Фашизм цинично празднует смерть Фиделя

Смерть Фиделя Кастро никого не оставила равнодушным, одни говорят о нем, как о диктаторе, другие — как о революционере. Первые — это порождение глобального общества потребления, их приоритет — удовлетворение инстинктов. Вторые понимают, что не все в этой жизни меряется счетом в банке, они много выстрадали и не лягут больше под Вашингтон в прямом и переносном смысле.

Кубинцы в США. Фото: AP

Фидель: "Я буду для них самым ненавистным кубинцем"

Куба при Батисте была самой зависимой страной континента, это был "бордель" для богатых американских туристов. И вдруг появляется какой-то нахал, который с отрядом в сто человек громит 10-тысячную армию проамериканского диктатора. "Мы совершили социалистическую революцию под самым носом у Соединенных Штатов, — сказал Фидель, — поэтому я буду для них самым ненавистным кубинцем".

Эта ненависть со временем только росла: Фидель помог антиимпериалистическим революциям в Никарагуа, Сальвадоре, Боливии, Венесуэле, борьбе против диктатур в Аргентине, Бразилии, поддержал национально-освободительное движение в Африке, стал союзником СССР. Его не могли ликвидировать за более чем 800 попыток, и это бесило Вашингтон. Поэтому не удивительны слова Дональда Трампа о том, что Фидель был диктатором, лишившим кубинцев прав свободного человека, насадившим "расстрельные команды, воровство, невообразимые страдания, бедность".

Ответить хочется словами победившего на первичных выборах французских "Республиканцев" Франсуа Фийона. "Вопрос, который мы должны задать, заключается в следующем: страны, которые являются демократиями, такие как США или Франция, они разве безопаснее, чем недемократичная Россия? Разве это не из-за некоторых западных демократий в настоящее время мир полыхает? Может быть, пришло время пересмотреть концепцию демократии?" — цитирует Фийона сайт agoravox.fr.

Конечно, время пришло. Куба и есть демократия. Разве господин Трамп увидит там ребенка, умирающего на улице от голода, или наркомана, которого врачи бросают умирать на игле? Разве не американских пациентов бесплатно лечат на Кубе кубинские врачи?

Средняя продолжительность жизни на Кубе составляет 76 лет, и там самый низкий показатель детской смертности в Латинской Америке. Куба тратит на здравоохранение восемь процентов ВВП — это больше, чем Великобритания. Куба — страна бесплатного образования, социальных лифтов, лишенная проявлений расизма и ксенофобии, где каждый можно спокойно выражать свою точку зрения, может уехать из страны, если захочет. Правительство Кастро никогда не давало пустых обещаний. И хочется спросить аргентинцев: "Ну, хотя бы одно обещание либерал Маурисио Макри выполнил за этот год нахождения у власти?"

У кубинцев есть уверенность в завтрашнем дне. А есть ли она у американцев, господин Трамп? Посмотрите, как по обочинам ваших дорог сегодня кочуют бездомные, как в ваших городах-призраках процветают преступность и расизм, как расстреливают десятками ваших детей в школах, и задайтесь вопросом, почему же так называемый "средний класс" не захотел продолжения такой "демократии"? Иногда хочется спросить также "толерантных" либералов-социалистов в Европе. Построили ли вы ваш социализм в условиях экономической блокады США, когда американский доллар, санкции и оружие правят миром?

Фидель: "Пусть упадет тот, кто падает, и умрет тот, кто умирает, кубинская революция не исчезнет"

Фидель сделал Кубу узнаваемой на карте мира. Этот человек, когда его предала ельцинская Россия, сумел сохранить суверенитет страны, показал несгибаемость кубинского характера, сумел не потерять молодежь. Этот человек мог ошибаться, но он умел меняться, умел прощать. В январе 2015 года Фидель заявил, что не против исторического восстановления дипломатических отношений между Кубой и США: "Я не доверяю курсу США и ни одним словом я с ними не обменивался, но это не значит, что я против мирного решения конфликтов".

Уход Фиделя — это большая потеря не только для Кубы, но и для всего прогрессивного мира. Это пример того, как Давид может побеждать Голиафа. Так, первый президент независимой Намибии Сэм Нуйома сказал, что идеи лидера кубинской революции помогли его стране достичь независимости, пишет Prensa Latina. Вспомним также, что южноафриканский лидер Нельсон Мандела почитал Фиделя как "старого друга". "За все мои годы, проведенные в тюрьме, Куба была моим вдохновением, а Фидель Кастро — сильной опорой", — написал Мандела в 2010 году.

"В то время, когда все угнетенные народы мира страдают от нарушения наиболее очевидных и основных человеческих принципов сосуществования, таких, как мир, справедливость и свобода, к счастью, есть люди, которые до последнего дыхания держат знамя освободительной борьбы, свободы и справедливости ", — сказал глава правительства Ирана Хасан Роухани.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос отметил, что Фидель сыграл важную роль в мирном урегулировании 50-летней гражданской войны между правительством и Революционными вооруженными силами Народной Армии Колумбии (FARC-EP).

А вот Фидель бы не побоялся возразить Трампу

Сейчас можно прочитать в российских блогах, что наш МИД поторопился заявить, что слова Трампа о Фиделе — это дело его совести. Надо, мол, было промолчать, ведь от американского президента "так много зависит".

Что же, общество потребления боится лишиться теплых мест, вкусной еды и возможности съездить в гости к дяде Сэму. А вот эквадорский лидер Рафаэль Корреа не боится. Слова Трампа — это слова "невежды" — сказал Корреа.

"Почти весь мир плачет, отдавая посмертную дань Фиделю, но человек, избранный президентом Соединенных Штатов, вместе с группой людей делает из этого праздник, — сказал Эво Моралес, президент Боливии. — Не могу понять и хочу сказать им: "Фашизм с большим цинизмом празднует смерть Фиделя. Конечно, некоторые скажут, что без Фиделя, без Уго, нет и борьбы. С большей силой, братья и сестры, мы будем продолжать бороться против этого господства, против унижения, которое исходит от американской империи".

"Придут другие люди, но останутся идеи кубинских коммунистов, как доказательство того, что на этой планете, если вы работаете с усердием и достоинством, могут производиться материальные и культурные ценности, в которых нуждаются люди, и мы должны бороться неустанно, чтобы их получить", — сказал Фидель в апреле 2016 года, во время VII съезда Коммунистической партии Кубы, в своей последней речи. Что же, из России с любовью: "До победы всегда", команданте.