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Автор Редакция рубрики "Мир"

США: Итог выборов решат 10 штатов

Мир » Северная Америка » США и Канада

Американские СМИ дают полярные оценки результатов кандидатских дебатов: у одних выиграл Трамп, у других — Клинтон, причем, с явным преимуществом. Нынешняя выборная кампания в США не перестает удивлять беспрецедентным использованием административного ресурса и подтасовками. Чего стоят такие факты, как выявление многочисленных мертвых душ, и результаты голосования, где общая сумма составляет порядка 150 процентов?

США
Фото: Архив Pravda.Ru

Па данным CNN 62 процента зрителей обеспечили убедительную победу Клинтон, а Трампа поддержали лишь 26 процентов. Хотя опрашивались известные респонденты — выборщики, и было заранее известно, что сторонников Трампа среди них 26 процентов. Вот какой удивительный и главное неожиданный результат дали итоги опроса! Прям на зависть английским ученым.

У республиканской газеты прямо-пропорционально-зеркально-обратная картина. Breitbart пишет, что выиграл Трамп: 76 процентов за него и только 24 процента за Клинтон. Большинство же независимых источников утверждают, что победил-таки Трамп, но явно не с таким сумасшедшим, а скорее с минимальным преимуществом.

В интервью Pravda. Ru свое мнение об этом высказал доктор экономических наук Андрей Коробков, профессор политологии Университета штата Теннесси (США), эксперт Российского совета по международным делам.

— Получается, результаты дебатов зависят от того, как их оценивает ресурс? Есть ли объективная оценка?

— Пока нет, поскольку сейчас все эти опросы делаются на основе аудитории конкретного СМИ, а у каждой из этих групп — свои политические преференции. Через несколько дней выйдут результаты опроса, который покажет изменения в рейтингах кандидатов по всей стране, тогда будет что-то ясно.

Возможно, Хиллари все-таки выступила несколько успешнее, но не думаю, что это серьезно изменит соотношение сил. Прорывов или провалов на дебатах не произошло, кандидаты вели себя так, как ожидалось, и в целом все осталось на своих местах. Хотя пресса и телевидение откровенно играют на Хиллари. Об объективности СМИ говорить просто не приходится.

— И прогнозы по итогам выборов тоже очень разные у республиканских и демократических изданий. Кому верить?

— Никому. Можно верить только результатам опросов независимых организация, которые будут даны через несколько дней. Этот цикл отличается вышедшей за пределы приличия политизацией прессы и жестким расколом электората. Хиллари — это коалиция меньшинств плюс идейные либералы. Трамп — это просто белый средний класс. Просто поразительно, насколько все разделилось. Такого жесткого раскола общества не было очень долгое время.

— На какого кандидата работает обстановка в стране? В США участились теракты, идут бурные протесты чернокожего населения, ухудшается экономическая ситуация…

— Если говорить о терактах, то каждый теракт играет на руку Трампу, потому что он все время говорит, что безопасность не обеспечивается, что идет бесконтрольный въезд мусульман. Среди прочего он требует полного блокирования въезда мигрантов из определенных стран и депортации нелегальных мигрантов. Так что это совершенно четко работает на Трампа.

Протесты работают на обоих кандидатов, потому что ведется поляризация электората. Меньшинства смотрят на эту ситуацию и считают, что им нужно требовать соблюдения своих прав, устраивают митинги и демонстрации, которые воспринимаются как свидетельство их силы. И это работает на Хиллари.

В то же время белых — средний класс, которому есть что терять, — эти протесты афроамериканцев безумно раздражают. Потому что они с такими демонстрациями не могут выйти по причинам политкорректности. Так что это усиливает поддержку Трампа белыми.

Что касается экономики, то тут очень жесткая поляризация позиций. Хиллари говорит о необходимости продолжать политику льгот для меньшинств, соответственно, это усиливает ее поддержку со стороны афроамериканцев и других меньшинств. Трамп говорит о том, что нужно пересматривать систему, нужно уменьшать налоги, и в цело это усиливает его поддержку со стороны белого среднего класса.

— Какой вопрос наиболее важен для выбора типичного среднего американского избирателя?

— Очень важна экономика. Всегда для американцев внутренние вопросы гораздо важнее, чем вопросы внешние. И тут есть совершенно четкий раздел, поскольку решения предлагаются практически противоположные. Важна позиция кандидатов в отношении событий последних лет, даже последних месяцев: убийств афроамериканцев полицейскими и ответные массовые демонстрации.

И тут опять же идет четкое разделение: черными избирателями усиливается поддержка Клинтон и усиливается поддержка белыми избирателями Трампа.

Эти два вопроса очень важны. Третий, это — вопрос терроризма. И здесь в целом у Трампа — более сильные позиции. Это его карта. По остальным темам сказать гораздо сложнее. Внешнеполитический блок хотя и занимает большое место во время дебатов, для американского избирателя традиционно играет гораздо меньшую роль.

— Результаты выборов в каких штатах могут станет решающими? Многие пишут, что Огайо…

— Таких штатов примерно десять. Да, Огайо традиционно важен. Ни один республиканский кандидат не мог выиграть президентские выборы, не выиграв в Огайо, в течение очень долгого времени. Но есть и другие ключевые штаты, включая Флориду. В этом году даже несколько южных штатов — традиционно республиканских. В игре какое-то время были Джорджия, Северная Каролина, Висконсин и несколько других штатов.

В целом американская система реально является однопартийной примерно в 40 штатах. То есть там всегда побеждает одна партия. И только где-то десять штатов являются реально соревновательными, где исход выборов не известен заранее. И первоначально Хиллари лидировала практически во всех этих штатах, но в последнее время позиции выровнялись. И очень трудно теперь сказать, кто в них победит.

Беседовала Татьяна Трактина

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев


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Темы США выборы Андрей Коробков
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