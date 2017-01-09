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Автор Андрей Соколов

Голубь на "великой шахматной доске"

Мир » Северная Америка » США и Канада

Несколько лет назад в Сети и в офлайне была чрезвычайно популярна цитата Скотта Уайценхоффера, известного на Западе борца с проникновением теологии в науку: "Споры с креационистами на тему эволюции весьма похожи на попытку сыграть в шахматы с голубем: он валяет шахматные фигуры, гадит на доску, после чего летит назад в свою стаю, чтобы заявить о своей победе". Эта единственная фраза весьма емко и точно характеризует почти все восьмилетнее президентство Барака Обамы.

шахматы

Помните знаменитый сеанс одновременной игры в шахматы в Васюках? Совершенно не умеющий играть в шахматы Остап Бендер, практически в свободном порядке передвигая фигуры на досках, непроизвольно разыгрывал, оказывается, довольно сложные дебюты — но после с треском проиграл все партии. Начало президентства первого чернокожего хозяина Белого дома, за которого в основном проголосовали люди, живущие в США всего лишь на… менее чем четырех процентах от общей территории страны, внушило его адептам довольно вредные иллюзии. И на протяжении всех восьми лет избиратели Обамы никак не хотели с этими иллюзиями расставаться, даже выбрали его на второй срок — очевидно, чтобы еще на несколько лет оттянуть момент собственного прозрения.

Обама начал свой президентский путь с довольно простого дебюта, но и он был разыгран крайне бездарно: слова присяги были перепутаны, и новому управителю США пришлось приносить клятву повторно. Затем миттельшпиль — и снова промах, но уже куда более существенный: непродуманная, на скорую руку состряпанная и по сути своей лоббистская реформа системы медицинского страхования, получившая в США ироничное второе название Obamacare, привела в итоге к заметному снижению качества медицинских услуг в стране и дискриминации большинства нуждающихся в медпомощи, существенному росту расходов на здравоохранение как со стороны государства, так и со стороны простых граждан, а также послужила причиной ухода с рынка нескольких крупных компаний, занимавшихся медстрахованием. Разумеется, Республиканская партия не осталась в стороне и использовала такой показательный промах Обамы и его команды по максимуму: саботировала принятие годового бюджета и в судебном порядке добилась признания нескольких положений реформы незаконными.

Заметные провалы во внутренней политике администрация Обамы активно пыталась прикрыть глобальными и локальными победами на мировой арене. Сходу объявивший "перегрузку" в отношениях с Россией (именно это слово было ошибочно написано на символической красной кнопке, врученной в марте 2009 года госсекретарем Хиллари Клинтон нашему министру иностранных дел Сергею Лаврову) и подписавший с нами договор "СНВ-3" Обама даже был спешно объявлен лауреатом Нобелевской премии мира — но это странное событие, в общем, не смогло ввести в заблуждение ни одного здравомыслящего человека даже в Штатах. Сам же договор "СНВ-3" был крайне критично оценен политиками и военными как в России, так и в США. Например, Владимир Жириновский заявил, что этот пакт существенно ослабляет военный потенциал России, а республиканцы тут же окрестили его "величайшей ошибкой Обамы".

Уход американских войск из разоренного, разрушенного ими Ирака, инициированный администрацией Обамы, привел к катастрофическим результатам: страна была окончательно сброшена в пропасть бесконечной и жестокой гражданской войны и фактически превращена американцами в еще один мировой террористический анклав. Ликвидация бен Ладена и якобы уничтожение его террористической организации "Аль-Каида" тоже не дали миру положительный результат: терроризм расползся по всему Ближнему Востоку и разделился на несколько крупных организаций и множество мелких группировок.

Американская политика "цветных революций" в Северной Африке также привела к большой крови и разорению процветавшей до этого Ливии. В ходе североафриканских и ближневосточных смут США сперва цинично предали лояльно настроенное к ним правительство Мубарака в Египте, сменили власть в Тунисе и Йемене, а после заполонили эти регионы всевозможными экстремистскими и фундаменталистскими группировками, также действующими в основном с помощью методов террора. Основная цель США — контроль над колоссальными энергетическими ресурсами упомянутых выше стран — так и не была достигнута, и даже сам Обама вынужден был признать политику "арабской весны" провальной, а вторжение в Ливию — "самой тяжелой ошибкой" за все годы своего президентства.

Не менее тяжелой ошибкой можно назвать и политику США в фактически оккупированном ими Афганистане: талибанские группировки по-прежнему сильны и влиятельны, афганский наркотрафик увеличился в разы, государственная власть страны слаба и несамостоятельна, мирные люди и военнослужащие продолжают гибнуть тысячами, в стране разруха и нищета. Всевозможные американские операции и миссии в Афганистане носят громогласные и пафосные названия: "Несокрушимая свобода", "Решительная поддержка" и т. п. Но они на самом деле как нельзя более полно отражают всю суть американской внешней политики, навязываемой миру: громкие пустопорожние лозунги о свободе и прочих истинных ценностях, за которыми спрятаны обыкновенный цинизм, непомерная жадность, наглость и часто непродуманность, граничащая с откровенной глупостью и патологическим упрямством. И при всем этом Обама позволял себе делать вот такие бесстыдные заявления: "США время от времени должны выкручивать руки странам, не желающим делать то, что нам от них нужно".

Ну и где же тут пресловутая демократия?

К заметным провалам правления Обамы можно отнести и множественные утечки секретных данных, составляющих государственную тайну (здесь достаточно вспомнить, например, дело Сноудена и предвыборную кампанию Хиллари Клинтон — неудачливой коллеги Обамы по Демократической партии), и атаку на традиционные семейные ценности американцев (последовательное насаждение гей-культуры и разрешение однополых браков), и действия американских госчиновников и военных в Сирии, и европейский кризис с беженцами, и попытки возрождения имперской политики США в отношении ключевых стран Латинской Америки и Карибского бассейна. И даже такие на первый взгляд положительные события как визиты Обамы в Японию и на Кубу, подписание с Ираном договора по ядерной программе многие внимательные наблюдатели называют либо бесполезными, либо преждевременными или опасными.

В результате бездарных решений Обамы многие граждане вверенной ему на восемь лет страны начали постепенно терять нравственные ориентиры, точки опоры и даже элементарный здравый смысл. Известный американский писатель и колумнист Дэвид Вонг, рассуждая о пугающих изменениях в сознании американцев, расслоении общества, случившемся за годы правления Обамы, написал об этом так: "Жертвы терактов на соседней улице кричат, глядя на свои оторванные конечности, а для элит в это же время самые актуальные вопросы — о том, что мужчинам нужно разрешить пользоваться женскими туалетами, что держать кур в клетках это жестокость".

Но главным отрицательным достижением уходящей администрации и лично Обамы является, конечно, возведение антироссийской, русофобской доктрины в американский внешнеполитический абсолют. Сияющей вершиной данного действа стал так называемый украинский кризис, до боли напоминающий ливийский: законная власть свергнута, в стране тотальное обнищание населения, хаос и гражданская война. И при этом — политические репрессии, бесконечное вранье местных чиновников и мировых СМИ, полное отсутствие каких-либо положительных перспектив в обозримом будущем. Очередная большая страна со всем ее населением безжалостно пущена Америкой в расход — на этот раз ради сдерживания экономического прогресса России и ее растущего мирового влияния.

С подачи США в Европе стала очень актуальной борьба за звание самого обиженного Россией и СССР (крайне сомнительный титул, конечно; но за него уже несколько лет насмерть бьются поляки, прибалты и примкнувшие сейчас к ним украинцы). Голоса с окраин Евросоюза превращаются в невнятный лепет, стоны и местами в откровенный бред, но уходящую американскую администрацию это ничуть не смущает. На данный момент ее главный лозунг, похоже, звучит так: "Чем хуже — тем лучше".

Есть еще одна важная цель, которой Обама хочет достичь до своего окончательного ухода с политической сцены: всемерно ослабить Республиканскую партию вообще и ее главного сейчас представителя, будущего президента США Трампа, в частности. Промахи, сделанные администрацией США во внутренней политике за последние восемь лет, привели республиканцев к серьезному укреплению: на выборах в палату представителей в 2010-м они нанесли демократам оглушительное поражение, а затем, в 2014-м, получили большинство и в сенате. И вот теперь "ослу" позарез нужно всемерно навредить "слонам" — "наложив напоследок кучу законодательного дерьма им под дверь", как грубовато, но метко сказал один из наших известных политических журналистов.

В общем, эндшпиль у Обамы тоже получается кое-как, зато до окончательной развязки осталось всего ничего. И хотя новому президенту США достается грязная доска с перевернутыми фигурами — ничего непоправимого, в общем, пока не случилось. К тому же мы сейчас готовы помочь Трампу начисто отмыть поле для действий и расставить все фигуры в правильном порядке — а заодно и окончательно смахнуть этого нелепого, назойливого голубя с "великой шахматной доски".


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