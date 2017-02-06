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Автор Игорь Буккер

В Штатах исчезла первая леди

Мир » Северная Америка

Западные, прежде всего американские, СМИ потеряли первую леди Соединенных Штатов. Спустя две недели после инаугурации Дональд Трамп регулярно появляется на людях или в объективе теле- и фотокамер. Но рядом с ним бросается в глаза отсутствие его супруги Меланьи.

чета Трамп
Фото: AP

В то время как Дональд регулярно "щебечет" в "Твиттере", последняя запись, сделанная Меланьей, датирована 22 января. Самая красивая из жен всех американских президентов, не исключая и Жаклин Кеннеди, обворожительная славянка оставила такую запись для своих фолловеров: "I am deeply honored to serve this wonderful country as First Lady!" ("Для меня большая честь служить в этой чудесной стране первой леди!") После слов благодарности в эфире наступил полный штиль.

Более того, во время посещения Трампом базы американских ВВС, чтобы отдать дань уважения погибшему в Йемене бойцу "морских котиков", рядом с ним была его дочь Иванка и отсутствовала Меланья. Журналисты не на шутку всполошились и начали муссировать тему, попутно вспоминая, что ведь даже на церемонии инаугурации 46-летняя Меланья выглядела чем-то расстроенной. Вполне возможно, что на самом деле ничего такого не было, но пока физиономия Мишель Обамы уверенно превращалась в мем, пользователи "Твиттера" набирали сообщения и фотографии с хэштегами #SadMelania и #FreeMelania.

На следующие сутки после вступления Трампа в должность Меланья в последний раз появилась на публике, посетив мессу в кафедральном соборе Вашингтона. Действительно, миссис Трамп нарушила давнюю традицию первых леди, когда год назад заявила, что не переедет в Белый дом, даже если ее супруг станет президентом.

Причина того, что Меланья осталась в нью-йоркской башне Трампа, — 10-летний сын Бэррон, который лишь в июне должен закончить школу. Первая леди не исчезала бесследно, а вернулась в свой "хорошо намоленный" небоскреб Trump Tower.

Определенные силы тотчас же развернули кампанию по сравнению предыдущей и нынешней первых леди. К слову, Мишель Обама, в отличие от своего непутевого муженька, получила довольно высокий рейтинг по результатам соцопроса, в котором оценивались ее заслуги в роли первой леди страны. Некогда Мишель после избрания Барака президентом США намеревалась остаться в Чикаго со своими дочерьми, пока девочки учатся. Политические советники настойчиво рекомендовали ей не поступать так, поскольку общественность будет не на ее стороне.

Меланья не отстранилась и от дел своего супруга. Либеральная пресса бросала жене Трампа упрек в отсутствии у нее директора по связям с общественностью и кандидатуры на пост секретаря по протокольным вопросам Белого дома (White House Social Secretary). Недружественно настроенный, мягко говоря, к чете Трампов CNN вещал, что Меланья должна назначить еще 20 или 30 человек, дабы завершить формирование своей команды.

Журналисты этого телеканала просто места не находили, спрашивая себя, какими социальными вопросами будет заниматься и какие направления будет курировать новая первая леди, ведь им совсем не известно, с кем и когда у госпожи Трамп намечены встречи!

Критиканов "медлительности" Меланьи похоже вовсе не интересовал тот факт, что сенаторы искусственно долго тянули с вопросом назначения кандидатов на ключевые должности в правительстве 45-го президента. К моменту инаугурации 20 января оставался вакантным ряд министерских должностей. Для сравнения, у Обамы кабинет был сформирован и одобрен задолго до занятия им президентской должности.

И вот американский телеканал ABC сообщил на днях, что Меланья назначила Линдси Рейнольдс (Lindsay Reynolds) главой своего штаба. Леди Трамп собирает профессиональную команду, которая, по ее словам, "будет динамичной и думающей о будущем, работая вместе и делая нашу страну лучше для каждого". Рейнольдс, имеющая опыт работы в Белом доме при администрации президента Джорджа Буша, отныне станет отвечать за повестку дня Меланьи, будучи при этом и помощником президента Трампа.

В качестве первой леди Меланья Трамп собирается защищать детей от буллинга (травли) в интернете. Это очень серьезное дело. Во-первых, этим в целом свете пока практически никто не занимается. Во-вторых, непонятно, как с этим бороться.

От местной журналисткой братии на Трампа и его жену выливается много всякой дряни. А как обстоит с этим у ближайших соседей? Благодарный за стену у границ с Техасом мексиканский народ отпускает лишь невинные шуточки. На обложке последнего номера мексиканского издания иллюстрированного журнала Vanity Fair помещена давняя фотография Меланьи. Перед ней стоит тарелка, доверху заполненная драгоценными украшениями, а улыбающаяся Меланья наматывает на ложку, будто спагетти, серебряную цепочку. Для журнала с названием "Ярмарка тщеславия" вполне годится.

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