это известные факты.

С Китаем придется смириться

Америка учит весь мир демократии, хотя сама — одно из самых жестких полицейских государств. Там очень серьезные гражданские протесты и не только черного населения. Сможет ли она подавить такие протесты?

Нет. Напомню, что в Советском Союзе была мощная полицейская система и система госбезопасности. И что, помогло это Советскому Союзу? А Соединенные Штаты в данном случае потеряли очень выгодного удобного партнера, каким для них был Советский Союз. Я думаю, что радость от разрушения СССР — праздник, который они себе устроили, даже медаль выпустили по этому поводу, — была преждевременна.

США тут же осиротели, в идеологическом смысле они остались одиноки. И они не смогли убедить мир, а главное — саму Россию, что она проиграла. Мы не признали, что проиграли в Холодной войне, ведь мы сами распустили Советский Союз к удивлению американских спецслужб, которые планировали получать на борьбу с СССР и дальше дополнительные средства и т. д.

Для них это было неожиданностью, а это верное свидетельство того, что они, хотя прикладывали руку, надеялись на дальнейшее освоение этих средств. Осиротев, США стремительно стали сами превращаться в Советский Союз, причем в худшие его формы. Ни о каких правах человека речи уже не идет, экспансионизм лег в основу развития экономики.

Просто убивший дракона, по Шварцу, сам стал драконом со всеми вытекающими отсюда последствиями. А Россия и Китай в результате антироссийских санкций получили моральное и юридическое право противодействовать США. Конечно, Россия стала отвечать на угрозы, ведь ее же назвали главной угрозой. Но мы прекрасно понимаем, что главной угрозой США является Китай.

Несмотря на то, что экономики Китая и США являются сообщающимися сосудами, КНР уже открыто объявила о своих геополитических амбициях. Китайцы совершенно спокойно, называя вещи своими именами, говорят американцам: если будете настаивать на том, что вы будете формировать правила торговли или правила игры на рынках, вам мало не покажется.

Китай, по сути, сейчас объявил торговую войну США. Кстати, усилия Дональда Трампа свидетельствуют о том, что США не готовы к этой войне. Сейчас они судорожно сворачивают проекты, которые вызывали у Китая раздражение, в частности, Транстихоокеанское партнерство.

Мне особенно нравятся визги американских финансистов о том, что китайский юань ослабляется, причем Китай и Россия совершают какие-то манипуляции со своей национальной валютой в сторону конвертации. Это, конечно, США конкретно не нравится. Они чувствуют угрозу доллару, она уже очень осязаема. Я напомню, что и Китай, и Россия форсированно наращивают свои золотые резервы — не золотовалютные, а именно золотые. Это верный признак того, что скоро нас ожидает финансовая революция.

Беседовала Инна Новикова

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев

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