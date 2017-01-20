Кто сорвет инаугурацию Трампа

Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне вызовет протесты либеральной тусовки, подогретой денежными вливаниями и прогнозами "фейкового" телеканала CNN. Главный упор сделан на протесты женщин, "антифашистов" и анархистов, а для придания остроты наняты "знаменитости". Эти люди играют с огнем, ведь технологии "цветных революций" могут быстро завести страну в хаос.

Фото АР

Трамп — фашист?

В четверг сотни протестующих из Антифашистской коалиции (Anti-Fascist Coalition) собрались у здания Национального пресс-клуба, где сторонники Трампа — молодежное движение Альтернативные правые (Alt Right) собираются провести торжественный ужин после инаугурации. Мероприятие называется DeploraBall (Бал недостойных — deplorable, так Хиллари называла сторонников Трампа).

Лозунг "Импичмент хищному президенту" (Impeach the predatory president) был спроецирован на фасаде здания. Толпа скандировала "нацистская нечисть" вслед тем, кто входил в здание. На знамени республиканцев с изображением слона было написано "расизм". Некоторые демонстранты кидали дымовые шашки, пишет NBCnews. Для разгона полиция применила перцовый спрей.

"В США, если ты немножко националист или расист, ты можешь быть записан в фашисты, — рассказал Pravda.Ru директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. — Трампа причисляют к фашистам из-за его радикальных высказываний относительно мигрантов, в основном, выходцев из Мексики. Ни один из политических деятелей США в ближайшей ретроспективе не позволял себе таких заявлений, которые допускал Трамп". По его оценке, Трамп фашистом не является. "Я бы его назвал американским националистом, который выступает за величие США", — отметил эксперт.

Знаменитости, любители марихуаны и анархисты

Демонстрации прошли и в Нью-Йорке. Особенно заметной была "демонстрация единства" около Trump International Hotel, где выступили Роберт де Ниро, Майкл Мур, Джулиана Мур и др. Тон задавали мэр мегаполиса Билл де Блазио и видный проповедник Альфред Шарптон. Де Ниро назвал Трампа "дурным примером для всей страны и этого города". Алек Болдуин окрестил назначенцев в новую администрацию "просто бесчестьем".

Майкл Мур предупредил, что "Америка переживает крайне опасный период в своей истории". "Все настолько плохо, насколько вам кажется, но станет еще хуже", — сказал режиссер.

К этому мнению присоединились любители марихуаны. Группа DCMJ, выступающая за ее легализацию на федеральном уровне, планирует выкурить тысячи сигарет с марихуаной во время инаугурационной речи Трампа в Вашингтоне, чтобы продемонстрировать свою поддержку легализации наркотика. Между тем Трамп — это единственный из последних президентов, который никогда не пробовал наркотики. И Буш-младший, и Клинтон, и Обама в этом признавались, Трамп же заявил, что употребление алкоголя и наркотиков не сделает американцев успешными. Для него примером, как не надо делать, стал его старший брат, который умер от пьянства в возрасте 43 лет.

Группа анархистов Disrupt J20 организует серию протестов с прямой целью срыва инаугурацию. "Мы должны выйти на улицы и протестовать, блокировать, срывать, вмешиваться, сидеть, вставать, ходить и создавать как можно больше шума и проблем, больше, чем истеблишмент сможет вынести," — цитирует NBC News манифест группы. Такую же агрессивность демонстрируют манифестанты из Black Lives Matter ("Жизнь темнокожих имеет ценность").

"Каждой женщине — по Трампу!"

Самый большой протест намерены устроить в субботу в Вашингтоне различные женские организации. Ожидается привлечь 200 тысяч протестующих. Среди участников маршей — представители правозащитных организаций, звезды шоу-бизнеса, ЛГБТ-сообщества, а также такие ассоциации, как "Английский коллектив проституток" и "Женщины в тюрьме", пишет RT.

Митинги пройдут под названием "Women's March". На официальном сайте мероприятия говорится, что всего в Америке пройдет более 600 акций в разных городах.

Протестующие считают себя "жертвами Дональда Трампа" и настроены бороться за свои якобы нарушенные права. "Прошедшие выборы президента Америки оскорбляют, демонизируют и угрожают многим из нас — нелегальным и легальным мигрантам из разных стран, мусульманам и членам других разнообразных религиозных конфессий, а также людям из ЛГБТ-сообщества, темнокожим, людям с ограниченными возможностями и тем, кто подвергался сексуальному насилию. Всем нашим общинам больно и страшно. Мы столкнулись с вопросом о том, как нам двигаться вперед в условиях национального и международного беспокойства и страха", — говорится на официальном сайте "Women's March". Эти марши поддерживают Amnesty International и Greenpeace, давно известные своей политической ангажированностью.

Впору спросить, а когда начнется марш недовольных мужчин среднего Запада в поддержку Трампа? И второе замечание, это сколько денег надо было вложить, чтобы организовать подобные мероприятия?

Всего на инаугурационную неделю одобрено 22 разрешения с численностью участников от 50 до 200 тысяч человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер сказал, что безопасность будут обеспечивать более 3000 полицейских и 5000 национальных гвардейцев. Но остановит ли это беспорядки? Очевидно, что либеральная тусовка продолжают играть с огнем. Обсуждаются различные радикальные сценарии развития ситуации во время инаугурации. Журналист CNN Вольф Блитцер (Wolf Blitzer) задается вопросом, что произойдет, если во время инаугурации убьют президента и вице-президента. Провоцирование ли это насилия? Конечно, но либералы в США все свалят на Трампа, мол, этот "фашист" создал сам такую атмосферу.

Довольно непривычно видеть "цветные технологии" в действии в Соединенных Штатах, и невольно возникает вопрос: "А страну вам не жаль?"

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