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Россия и Китай обнулили ПВО США

Мир » Северная Америка » США и Канада

Страсти вокруг Трампа не утихают. Его первые шаги на посту президента вызывают бурную реакцию. Какими будут его последующие действия? Кто его союзники и противники? Как будут развиваться отношения новой триады сверхдержав — США, России и Китая? Эти и другие темы обсудили генеральный директор Pravda.Ru Инна Новикова и президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов.

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Архив Pravda. Ru

В США за властью стоит военно-промышленный комплекс. Позволят ли эти силы Трампу резко менять внешнюю политику и военную доктрину?

Я полагаю, что стычка будет очень серьезная. Сначала — внутри оборонного комплекса, потому что он далеко не един. Корпорации будут бороться за то, чтобы оказаться в приоритете, чтобы получить больше заказов. И мне кажется, что неслучайно сейчас задан ядерный обзор. Сенат США поручил экспертам проанализировать, в каком состоянии будет система стратегического управления России и Китая после американского ядерного удара. Такова легенда. В реальности же проводится обычный, регулярный ядерный обзор.

После него встанут первые вопросы. Нужно ли развивать стратегические ядерные силы? Что делать с системой противоракетной обороны США, которую Россия, а потом и Китай, по сути дела, обходят, обнуляют ее? Что делать с концепцией быстрого глобального удара, главной целью которого является Россия?

Мне кажется, что Трамп перестроит индустрию, будет развивать те направления, которые базируются на пятом-шестом технологических укладах. То есть самая современная передовая и перспективная модель будет навязываться, внедряться в американскую экономику. И военное производство тоже будет основываться не на старых разработках, а на новых. Тому есть две причины.

Первая: американцам сегодня не хватает денег, несмотря на то что их военный бюджет почти в десять раз превышает наш. У них более чем 600-миллиардный военный бюджет. При этом у них внешний долг составляет 18 триллионов и отдавать его они не собираются.

Мы здесь сегодня развиваем оборонно-промышленный комплекс и вводим в строй новейшую военную технику гораздо быстрее, чем американцы. Потому что у них оборонный заказ для ВПК — это черная дыра. Вбухиваются миллиарды и даже сотни миллиардов долларов в какие-то сомнительные проекты, которые не дают отдачи.

Как они рекламировали истребитель F35 — а что в итоге? Наш "Су-35" в десятки раз дешевле, но получается эффективнее. Чего они только в F35 не вкладывали, но то ли разворовывают сильнее, чем у нас, то ли разучились делать. И поэтому Трамп здесь будет принимать серьезные решения.

Скорее всего, появятся новые направления в развитии всего военного дела в целом и новая военная доктрина США. Думаю, они откажутся от тяжелых и дорогостоящих вооружений и перейдут на вооружения нового технологического уклада. Это гиперзвуковое оружие, кибероружие и т. п. Сейчас запускается программа самых различных типов беспилотников. Будут новые направления в военном деле и сокращение военных расходов. Но эффективность, видимо, станет более высокой, потому что контроль будет более жестким.

Начиная с 8 декабря, когда стало известно, что победил Трамп, в США продолжается очень жесткое противостояние. Все эти протестные акции могут реально противодействовать планам новой администрации?

Я полагаю, что эти протесты не стихийные, а плановые. Ведь Трамп пытается отнять власть над США у финансового транснационального капитала, для которого Америка — это просто территория, на которой выгодно зарабатывать деньги. Когда прибыли становятся незначительными или их вообще нет, этот финансовый капитал уходит, что мы и наблюдаем.

Попытки поставить под контроль финансы и направить их на развитие государства, на повышение социального уровня населения предпринимались начиная с Авраама Линкольна. Но все президенты, которые пытались контролировать и подчинить мировой финансовый олигархат, заканчивали плачевно.

Трамп тоже идет по этому пути. Он и его команда уже нашли силы одолеть финансистов, заставить их работать на национальные интересы США. Естественно, идет сопротивление. Трамп и его команда понимают, что долго строившаяся долларовая пирамида обязательно рухнет. Вопрос в том, рухнет ли она управляемо — или неожиданно, чем похоронит Америку и вызовет финансово-экономические катаклизмы по всему миру.

Только представьте, общий объем произведенных товаров и услуг в мире — мировой ВВП — стоит примерно 53 триллиона долларов. А финансовый пузырь составляет 1200 триллионов. Это практически виртуальные деньги. Понимаете, какая разница? Когда-то это обязательно рухнет. И Трамп этого не хочет. Поэтому будет или медленное опускание этой пирамиды, сближение разрыва между реальным производством и пустым долларом, или просто однажды все это обрушится практически до нуля.

Война нынешней элиты против Трампа, конечно, будет. Мы уже видим все эти якобы стихийные протесты, но они организовываются, проплачиваются — и это серьезно. Второй вариант, на который может решиться финансовый капитал, еще более плачевный. Они могут развязать гражданскую войну. Мы видим, что активизировалось движение в Калифорнии за выход из Соединенных Штатов.

Техас пока молчит, но там очень сильны сепаратистские настроения.

Да-да, и, кроме Техаса, есть и еще такие штаты. И новые появятся.

Беседовала Инна Новикова

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев

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