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Автор Редакция рубрики "Общество"

Что будет с Кубой без Фиделя?

Мир » Северная Америка » Карибские страны

Смерть Фиделя Кастро разделила мир на его почитателей и врагов. В России любовь к нему можно без преувеличения назвать всенародной. Он сделал то, что не смогли сделать наши коммунисты, — не предал идеалы, когда мир вокруг стал рушиться. Он создал из так называемого "американского борделя" демократическое социально-ориентированное государство с высоким уровнем образования и социальными лифтами.

Фидель Кастро
Фото: Архив Pravda.Ru

О наследии Фиделя, о том, почему его не смогли устранить американские спецслужбы и почему Дональд Трамп хочет положить конец обамовской "оттепели" в отношениях с Кубой, в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказал Николай Калашников, замдиректора Института Латинской Америки РАН.

Одна часть мира говорит о Фиделе как о революционере, другая — как о диктаторе. Почему такое кардинальное различие точек зрения?

— Кардинальное различие упирается в то, как люди вообще видят развитие общества, каким они видят общество идеальное. Мы очень долго считали, что лучше коммунизма ничего нет. Этих же взглядов придерживался и Фидель Кастро. Те, кто придерживаются других взглядов, и в том числе в современной России, считают, что социалистическое общество потерпело поражение в соревновании с капиталистическим.

Поэтому естественно, что сторонники коммунистических идей считают Фиделя Кастро героем, борцом за идею. Те, кто активно противостоит идеям коммунизма, считают его диктатором, преступником и т. п. С моей точки зрения, Фидель Кастро — выдающийся государственный деятель, который вписал свое имя в историю не только Кубы и Латинской Америки, но и Движения за неприсоединение, в историю многих развивающихся стран.

Фидель Кастро начинал революцию как националист, антиамериканист, то затем он проявил себя самым верным сторонником интернациональной идеи. Куба при всем своем сложном экономическом положении оказывала и экономическую, и военную помощь многим развивающимся странам, в первую очередь Африки и Латинской Америки. История покажет, насколько правильно это было сделано.

Это была борьба за идеи и идеалы. Не везде это увенчалось успехом. К сожалению, пример Че Гевары говорит о том, что иногда были не совсем обдуманные решения. Поэтому даже те, кто не разделяют в полной мере взгляды Фиделя Кастро, с уважением относятся к тому, что он сделал для своего народа и страны, с уважением относятся и к его памяти.

А враги — они и есть враги, поэтому они могут говорить все, что угодно и как угодно. Фиделя есть за что критиковать. Как любой крупный государственный деятель, в своей жизни он делал, конечно, и ошибки, в некоторых из них он сам признавался. Но это неизбежно, нет белых и пушистых руководителей.

— Когда развалился Советский Союз, и Куба осталась одна, как она умудрилась выжить? У нас тоже был трудный период, мы встали на либеральные рельсы и рухнули в никуда. Как Фидель сумел сохранить страну, не изменяя идеологии?

— Самое главное, наверное, заключается в том, что Фидель нашел в себе мужество отказаться от некоторых постулатов в управлении экономикой, на которых строился кубинский социализм. Конечно, ситуация особого периода его к этому подтолкнула, это было сделано вопреки желанию продолжать то, что было при Советском Союзе. Для иностранных инвестиций, для иностранных компаний были открыты возможности вкладываться в первую очередь в развитие туризма. Туризм был взят за основу сохранения экономики. Плюс к этому было разрешено мелкое частное предпринимательство, что тоже противоречило взглядам Фиделя Кастро на то, какой должна быть социалистическая экономика.

К сожалению, пришлось также затягивать пояса населению. Нормы выдачи товаров были урезаны. А они и так были небольшими по продуктам. Приходилось экономить на всем: было отключение электроэнергии в домах, перебои с водоснабжением. Но это позволило пережить тяжелый момент. А потом, как известно, общая беда сплачивает народ, и в этой ситуации кубинцы объединились вокруг Фиделя и его правительства. Хотя были и выступления, демонстрации против.

— Как сейчас на Кубе с экономикой?

— С экономикой на Кубе сейчас по-разному, у них был достаточно неплохой 2015 год, ВВП вырос на четыре процента. Текущий 2016 год — тяжелый. Рауль Кастро, выступая на съезде партии и на Национальной ассамблее говорил, что ожидается прирост валового продукта всего на один процент.

Причины — в ухудшении финансово-экономического положения в ряде стран, с которыми Куба достаточно активно сотрудничает. В первую очередь, это, конечно, Венесуэла. Во-вторых, повлияли очень неблагоприятные природные условия этого года. Там засуха, поэтому в сельском хозяйстве большой спад.

— Карточная система еще есть на Кубе?

— Карточная система в значительной степени сократилась, она очень ограничена. Раньше там было 22 продукта по карточкам, сейчас меньше десяти осталось.

— Дональд Трамп назвал Фиделя Кастро жестким диктатором, который создал в стране расстрельные команды, воровство, бедность, лишил кубинцев прав. Означает ли это, на ваш взгляд, что обамовское улучшение отношений с Кубой канет в Лету?Трамп не будет восстанавливать отношения с кубинским руководством?

— Дипломатические отношения установлены. Я не думаю, что Трамп будет их разрывать. Хотя была информация, что он может пойти на отзыв посла. Предположим, но зачем? Заявления Трампа — самые разные, причем иногда в короткий промежуток времени его риторика сильно меняется. То, как он характеризует Фиделя Кастро, пускай останется на его совести. Таково восприятие консерватора-республиканца. Трудно предполагать, что при Трампе что-то изменится в лучшую сторону. Я думаю, что скорее всего ситуация будет заморожена на уровне того, что сделано на сегодняшний день. Но не будет и каких-то резких шагов вспять. Потому что все те акции, которые предпринял Обама, ориентированы на интересы американцев, а не кубинцев.

12-и категориям американцев разрешили ездить на Кубу, и в прошлом году Кубу посетили 400 тысяч граждан США. Конечно, установление дипломатических отношений резко подтолкнуло экономический интерес, и не только у американцев. Европейцы тоже толпой двинулись на Кубу. Это перспективно, это интересно.

Американские предприниматели не хотят потерять такой лакомый кусочек под своим боком. Сейчас осуществляется до восьми авиарейсов в день между США и Кубой. С мая открылолсь паромное сообщение между Майами и Гаваной. Еще в 2001 году сельскохозяйственное лобби в конгрессе пробило разрешение на экспорт на Кубу отдельных видов продовольствия и некоторых медикаментов. Только за счет своего экспорта, ничего не импортируя, они занимали пятое место во внешнеторговом обороте Кубы. А мы только на 10 месте находились. Но в 2015 году их экспорт снизился, и мы даже немного вышли вперед: у США на 180 миллионов долларов оборот, у нас — на 181 миллион.

— Развиваются ли отношения России с Кубой? Что у нас сейчас общего?

— Мы с Кубой сейчас не являемся идеологическими партнерами, но остаемся политическими союзниками. Куба все-таки нас поддерживает по Крыму, по Южной Осетии и Абхазии. Мы Кубу тоже поддерживаем. Нашему предпринимательскому сообществу надо развивать с ней отношения, тем более, что там есть привлекательные, перспективные ниши.

Видимо, наши предприниматели не готовы к долгосрочным инвестициям, им нужно быстро и коротко. На Кубе вопрос ставится по-другому, там действительно нужны "длинные деньги". Но отдача будет достаточно привлекательной, хотя в любом случае это не год-два, а 5-10 лет.

Беседовала Любовь Степушова (Люлько)

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев


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