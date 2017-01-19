Главное отличие России от США

Что ожидает российско-американские отношения с приходом Дональда Трампа, насколько глубинные противоречия разделяют две страны и возможно ли в этой ситуации нам прийти к некоему консенсусу? На вопросы главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой в ее авторской видеопередаче "Необычная неделя" ответил декан Высшей школы телевидения МГУ им. Ломоносова Виталий Третьяков.

Фото: AP

— Насколько глубоки противоречия, которые сегодня разделяют США и Россию?

— Между США и Россией существуют экзистенциальные противоречия. Раньше в марксистской терминологии говорили об антагонистических противоречиях. Когда существовал Советский Союз, особенно в период, когда его правящий класс был одержим идеей мировой революции, велась мощная коммунистическая пропаганда за рубежом, поддерживались компартии в других странах. Можно было бы даже сказать, что Советский Союз мечтал о том, чтобы США исчезли. Хотя никто до сих пор не обнаружил документов, где бы утверждалось, что в Политбюро ЦК КПСС, в каком-нибудь секретном отделе КПСС или в КГБ разрабатывался план расчленения США. В отличие от них самих, они сознательно ставили себе цель сокрушить Советский Союз, по крайней мере, как единое государство, что, в общем-то, и случилось.

И сегодня американцы не стесняются говорить, что их политика строится на том, что США должны быть в разных версиях: а) в жесткой — гегемоном, мировым властителем, мировым диктатором; б) в мягкой — мировым лидером. И любой иной член международного сообщества, который попытается оспорить лидерство или гегемонию США, что фактически одно и то же, должен быть либо уничтожен, либо ослаблен. Только один Обама за последний год своего этого президентства наговорил столько из серии "американцы — выдающаяся, исключительная нация"! Плюс военные базы по всему миру, семь или восемь, сколько не помню, военных флотов, во главе с авианосцами. Плюс НАТО — самый мощный военный блок, который никуда не самоликвидировался.

Амбиции же России уж точно не распространяются на мировое господство, это совершенно очевидно. Тем не менее, американцы остаются при своей идеологии и не скрывают ее. С их стороны четко заявлена позиция: если Россия, Китай - не важно, кто сильнее, их мощь нужно ослабить. А что означает применительно к России "ослабить мощь"? Мы владеем гигантской территорией, даже после распада Советского Союза она больше, чем у кого бы то ни было, с гигантскими природными богатствами, включая те, которые приобретают все большую и большую цену и которые когда-то считались просто ничего не значащими по причине своей естественности. Вода, например, чистая питьевая вода. Мы просто не можем не иметь мощные вооруженные силы. И что в этой ситуации означает ослабить нашу мощь? Автоматически США превращаются в нашего военного противника, по крайней мере, потенциального. Соответственно, из-за этого мы автоматически находимся в непримиримом противоречии. Слава Богу, оно не перерастает в горячую стадию.

Второе, в чем мы не сходимся, Путин не устает этого повторять: Россия не проводит никаких действий на международной арене, связанных с вмешательством во внутренние дела других государств. Москва заинтересована том, чтобы вокруг нас были лояльные, дружественные политические режимы. Причем в данном случае не важно, более авторитарным или более демократическим будет этот режим. Главное - чтобы он был дружественный и лояльный, а кто там будет конкретно президентом, какая партия у власти, России все равно. Но если на постсоветском пространстве Россия еще проявляет активность в этом вопросе, то совершенно точно она этим не занимается за его пределами и тем более у границ США, на американском континенте или в Австралии.

Американцы же и европейцы занимаются этим повсюду, вмешиваются во внутренние дела абсолютно всех стран. И не только вмешиваются, они сменяют неугодные режимы, в том числе и насильственным путем. Это два совершенно разных подхода. Путин говорит, что мы за максимальный суверенитет существующих государств, за невмешательство остальных в их внутренние дела. А американцы не скрывают, что там, где присутствуют их национальные интересы, а они у них, как известно, присутствуют повсюду в мире, они готовы к любым действиям, если посчитают, что этим интересам что-то угрожает. Это тоже антагонистические, конфронтирующие доктрины.

— Два взгляда, два мира…

— Я считаю, что радикального улучшения российско-американских отношений не будет. Взять даже наше отношение к конкретным проявлениям международного терроризма. Тех, кого мы считаем международными террористами, американцы почему-то таковыми часто не считают, хотя все внешние проявления налицо: боевые действия, попытки сместить режимы вооруженным путем, насилие, заход представителей этих организаций на территорию США и особенно Европы, теракты. У них это какая-то "умеренная оппозиция", как в истории с той же Сирией. Очевидно, что при Клинтон было бы еще хуже. Трамп же гораздо более честный и трезвомыслящий человек, чем Обама, простой миллиардер. Здесь я делаю акцент на слове "простой". Такой вот простой человек, только он не от сохи, а от банковских сейфов. Но простой, потому что прагматик. И в этом смысле он ближе к реальной жизни. Конечно, с ним будет легче о каких-то вещах договориться. Но так, чтобы американский правящий класс, который внушил себе, что американцы — лучшая нация в мире, а США — лучшая страна, отказался от подобной идеологии — этого не будет.

Улучшение отношений будет, но никакой дружбы, никакого стратегического сотрудничества даже в сфере борьбы с международным терроризмом, никакого союзничества ожидать не стоит.

— Хуже, чем при Клинтон быть просто не могло. Но тем не менее было сказано, что для нас очень важно, что Америка займется внутренними проблемами. Дадут ли Трампу заниматься внутренними проблемами?

— Неожиданная победа Трампа поставила в тупик очень многих. Кстати, по этому поводу свою шпильку вставил и Путин на пресс-конференции, отвечая на один из вопросов: американцы не верили в победу Трампа в отличие от нас, а мы-то знали, что Трамп победит. Путин несколько раз говорил, что Трамп почувствовал запрос американского общества на то, что президенту страны, в первую очередь, нужно заниматься своими делами, что в Америке назрело много своих сложных проблем. Внешняя политика для большинства американцев — просто яркие вещи, разговоры о том, что мы выведем войска оттуда, выведем войска отсюда. Ни из Афганистана, ни из Ирака демократы так никого и не вывели. Никакой стабилизации в мире нет. Плюс при черном президенте оказалось, что американские полицейские чуть ли не каждый день пристреливают то одного афроамериканца, то другого, то третьего, и потом этих полицейских американские суды оправдывают. То есть накопилось энное количество проблем, которые нужно решать. Очевидно, другими методами, чем те, что предлагали демократы.

Дальше свою роль сыграли уже популярность, успешность проведения предвыборной кампании. Трамп вроде бы и экзотическая политическая фигура, но в данном случае нужны такие фигуры, которые могут затмить собой всякую проблему. Трамп спокойно рассуждал, что в США накопилось много внутренних проблем, говорил в экстравагантной форме. Видимо, такая экстравагантная фигура и могла противостоять административному ресурсу, кампании американских СМИ, которые странным образом сплоченно выступили против Трампа. А Трамп вобрал в себя доминирующее представление по крайней мере половины американского общества о том, что нужны перемены. И как это было ни странно для многих, у него все получилось.

— И что будет дальше?

— Позиция его простая, и она не расходится с позицией большинства американцев. Фактически Трамп — представитель простых американцев, а не истеблишмента. Потому что большинству американцев нет дела до того, будет или не будет Асад президентом Сирии. Они вообще точно не знают, где находится эта Сирия и чем Асад отличается от кого-то другого, "не Асада". Или кому принадлежит Крым — России или Украине. Трамп так и сказал: "Какая нам разница, кому принадлежит этот Крым? Пусть они сами с этим разбираются". И для него тоже, как и для большинства простых американцев, вопрос Сирии не первый, не второй, не третий и не 124-й. Трамп все это почувствовал лучше демократов. Демократы — это интеллигентная тусовка из Нью-Йорка, Вашингтона, Лос-Анджелеса. Демократическая партия — это Голливуд, артистический богемный Бродвей, а республиканцы — они все-таки ближе простым американцам.

И опять же, когда обычному американцу, а среди них не так много миллионеров на всю страну, Трамп говорит: "Мы 70 лет охраняем европейские страны от военной угрозы, платим за это деньги, а они сами за себя платить не хотят даже то, что полагается платить по договору. То почему мы должны продолжать платить за них? Пусть они сперва начнут выполнять свои финансовые обязательства. Не хотят? Тогда мы просто начнем выводить оттуда наши вооруженные силы, сэкономим на этом". Нормальный, разумный подход. Рассчитанный не на интеллигентов, артистов или экспертов по ближневосточным делам, а на нормальных простых американцев. И они пошли голосовать за Трампа.

— Как Дональд Трамп собирается возвращать рабочие места в Америку?

— Лично меня это меньше всего волнует. Меня больше волнуют наши экономические внутренние дела, а они, к сожалению, сегодня тесно связаны и с делами международными. Это гигантская проблема, фактически мы зависим от печатного станка в Америке, от того, сколько они долларов напечатают, а напечатать они могут столько, сколько хотят. Мы же свои рубли печатаем только в том случае, если они соответствуют некоему количеству долларов, которые есть внутри нашей экономики. То есть, мы абсолютно зависим от Федеральной резервной системы, от чужой валюты. И это не может длиться бесконечно, с этой зависимостью надо заканчивать.

Нужно ли для этого напечатать рубли в большом количестве, или не нужно, я не могу сказать. Но то, что нужно выходить из-под зависимости от американского доллара, для меня совершенно очевидно. Есть и соответствующие рецепты, и соответствующие люди, которые придерживаются того, что это можно сделать, и готовы за это взяться.

Сам я исхожу из того, что в 1990-е годы была масса и наших, и зарубежных экспертов, которые рассуждали обо всем, знали все исторические даты, кто когда распался, кто когда был создан, напропалую цитировали американских президентов, американскую конституцию знали лучше, чем свою, отечественную. Они говорили, что все, кранты, Советский Союз распался, что у России земли много, а населения мало, что экономика нашей страны слабенькая, вооруженные силы устарели, союзников нет. И мы должны быть теперь в подчиненных у США, все-таки они великая держава, мировой лидер. И очень убедительно это доказывали.

Я с этим никогда психологически не соглашался. И логически тоже. Но потом пришел товарищ Путин. Стал президентом, и хорош он или плох по другим позициям, но политика, которую он проводил, при всех издержках, проблемах, провалах, продемонстрировала, что все эти рассуждения о будущем России, которая должна стать то ли партнером, то ли младшим братом, то ли младшим из младших или чуть постарше, можно смести и поменять на противоположные. И уже даже президент в пылу откровения начинает говорить, что Россия — великая военная сверхдержава.

— Перед этим сказав, что у России нет ничего, кроме нефти, и покупать нечего - ничего не производит...

— Неважно. Я к тому, что Путин доказал, что все эти рассуждения были просто паникерством, если не сказать предательством. Следовательно, я исхожу из того, что такое и в экономике возможно. Тем более, что Советский Союз (а это и была Россия) просто в большем объеме, демонстрировал, что наша экономика может быть по своим объемам второй в мире, после американской. Есть исторический опыт, который говорит, что это может быть. Есть современный опыт, когда мы выскочили из внешнеполитического капкана. Почему это нельзя сделать во внутренней экономике? Я полагаю, что это сделать можно. И это важнейшая проблема.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Сергей Валентинов

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