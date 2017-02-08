Киев устроил Трампу проверку боем

Нынешнее резкое обострение ситуации на Донбассе может быть "разведкой боем", которую проводит Киев с целью заставить Трампа действовать. По сути, это провокация. И первый серьезный экзамен для нового американского президента.

Фото: Архив Pravda.Ru

Не секрет, что для нынешних властей в Киеве позиция США по украинской проблеме является определяющей. Собственно, самой проблемы не было бы, если бы сменявшие друг друга вашингтонские администрации не вырастили ее. Клинтон, затем Буш-младший, а потом Обама заботливо формировали условия для превращения Украины в "горячую точку" на границах между Россией и Европой. И в принципе, если бы в настоящее время Белый дом занимала Хиллари Клинтон, украинская драма развивалась бы по давно намеченному сценарию, а киевский режим без затей, как говорится, в штатном режиме выполнял бы предписания заокеанских хозяев.

Победа Трампа поставила этот сценарий под большой вопрос. При нем политика США из константы, практически полностью определяющей действия Киева, превратилась в фактор неопределенности. "Чего хочет Трамп?" — этот вопрос занял умы украинских политиков. А его рассуждения о возможности диалога со своим российским коллегой Путиным и вовсе лишили сна.

Помнится, еще бесноватый фюрер придерживался мнения, что лучше ужасный конец, нежели бесконечный ужас. Порошенко и компании невмоготу просто так сидеть и ждать, когда наконец-то из Белого дома последуют новые указания. Что-то нужно делать.

Сперва на разведку выдвинулась Юлия Тимошенко. Ей удалось пробиться "к руке" Трампа и о чем-то с ним побеседовать в Вашингтоне. Но, по-видимому, результаты разговора ясности в дело не внесли. И тогда Киев принял решение добиться американской реакции во что бы то ни стало.

ВСУ начали в Донбассе активные действия, сопровождающиеся не менее активной пропагандистской кампанией. Расчет был явно сделан на то, что теперь-то уж Трамп не отмолчится. Ему буквально "на блюдечке" подают чуть ли не идеально сфабрикованный повод обвинить Россию в эскалации конфликта и срыве Минских соглашений.

Однако Трамп остался верен себе. Он определенно не любит подобные "подброшенные" решения. В Белом доме хозяин — он, и в подсказках не нуждается. Сперва сам во всем разберется и только потом будет принимать решения.

Именно так и следует понимать его слова о том, что он не знает в точности, что происходит на Украине. Это было сказано в интервью Fox News. Журналист заявил, что после телефонного разговора Путина и Трампа "пророссийские силы расширили насилие на Украине", и спросил президента США, не считает ли он это оскорблением. Ответ Трампа наверняка сильно разочаровал очень многих в Киеве. "Нет, не считаю. Мы не знаем в точности, что там происходит. Мы не знаем, контролируются кем-то эти силы или не контролируются. Мы узнаем", — сказал Трамп.

Сигнал подан совершенно четкий и недвусмысленный: Трамп не доверяет тому, что говорят и делают киевские власти. Более того, он не уверен, насколько их действия соответствуют интересам США. Для Белого дома, кто бы в нем ни руководил, режим в Киеве — инструмент. Инструмент должен соответствовать определенным задачам, быть удобным и послушным. Если новому хозяину он по каким-то параметрам не подходит, инструмент сдают в утиль.

Эта перспектива стала весьма реальной для Порошенко и его власти. Единственный выход для него — это "бегство вперед". Ему нужно во что бы то ни стало заставить Трампа либо открыто поддержать "украинскую демократию", либо откровенно отказаться от нее, взяв на себя ответственность за "предательство".

В этом и кроется причина беспрецедентного обострения на Востоке Украины, переброски украинских войск и тяжелого вооружения, развязывания террора против лидеров ополченцев. Киев не мог не избрать путь эскалации, по сути, провоцирования Запада, а главное — США.

Какие варианты просматриваются в этой связи? Во-первых, чего наверняка больше всего хотел бы Порошенко — это чтобы Трамп твердо выступил в поддержку Киева, дал бы ему реальные гарантии безопасности со стороны США, а также инициировал американо-российский диалог по Украине с позиции силы. В этом случае киевский режим и его старые хозяева вполне могли бы выдать Трампу Нобелевскую премию мира.

Помимо прочего, такой шаг наверняка позволил бы Трампу значительно улучшить отношения с той частью западной элиты, которая так недовольна его приходом в Белый дом. В этом случае была бы надолго отодвинута (если не совсем похоронена) идея о возможности улучшения российско-американских отношений.

Другой вариант — это сохранение Трампом выдержки, его отказ играть незавидную роль собаки, которой виляет ее собственный хвост. Он может спокойно переждать, пока воинственный задор Киева выдохнется, а тем временем составить собственное представление о ситуации и о путях и методах ее изменения.

Выбор — за Трампом. В конце концов, это его экзамен.

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