Недемократичные выборы — выбор США

В течение долгого времени центральной темой обсуждения были, да и по-прежнему остаются президентские выборы в США. Почему все так удивились их итогам? Почему все прогнозы говорили об одном, а американцы вдруг пошли в совершенно другом направлении? Эти вопросы главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова в своей авторской передаче "Необычная неделя" обсудила с экспертом, бывшим руководителем израильской службы "Натив" Яковом Кедми.

Фото: AP

— Ну, во-первых, часть того, что выдавалось за прогнозы, — это чистая пропаганда. В предвыборных технологиях используется такой прием: прогнозы даются для того, чтобы задать соответствующее мнение в обществе, придать предстоящему процессу некую определенность.

Что же до экспертов, которые действительно думали, что эти прогнозы отражают реальное положение дел, то они оказались недостаточно подготовленными в профессиональном отношении. Эти люди не учли основные факторы, которые все-таки влияют на результаты выборов, и больше полагались на недостаточно глубокие цифры предполагаемого подсчета голосов будущих избирателей.

Общая популярность, как показывает жизнь, не трансформируется автоматически в такие же проценты голосующих за ту или иную партию. Все зависит не только от популярности кандидата у населения, а от того, какая часть из тех, кто придет на избирательные участки, будет за него голосовать. Этого они не смогли просчитать.

Кроме того, эксперты недостаточно хорошо понимали свой народ, и та истерия, которая создалась в Соединенных Штатах, сработала против них. В стране была создана такая атмосфера, что люди просто стеснялись говорить, что собираются голосовать за Трампа. Это считалось дурным тоном. В итоге создалась обманчивая картина, и виной тому была оголтелая, совершенно истеричная пропагандистская кампания в поддержку Хиллари Клинтон, которую всеми возможными способами вели почти все средства массовой информации в Соединенных Штатах.

В общем, они, с одной стороны, неправильно просчитали, а с другой стороны, сами себя и обманули, заставив часть людей сказать на опросах не так, как они собираются голосовать. Поэтому и результат вышел такой, какой вышел.

— Такой же феномен пережила в свое время и Россия на выборах в 1993 году. Люди тогда тоже не признавались, что собираются голосовать за ЛДПР и Владимира Жириновского.

— Узнать у людей, что они думают на самом деле, не так просто. Я пришел к выводу, что очень часто те, кто полагается на то, что им сказали люди, неверно оценивают ситуацию. Очень многие высказывают не свое личное мнение, а то, что вы рассчитываете от них услышать. Надо быть очень хорошим профессионалом и психологом, чтобы суметь понять, когда человек говорит действительно то, что думает, а когда нет.

— Как только где-нибудь пройдут выборы, сразу начинают высказывать подозрения в том, что кто-то кого-то попытался обмануть, приписал себе голоса. Очень любят обвинять в тех же "каруселях", в том, что огромная часть избирателей голосует досрочно. В тех же Штатах на последних выборах было немало случаев, когда люди приходили на избирательные участки, и там выяснялось, что за них уже кто-то проголосовал. То есть, в принципе, на последних президентских выборах хватало самых разных нарушений, но этому почему-то в Америке уделяется очень мало внимания.

— Отчего же не говорят? Тот же Трамп неоднократно говорил, что "якобы демократическая" система выборов в Соединенных Штатах не такая уж абсолютно демократическая, что она оставляет большой простор для всякого рода махинаций, причем как для одной, так и для другой партии.

Называть эти выборы свободными и абсолютно демократичными язык, конечно, не поворачивается — слишком много нарушений. Но Америка живет с этой системой, и это ее выбор.

— По имеющейся информации, за Хиллари Клинтон проголосовало больше людей, чем за Трампа, но по голосам выборщиков получилось то, что получилось.

— Это система выборов в Соединенных Штатах. Не в первый раз это происходит. Потому что в Соединенных Штатах нет всеобщих выборов, выборы идут по округам и штатам. Сделано это для того, чтобы в большой стране одни штаты не имели преимущества перед другими штатами. В этом есть смысл, но только при условии, что распределение количества выборщиков более или менее отражает истинное положение вещей.

Но каждый раз перед перераспределением, сколько выборщиков должны представлять тот или иной штат, в стране начинаются межпартийные разборки: партия, у которой при этой системе большинство, старается не допустить пересмотра. Но в этой системе есть свой смысл, потому что иначе, к примеру, жители небольшого штата практически не играют никакой роли, потому что их голоса просто "задавят" жители более крупных штатов и городов.

Законы, на которых основаны эти принципы, в основном были созданы двести с лишним лет назад в совершенно другой стране и отражали ту действительность и те проблемы, которые стояли перед теми, кто их создавал. Поменять их демократическим путем очень трудно.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Сергей Валентинов