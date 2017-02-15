Трамп у власти: миру грозит ядерный коллапс?

Какими будут шаги новой администрации США в ближайшей и дальнейшей перспективе? Кто и что может помешать Трампу? О чем он уже договорился с Путиным и какую политику будет дальше проводить в отношении России и всего мира? Эти и другие темы недели в прямом эфире обсудили генеральный директор Pravda.Ru Инна Новикова и президент академии геополитических проблем Леонид Ивашов.

Дональд Трамп. Фото: AP

Состоялся телефонный разговор двух президентов, которого ждал весь мир. Какие можно сделать выводы, как будут развиваться наши отношения? И что вы вообще думаете о приходе Трампа?

Трамп — это некая стратегическая революция в Соединенных Штатах Америки, где сталкиваются два мировоззрения по вопросу о будущем страны. Какое место должны занимать США в мире, кем они должны быть — господином мира или лидером?

Кроме того, сейчас, говоря про США, нередко подразумевают не только государство, но и глобальный финансовый интернационал. Вот и схватились эти две силы за то, кем быть Америке в этом мире и каким быть самому миру.

Инаугурационная речь Трампа очень интересна и глубока. Я ее назвал: "Дональд Трамп. Социалистическое отечество в опасности". Потому что он дает жесткие характеристики состоянию США, положению населения и экономической модели, которую навязали всему миру. У него там едва ли не социалистические лозунги. Например: я возвращаю вам, народу, власть. Сразу встает вопрос, а кто же отнял эту власть?

Ведь Америка деградировала как государство, экономически, в межнациональном отношении как плавильный котел. Америка сильно деградировала в военном отношении, особенно в стратегических ядерных вооружениях, о чем не говорят. Она проиграла лидерство Китаю — и не только в экономике.

Начиная с первого срока Билла Клинтона, администрация США обеспечивала не развитие страны, а движение финансовых потоков мирового финансового капитала. И в результате финансы уходили в Юго-восточную Азию, в Европу и по всему миру, о чем Трамп упоминал в предвыборных речах, говорил, что мы обеспечивали процветание других государств. Ушло и производство.

Стоял вопрос, продолжать ли эту линию? Делать ли деньги на финансовых операциях-махинациях, чтобы дальше, применяя военную силу и весь набор мягкой силы, владеть миром, качать доходы, качать прибыль? Или же сделать США образцом для подражания? Две этих Америки столкнулись. Победил Трамп. Значит, Америка станет другой и мир будет другим.

Я думаю, что ожидали звонка и разговора Трампа прежде всего с товарищем Си Цзиньпином. То, что он позвонил Путину, говорит о том, что у России достаточно высокий геополитический статус. С Путиным говорят не просто ради дипломатического этикета, а чтобы найти поддержку в решении своих национальных и, конечно, мировых проблем. Первое, о чем президенты уже договорились заочно — это борьба с международным терроризмом. Для Трампа и Путина это и мировая, и национальная беда.

На 70-й Генассамблее ООН Обама сказал, что США знают, что хорошо для мира, а наш президент сказал, что у каждой страны — свой путь. Трамп также обращает внимание на свою страну, а не на весь мир. Получается, победили те, кто считает, что каждая страна должна идти по своему пути?

Поэтому Трамп, собственно говоря, и говорит о том, что США не будут навязывать другим странам свой путь, однако будут жестко отстаивать свои национальные интересы. И в этом у них консенсус с Путиным. Конечно, многое будет зависеть от содержания и тональности первой встречи.

Надеяться на то, что Трамп будет где-то подыгрывать Путину или делать шаги в сторону России, не следует. Трамп — социал-националист и патриот своей страны. Он будет делать все, что выгодно и полезно Америке. Никаких уступок, поблажек он делать не будет. Он будет вести диалог с учетом соотношения наших экономик, действовать с позиции сильного. Вот это надо иметь в виду.

Может быть, иногда и хорошо, когда руководитель действует с позиции сильного. Но Америке никто таких полномочий не давал. Мы не претендуем ни на территории, ни на влияние на том континенте. Но проблема в том, что нет такой страны на планете, где американцы не участвовали бы, не пытались бы поставить своих людей. Теперь эта практика может быть изменена?

Вот это мы и понаблюдаем. Трамп смотрит на вещи не как его предшественники, а более трезво и прагматично. По сути, предыдущие американские президенты объявляли всю планету зоной своих жизненно важных интересов.

И Россию?

И Россию. Как к этому отнесется Трамп? Что подразумевается под жизненно важными интересами, и как он будет их отстаивать? Его тезис о том, что Штаты должны своим примером обеспечить американское лидерство, конечно, очень симпатичен. Но как будет использоваться военная сила — вопрос. Мне кажется, что мы довольно остро столкнемся по таком важному вопросу, как сокращение стратегических ядерных вооружений.

Сегодня мы американцев в этом вопросе обходим. Уступая количественно по числу развернутых носителей и ядерному боеприпасу, тем не менее, мы американцев здорово начинаем обходить, потому что создаем новые ракетные комплексы. В том числе такие, которые они пытались, но не смогли создать: подвижный грунтовый комплекс, боевые железнодорожные ракетные комплексы, новые ракеты с гиперзвуковым элементом и пр.

И вот здесь Трамп, понимая, что Россия обходит США по стратегическим ядерным силам, попытается уравнять шансы. Он будет предлагать нам совершенно невыгодные варианты. К этому России надо быть готовой.

Беседовала Инна Новикова

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев

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