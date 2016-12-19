Яков Кедми: "Трампу плевать, что делается в других странах"

Почему американцы поддержали на выборах Дональда Трампа, а не Хиллари Клинтон, и всерьез ли он намерен "повернуться лицом" к американской экономике? Как при новом президенте изменится внешняя политика США? На эти и другие вопросы главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой ответил эксперт, бывший руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

Фото: Архив Pravda.Ru

— Почему американцы не поддержали Хиллари Клинтон?

— Предвыборная тактика Клинтон показала, как низко некоторые западные политики расценивают свой народ, если пытаются его купить такими дешевыми трюками. Но это, к сожалению, всеобщая тенденция, присущая не только США. Система власти и политика в целом в западном мире зашли в тупик и вступили в противоречие с ситуацией, в которой находится каждая страна в отдельности и все государства вместе взятые.

В глазах населения те, кто ими управляет, те, кто привел их к этой ситуации, становятся людьми все менее и менее адекватными, неспособными к решению проблем, с которыми сталкивается каждое государство в отдельности. Проявления этого кризиса мы зримо наблюдали в Великобритании во время, предшествовавшее голосованию по Brexit, а также совсем недавно в ходе предвыборной гонки в Соединенных Штатах. Попытка тех элит, которые имеют свою личную выгоду, любой ценой удержаться у власти привела к тому, что произошло.

Я могу сказать, что это немного напоминает то, что случилось в свое время и в СССР. Если бы у советского руководства, пришедшего к власти после смерти Леонида Брежнева в 1982 году, хватило политической мудрости запустить необходимые реформы, поменять и форму власти, и персональный состав правившей на тот момент элиты, Советский Союз остался бы Советским Союзом и не произошло бы того, что случилось в 1991-м. Но они пытались любой ценой остановить время: пусть все остается так, как есть. Эти люди и самого Брежнева всеми силами удерживали у власти только из-за того, что все они исходили из собственных интересов и боялись: вот придет новое, и что тогда будет со мной?

Та же самая вещь происходит сегодня и в странах, которые называют себя демократическими. Элита в них блокирует проведение всех необходимых реформ, которые назрели в этих государствах. И в этом состоит отличие их, например, от того же Китая. В КНР власть сознательно пошла на необходимые реформы — постепенно, шаг за шагом. Поэтому Китай сегодня такой, какой он есть. Он не сломался, не обрушился, как СССР, несмотря на то, что у власти там остается Коммунистическая партия Китая. Более того, именно она вывела страну на совершенно иной уровень развития.

То есть проблема не столько в форме правления, а в том, насколько власть понимает, что происходит в ее стране, и насколько эта власть способна реформироваться, не теряя при этом здравого смысла, насколько она способна адекватно реагировать на проблемы и вызовы, которые встают перед государством и обществом. И насколько она способна решать их, избегая социальных взрывов и кризисов.

В Европе сейчас вообще положение очень сложное. Потому что ей придется искать самостоятельный путь развития. При том, что за последние десятилетия она добровольно вырастила монстра. Имя этому чудовищу вовсе не общий рынок единой Европы, а бюрократический аппарат, который управляет этим общим рынком. Получилось в итоге, что всей Европой управляют какие-то неведомые чиновники, причем делают это не считаясь с интересами каждой страны. Они как бы "парят" над континентом. И, естественно, до последнего вздоха будут бороться за то, чтобы сохранить сложившееся статус-кво. В этом им всегда помогало то, что такая ситуация была выгодна Соединенным Штатам. Но пришел Трамп, который смотрит на все это иначе, и теперь, скорее всего, Европа должна будет искать совершенно новую парадигму своего развития. В которой, может быть, этому монстру, бюрократическому аппарату единой Европы, придется потесниться.

— Но почему вы считаете, что США будут менять свое отношение к Европе?

— Трамп сказал правду: у Америки больше нет сил и средств, чтобы и дальше содержать такую Европу. Другое дело, что процесс "развода" будет сложный, не такой быстрый, не такой однозначный.

— Он раскрыл страшную тайну?

— Смотря для кого. Для людей знающих это секрет Полишинеля. Американская экономика не может больше выдерживать европейских бюрократов.

— Но буквально до дня выборов США делали вид, что выдерживают.

— Делали вид не они, а те, кто говорил от имени страны. Это олигархия финансовая, олигархия нефтегазовая, политическая олигархия, сросшаяся с ней. Но это еще не вся американская экономика.

Чисто экономически Соединенные Штаты дошли до такого состояния, что просто не в силах поддерживать все это. Когда прибыль получается за счет других стран, на это американцам наплевать. Но когда кто-то получает какие-то дивиденды, за их счет, тогда американцам это очень не нравится. И вот этому они хотят положить конец. Это будет тяжелая борьба, неоднозначная.

— Среди прочих вещей Трамп заявил, что займется возвращением производств обратно в Америку…

— Речь идет о том, что экономическое развитие будет направлено больше внутрь Соединенных Штатов. У США было и остается огромное преимущество перед другими странами, но компании стали это преимущество "выедать". Основной потребитель американской экономики — это сами Соединенные Штаты, 65 процентов производства расходовалось внутри страны. Это, например, та цель, которую ставит сейчас перед собой китайское руководство, чтобы экономика в большей степени базировалась на внутреннем рынке, и тогда внешние колебания будут намного менее опасными. И вот сейчас будет попытка усилить внутренний рынок Соединенных Штатов, поднять внутреннее потребление. Тогда компании и экономические структуры, олигархи, которые от этого выигрывают, станут теми, кто будет поддерживать новую политику Трампа по мере ее продвижения.

То, что у его партии есть большинство в обеих палатах: и в Конгрессе, и в Сенате, может в этом только помочь. Но это означает и то, что внешняя политика Соединенных Штатов будет меняться, что намного меньше будет вмешательство политики в деятельность экономических структур. Приведу один пример: Украина, которая уже стала настоящей "черной дырой". Поддержка Украины была нужна Соединенным Штатам как политический шаг, но совсем не как шаг экономический. Если следовать логике Трампа, если это не помогает американской экономике завтра, тогда политический фактор в поддержке Украины будет играть намного меньшую роль со всеми вытекающими последствиями. То же самое — вмешательство Соединенных Штатов в дела других странах мира. Трамп сказал, что вмешиваться в эти дела аморально, но аморально потому, что это вредит американской экономике и, следовательно, американским интересам. Все.

— Вы ссылаетесь на то, что Трамп говорит о вреде американской экономике. Но в то же время Ирак лежит в руинах, и при этом там есть нефть, газ и американские нефтяные компании. Чем это вредит экономике США?

— Все нефтяные олигархи Соединенных Штатов и поддерживали противников Трампа. Поддерживали, потому что он говорит: вам это выгодно, но Америка уже потеряла два триллиона долларов в Ираке. За два триллиона долларов можно было очень много сделать в американской экономике, а результат? Что мы получили? Мы не достигли ни одной политической цели. Единственная цель, которую достигли — прибыли некоторых нефтяных компаний увеличились, но за это заплатил американский народ. Плевать, что за это заплатили Ирак или другие страны. За это заплатили мы, американские налогоплательщики, американская экономика.

Беседовала Инна Новикова

Подготовил к публикации Сергей Валентинов