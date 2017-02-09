PERESTROYKA: США дождались своего горбачёва

Истекли три недели со дня инаугурации 45-го президента США. Дональд Трамп вовсю издает указы, которыми буквально ставит страну на дыбы. Он полностью меняет социальную политику государства, коренным образом пересматривает внешнеполитический курс Вашингтона. И все это — не имея собственного правительства. Эксперимент весьма опасный. Но на этот путь "перестройки" основ государства Америка ступила уже давно.

Дональд Трамп. Фото: AP

Первые решительные шаги по перестройке базовых основ американского государства предпринял еще президент Буш-младший. После терактов 11 сентября 2001 года он добился принятия "Патриотического акта", которым были ограничены многие права и свободы американских граждан, казавшиеся незыблемыми. Так, в частности, фактически была нарушена так называемая "четвертая поправка" к Конституции США, запрещающая необоснованные обыски и задержания и требующая, чтобы любые ордеры на обыск выдавались лишь судом при наличии достаточных оснований. "Патриотический акт" дал спецслужбам право следить за американцами, прослушивать их телефонные переговоры, читать электронную и иную переписку — и все это без судебных санкций, на основании собственных подозрений.

Акт просуществовал до 2015 года, когда при президенте Обаме его заменили новым, несколько менее жестким законом, дав ему громкое название "Акт о свободе". Но главные принципы системы тотальной слежки прочно укоренились на американской почве. Ведь Буш создал также и министерство внутренней безопасности — учреждение, немыслимое во времена, скажем, Рональда Рейгана, утверждавшего, что ограничение свобод американцев недопустимо даже во имя большей безопасности.

Кстати, тот факт, что Рейган был вынужден особо высказываться по поводу соотношения свободы и безопасности, свидетельствует: попытки изменить характер американского государства, превратить его в более "управляемый" механизм, предпринимались и ранее. Управление должно быть сосредоточено в Белом доме, а основным рычагом должен быть страх. Как видим, то, что не прошло при Рейгане, удалось при Буше-младшем. Правда для этого потребовались жуткие теракты 11 сентября…

Любопытно, что "Патриотический акт" был поддержан Обамой. Казалось бы, он (как демократ и противник наследия республиканца Буша, да и просто как всемирный чемпион борьбы за свободу) должен был бы выбросить этот акт на помойку истории уже в первые дни своего президентства. Но нет, Обама долго и упорно защищал право спецслужб действовать "по обстоятельствам" без оглядки на суды. И лишь после скандала со Сноуденом, под конец своего правления он позволил немного подкорректировать режим функционирования системы ГБ, но суть осталась прежней: во имя безопасности можно и нужно пожертвовать свободой. Таков был вклад Буша-младшего в американскую "перестройку".

Обама, со своей стороны, обогатил опыт государственного управления США успешным примерами эффективного преодоления сопротивления со стороны враждебного президенту конгресса. Напомним, демократ Обама вынужден был много лет работать в условиях, когда обе палаты законодательного органа контролировались республиканцами. При этом исполнительная власть — Белый дом — инициировала несколько крупномасштабных реформ, в частности реформу системы медицинского страхования и реформу миграционной политики. Обе палаты законодателей выступили категорически против планов президента. Но Обама проявил недюжинную настойчивость — и в конце концов сломил сопротивление "второй власти". Как ему это удалось — тема для отдельного исследования. Но факт остается фактом: после Обамы Белый дом располагает бесценным практическим опытом принятия решений вопреки воле конгресса и сената.

Почему это важно? Да потому, что вся властная система США построена в виде "сдержек и противовесов", чем так гордятся американцы: ни одна из ветвей власти (исполнительная, законодательная, судебная) не может править единолично.

Но логика любой власти ведет ее к концентрации. Президент США, традиционно со времен крушения СССР почитавшийся самым могущественным человеком в мире, не может в своей стране быть лишь одним из трех. Тем более, что два других партнера по власти — это не личности, а институты. В современном сверхдинамичном мире, полном опасностей и регулярно возникающих вызовов, нужны быстрые и эффективные решения, принимаемые и реализуемые без помех со стороны "сдержек и противовесов". Эта архаика, мешающая работать, должна быть подчинена требованиям времени и эффективности, которые лучше всего видны из окон Овального кабинета Белого дома. Америка не может себе позволить функционировать, как, например, неповоротливый Евросоюз. Такова логика. И в ней работают американские президенты.

И именно эта логика потребовала присутствия в Белом доме не политика, а организатора, бизнесмена, для которого критерии эффективности и быстроты имеют основополагающее значение.

Итак, Трамп имеет под рукой созданные его предшественниками механизмы ГБ и алгоритмы преодоления воли конгресса. Что нового предложит он?

Первое, что мы видим, — это управление страной без правительства. Лишь на исходе третьей недели своего президентства Трамп закончил формирование своей команды: представил все 24 кандидатуры на высшие посты в администрации. Но к этому моменту конгресс утвердил лишь шестерых новых министров — и то с огромным скрипом. Подобное затягивание процесса создания правительства не имеет прецедентов в американской истории. Но Трампа это, похоже, ничуть не волнует: что ж, если ему приходится все решать самому, без помощи министров, наделенных законными полномочиями, — тем лучше! Может быть, это не совсем конституционно. Но это не проблема президента. Пусть суды решают. Но даже если складывающаяся сейчас практика единоличного правления противоречит Конституции, виноват в этом конгресс, погрязший в политиканстве и ставящий свое желание насолить президенту выше интересов страны.

Параллельно Трамп повел боевые действия против судебной системы. Он подкинул им свое решение об ограничении иммиграции. Не углубляясь в детали, отметим суть, смысл происходящего: президент внес раскол в судебную среду и начал давить на тех, кто выступил против него. "Так называемый судья" — такое высказывание в адрес федерального судьи, по идее, может считаться оскорблением, граничащим с преступлением. Но Трамп наверняка сознательно идет на обострение, бросает откровенный вызов судейской корпорации.

Если ему удастся (не знаю, какими методами) добиться капитуляции судей в таком, по сути, непринципиальном вопросе, как временный запрет на въезд в США граждан нескольких мусульманских стран, — это станет примером того, как исполнительная власть может "сломать через колено" власть судебную. Чтобы сделать это, действительно нужен человек, не связанный пуповиной с политической и властной системой США. Чистые политики на такое не способны. А вот чужак — пожалуйста!

Так что благодаря Трампу в арсенале американских президентов вполне могут появиться новые методы и механизмы, выходящие очень далеко за пределы конституционных или просто традиционных норм. Если это произойдет, то уже через несколько лет Америка станет совершено иной страной. Это будет суперпрезидентская республика, глава которой будет обладать поистине императорскими полномочиями, опираясь на всесильную госбезопасность, а законодатели и судьи будут послушно обслуживать интересы суперпрезидентов.

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