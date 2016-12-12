Почему ЦРУ поссорилось с ФБР

Как только Дональд Трамп из роли избранного президента перейдет в статус реального, а это случится 19 декабря, все разговоры о русских хакерах, которые повлияли на выборы в США, закончатся. Американская "исключительность" не позволяет снижения уровня самооценки. А сейчас еще есть неделя, чтобы у выборщиков было веское основание для перемены своего мнения.

Сбить сенаторов с толку ЦРУ не удалось

Основание, судя по докладу ЦРУ, представленному в сенат, нашлось. Это обвинение в том, что Дональд Трамп — агент Кремля. Россия, "вполне" очевидно, намеревалась помочь республиканскому кандидату Дональду Трампу одержать победу над демократическим кандидатом Хиллари Клинтон и закрепиться в Белом доме, сообщает Washington Post своим читателям главную мысль доклада. И для этого работала целая армия российских хакеров, сливавшая информацию WikiLeaks.

Однако, вот незадача, сенаторы решили проверить мнение ЦРУ, вызвав для показаний высокопоставленного чиновника ФБР. Собственно, хакеры - это диверсанты, а ловить их — это ведь дело контрразведчиков, а не разведчиков, чья задача создавать врагу проблемы за пределами США. Так вот, чиновник ФБР, как пишет Washington Post, охарактеризовал выводы ЦРУ "туманными" и "двусмысленными", а это, по словам одного из участников заседания, свидетельствует о том, что ФБР и ЦРУ придерживаются разных точек зрения.

"Мы были абсолютно сбиты с толку: мы держали в руках текст заявления ЦРУ относительно намерений и действий России и одновременно с этим слушали, как этот человек (из ФБР) говорил нам, что ни в чем нельзя быть уверенными и что все возможно", — цитирует газета одного из присутствовавших на заседании чиновника. Различия в точках зрения отражают культурные различия между ФБР и ЦРУ, продолжает Washington Post: "Эксперты ФБР мыслят в рамках стандартов уголовного процесса: сможем ли мы доказать это в суде, - а эксперты ЦРУ оценивают данные разведки, а затем высказывают свое мнение, чтобы помочь законодателям принять информированное решение. Высокая степень уверенности для них выражается в формулировке "мы вполне уверены". Но это вовсе не значит, что они могут доказать это в суде".

Многим конгрессменам-республиканцам понравилась осторожность выводов ФБР, заключает газета: "Они сочли, что у ЦРУ не было веских оснований представлять подобные выводы комитету Сената. Некоторые республиканцы из палаты представителей считают, что было бы логичнее, если бы ЦРУ пришло к выводу, что Россия предпочла бы видеть президентом Клинтон, потому что российское руководство хорошо с ней знакомо, а Трамп во время предвыборной кампании не раз говорил об увеличении американской армии — Россия вполне могла усмотреть в этом угрозу".

Пусть боятся не только из-за ядерного щита

Вот так, есть все же в конгрессе адекватные депутаты и сенаторы. По крайней мере, они могут делать альтернативные предположения. Хотелось бы, чтобы они пошли дальше и предположили, что Россия не настолько глупа, чтобы считать Америку "банановой республикой", где все решает пришлый Карабас-Барабас. Есть избиратель, который не читает "советской прессы", а голосует, потому что хочет перемен в своей жизни к лучшему.

Есть еще несколько выводов из нестыковки показаний ЦРУ и ФБР. Первое -что касается "культурных различий". ЦРУ — это орган, делающий выводы не на основании поведения, а на основании заказа администрации, это самая успешная контора по освоению миллиардов бюджетных денег. Не случайно Дональд Трамп в комментарии к докладу ведомства заметил, что это люди, которые выдумали несуществующее химическое оружие у Саддама Хусейна. Можно также вспомнить заявления главы французской разведки Кристофа Гомара, который, выступая перед членами Национальной ассамблеи Франции, опроверг заявления ЦРУ о якобы проведенной в свое время Россией подготовке к "вторжению на Украину". "Американская разведка, пользуясь своим авторитетом в НАТО, позволила себе опубликовать данные, не имеющие ничего общего с действительностью", — сказал Кристоф Гомар.

В противовес разведке, сотрудники ФБР понимают, что им необходима помощь российской ФСБ в отслеживании исламистской угрозы в США (братья Басаевы тому подтверждение), поэтому они не будут делать голословные обвинения.

Второе — хорошо, когда Россию боятся не только потому, что у нее есть ядерный щит. Пусть боятся.

Сорок "человек на сундук мертвеца"

Третье, суды, с их медлительностью, демократам не нужны, надо срочно повлиять на мнение выборщиков. Ведь Дональд Трамп еще не президент США, его могут не выбрать 19 декабря. Правда надо заставить изменить свое мнение 40 человек, вот и выдвигается наисерьезнейшая причина: вездесущий Путин и Трамп, его агент. Есть еще одна польза от страшилки — это основание для наложения новых санкций на Россию. При Обаме такие призывы слышались постоянно, но вряд ли они будут услышаны избранным президентом. Не случайно Трамп назначает на ключевые посты генералов и бизнесменов — людей, далеких от политики, но умеющих ломать сопротивление "мейнстрима".

"Если хакерские атаки осуществляются по отношению к государственному органу, то это можно приравнять к терроризму. Однако вводить санкции все же неуместно, здесь не должно быть коллективной ответственности, — сказал Правде.Ру первый заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадим Деньгин. - Естественно, США экономически попытаются надавить на компании, которые осуществляют программное обеспечение или производят какую-то очень важную услугу в рамках интернета, которая хорошо оплачивается. Потому что санкции идут в ту сторону, где слишком хорошо. И необходимо как раз обнулить успехи, чтобы было не хорошо. Но если даже они опустятся до того, что попытаются отключить интернет, то, на мой взгляд, как раз принцип Китая с их Firewall лишний раз доказывает, что у каждой страны в кармане должен быть собственный интернет".