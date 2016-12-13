Пройдет ли Тиллерсон сквозь Маккейна и Ко?

Дональд Трамп выбрал руководителя нефтяной корпорации ExxonMobil Рекса Тиллерсона новым главой госдепа. Если Рекс Тиллерсон пройдет утверждение в сенате, то это будет означать революционный поворот во внешней политике США. И не только по отношению к России, но и к Европе, Азии и т.д. Каковы шансы Рекса Тиллерсона пройти утверждение в сенате?

Рекс Тиллерсон. Фото АР

"Карьера Рекса Тиллерсона — это живое воплощение американской мечты. Благодаря тяжелому труду, преданности своему делу и умным решениям Рекс поднялся из самых низов до должности главы Exxon Mobil, одной из крупнейших и наиболее уважаемых в мире компаний. Его целеустремленность, обширный опыт и глубокое понимание геополитики делают его идеальным выбором на должность госсекретаря. Он будет содействовать международной стабильности и отстаивать ключевые национальные интересы США", — заявил избранный президент.

Кто не рискует, тот не пьет шампанское

Дональд Трамп рискует. Если его ставленник не будет утвержден, то это будет тяжелое поражение. Если выиграет, то сформирует пул сторонников, который будет его поддерживать на первых порах нелегкого президентства. И ситуация не так уж безнадежна, поскольку Дональд Трамп консультировался не только с республиканскими "контрас", типа Джона Маккейна, но и с демократом Альбертом Гором, имеющим свой клан в конгрессе. Вопреки сообщениям, что Джон Маккейн будет голосовать против Рекса Тиллерсона, некоторые источники, например, ВВС, сообщают, что он обещал беспристрастно рассмотреть этот вопрос. Кроме того, мы знаем, что Джон Маккейн официально поддержал Дональда Трампа в его предвыборной гонке. Есть также надежда, что кандидатуру Дональда Трампа подержит лидер сената и спикер избранного президента на Республиканской национальной конвенции Митч Макконнелл, ну, а за ним и все остальные. Секрет простой — Республиканская партия спонсируется ТЭКом Америки.

Какие плюсы у Рекса Тиллерсона? Он опытный переговорщик и даже дипломат. Глава ExxonMobi вел переговоры на уровне руководителей государств, значит, он знает их мотивацию и умеет убеждать, причем работать на общее благо, а не против кого-либо. Рекс Тиллерсон заключил сложную сделку с Россией по добыче нефти в Арктике, что не удалось другим нефтяным компаниям. Он грамотный менеджер транснациональной компании с капиталом 370 миллиардов долларов с операциями в 50 странах. Под его руководством нефтяной гигант стал одним из самых прибыльных частных компаний за всю историю США. Это поможет Рексу Тиллерсону управлять бюджетом госдепартамента в размере 65,9 миллиарда долларов, по данным Forbes.

Дональд Трамп ясно дал понять в интервью Fox News в воскресенье, что работа Рекса Тиллерсона с Россией не негативный, а позитивный опыт. Он назвал кандидата на пост госсекретаря "игроком мирового класса". "Большим преимуществом является то, что он знает многих действующих лиц и знает их хорошо. Он заключает огромные сделки в России. Он заключает огромные сделки для компании, а не для себя", — сказал Дональд Трамп.

Что может помешать Рексу Тиллерсону быть утвержденным в сенате? Первое — он "друг Путина" и награжден орденом "Дружбы народов". Сейчас в США все СМИ крутят именно эту картинку. Но в 2014 году из-за санкций, введенных США в отношении России, ExxonMobil покинула совместные с "Роснефтью" проекты по освоению российского шельфа на Черном море и в Арктике, а также проекты в Западной Сибири. Так что лояльность закону полная. Тем не менее, очевидно, что демократы будут компрометировать бизнесмена по этой линии. Интересно, но они не протестовали против назначения губернатора от Айовы Терри Бранстеда на должность посла в Пекине, хотя тот характеризовался как имеющий личные связи с Си Цзиньпином. Наоборот, это было расценено как положительный момент.

Затем Рекса Тиллерсона могут упрекать в том, что он не сможет разорвать связи с Exxon, акциями которой он обладает. Но в США регулярно бизнесмены приходят в чиновники. Например, с Уолл-стрит в казначейство.

И третье возражение — это по его позиции по экологии, по борьбе с загрязнением природы. Глава ExxonMobil считает, что "зеленые настроения" в Америке перешли всякие границы и мешают компаниям спокойно вести дела. Компания в настоящее время находится под следствием прокуратуры штата Массачусетс за то, что якобы вводит в заблуждение инвесторов в течение многих десятилетий по поводу возможного влияния ее деятельности на изменение климата.

Индия и Россия — за Тиллерсона, Эстония и Япония — против

Газета WSJ публикует мнения разных политиков. Рекс Тиллерсон это "в целом хороший выбор", сказал Канвал Сибал (Kanwal Sibal), индийский дипломат и политолог, бывший первый заместитель министра иностранных дел Индии. "Рекс Тиллерсон объединил опыт в ведении переговоров с иностранными дипломатами, глубокое знание мировой нефтяной политики и тесные связи с Россией", — заметил Канвал Сибал. "Я думаю, что государственный департамент является эффективным инструментом, он проинформирует его и заставит понять, что внешняя политика и бизнес — это не одно и то же", — сказал Ёсики Минэ (Yoshiki Mine), представитель Института мирной дипломатии, Токио.

"Его взгляды вызывают некоторые вопросы с нашей стороны. Мы ожидаем, что будет дано четкое изложение точки зрения в отношении России и ее нарушений международных законов", — сказал Кадри Питерс, консультант по вопросам политики и безопасности премьер-министра Эстонии.

"Это, пожалуй, самый, с одной стороны, радикальный выбор Трампа, а с другой — самый революционный, — сказал Правде.Ру Эдуард Лозанский, президент Американского университета в Москве. - С момента распада Советского Союза внешняя политика США испытывала один провал за другим, начиная с Ирака, Ливии, Сирии. К этому еще можно добавить бездумное расширение НАТО при утере смысла и целей, которые были у блока в холодной войне. Дональд Трамп обещал полностью переформатировать американскую внешнюю политику. Рекс Тиллерсон — единственный, кто действительно может эту революцию совершить. Он считает, что всем странам, которые хотят иметь хорошие отношения, Америка ответит тем же".

"Рекс Тиллерсон очень хорошо подходит на пост госсекретаря, — сказал Правде.Ру Александр Бедрицкий, кандидат политических наук, директор Таврического информационно-аналитического центра РИСИ. — Он знает Россию, знает, как договариваться с русскими, и в этом смысле он очень полезен. У него нет прямого дипломатического опыта, но здесь за него могут активно сыграть люди второго плана. И если сенат утвердит его кандидатуру, то Дональд Трамп сможет записать себе это как безусловную победу во взаимоотношениях с американским истеблишментом, сможет утвердить себя в качестве лидера Республиканской партии".