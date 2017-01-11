Дон прикажет всем залечь на матрасы

Мы должны запастись попкорном в преддверии зрелища, как Америка будет пожирать себя изнутри. Истеблишмент продолжит травить Трампа, он в ответ прижмет неолиберальную публику, и бумеранг "цветных революций" вернется в США. Силовики будут с большой охотой подавлять распоясавшихся "ниггеров" и меньшинства всех мастей, возомнивших себя большинством.

Kompromat рассчитан на российского обывателя

Во вторник газета Washington Post в рубрике "Мнение" опубликовала статью, в которой есть призыв свергнуть Трампа до инаугурации по 25-ой поправке к Конституции — на основании отстранения от власти. Предлог — сотрудничество с вражеской державой. В этот же день "лживая", как назвал ее Трамп, телекомпания CNN и таблоид BuzzFeed распространили новость том, что что у российской разведки есть компрометирующая информация на Трампа, полученная в результате сотрудничества с ним и его штабом. Эти заключения содержаться в докладе ЦРУ и основываются на материалах, предоставленных бывшим сотрудником британской разведки, которого американские спецслужбы считают надежным источником.

Не будем утомлять читателя подробностями, суть "сенсации" в том, что между Трампом и Путиным происходил "обмен информацией", на основании которой обе стороны получили то, что хотели — Трамп выиграл выборы, а Путин получил лояльного к нему политика. Примечательно, что слово "кompromat" в тексте доклада везде дается транслитерацией с русского языка в кавычках с пояснением, что это compromising information. То есть изначально этот вброс рассчитан был на российского читателя с целью показать, как продажна элита России. Такие "компроматы" пишутся по определенной схеме, тут должен присутствовать обязательно секс-скандал (Трампу в Санкт-Петербурге водили проституток), взятки, как водится в "коррумпированной России", и обязательно проводится параллель с нечистоплотными предателями в Соединенных Штатах.

Однако сразу бросаются в глаза некоторые промахи сочинителей. Утверждается, например, что деньги на операцию по формированию "сети против Клинтон" — десятки тысяч долларов — переводились под видом пенсий русским эмигрантам. Но между РФ и США нет договора о взаимозачете пенсионной выслуги. Или говорится, что штаб Трампа искал и передавал Москве данные об активности российских олигархов в США. Спрашивается, зачем? Это же бизнес (Россия, на минуточку, — капиталистическая страна). Гораздо более ценной была бы информация на чиновников, которые имеют бизнес, недвижимость, счета в США.

В конце концов, The Guardian сообщила, что секретный доклад ЦРУ вовсе не доклад, и он не принадлежит ЦРУ. Это сенатор Маккейн встретился в Лондоне с неким бывшим шпионом и согласился взять у него эту информацию под честное слово, что это правда. Маккейн вернулся в США, и его команда привлекла CNN и желтую газету BuzzFeed для распространения этой порнографии. Другие издания пишут, что "доклад" — это фейк, подготовленный на имиджборде 4chan, который был отправлен к антитрамповскому стратегу республиканцев Рику Уилсону, а тот понес его в ЦРУ. Эта история тоже была затем включена в досье ЦРУ, опубликованное во вторник CNN. Ко всему прочему в этой истории на кону и авторитет ЦРУ.

Как ответит Трамп?

Дональд Трамп будет очень жестким политиком, за ним стоят ВПК и нефтянка страны. Это серьезные люди. Он не будет болтать о правах человека, он просто заменит весь командный состав и разгонит протесты пулями, и вне страны он будет действовать намного жестче Обамы. Он будет говорить на равных только с теми, кто может ответить военным путем — с Россией, например. Москва может даже на время стать союзником Трампа, например, для уничтожения запрещенной в РФ ИГИЛ.

Но раздрай в обществе, политический и экономический кризис обеспечат Вашингтону потерю международного влияния. Тем более, что просто так вассалам деньги Трамп раздавать не будет. Притихнет антироссийская пропаганда, и Россия зайдет экономически в Венесуэлу (которой мы уже зерно поставляем, а не оружие, и экономические советники там наши уже есть), в ЮАР, во Вьетнам. В последних странах деньги есть, нужна хорошая объединительная идея — экономический инфраструктурный проект, в Латинской Америке, возможно, нужно подстроится под Никаракуанский трансатлантический канал. А затем подумаем и о военном союзе. Надо просто не имперствовать, а спокойно советоваться.

Мнение эксперта

"Если продолжатся нападки уже на действующего президента США, то здесь я вижу несколько возможных сценариев, — сказал Правде.Ру Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. — Во-первых, это увольнение людей, например, в тех же СМИ, которые пытаются его дискредитировать. Эта дискредитация абсолютно не соответствует правилам игры в политической системе США. Да, могут быть разногласия между партиями, могут быть партийные дискуссии, но открытое обвинение действующего президента в том, что он не отстаивает национальные интересы США, — это немыслимое, неслыханное действие".

По его мнению, второй вариант — это упомянутый импичмент, но эта процедура поставит всю политическую систему Соединенных Штатов в очень сложное положение, и в государстве разразится политический и экономический кризис. "Да, не вся Республиканская партия полностью поддерживает Трампа, но ситуация, когда Конгресс с преобладанием республиканцев проводит процедуру импичмента своего же кандидата, может очень сильно сказаться в целом на политической системе США. Это может ее кардинально подорвать с катастрофическими последствиями. И третий вариант: антитрамповская риторика постепенно сойдет на нет, потому что сменится администрация. Этот вариант — самый вероятный", — заметил Никита Данюк.