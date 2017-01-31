Апокалипсис всегда: Трамп заставил Киев психовать

Обострение ситуации в Донбассе началось во время визита Порошенко в Берлин. Украинские подразделения выдвинулись в "серую зону" и начали обстреливать пригороды и районы Донецка. Ответ не заставил себя ждать. Очевидно, что политики не могут договориться, люди продолжают гибнуть, и это уже невозможно терпеть. Выход один — Украине нужен диктатор.

Так чья же Авдеевка?

В результате трехдневных боев в районе Авдеевки регистрируются большие потери среди военнослужащих (от 20 до 70 человек) с обеих сторон и разрушения инфраструтуры пригородов Донецка. Кроме того, убиты снарядом два гражданских лица в Макеевке. Обвинения зеркальные: с украинской стороны пишут, что огонь ведут "сепаратисты", со стороны ДНР утверждают, что ВСУ. ОБСЕ заняло позицию: я здесь ни при чем.

На вопрос, кому это нужно, тоже два ответа. Со стороны ДНР: Порошенко устроил это, чтобы поплакаться перед Меркель: "Посмотрите как нас агрессор обижает, давайте за это политическую поддержку и денег!" С украинской стороны: это Путин хочет представить Трампу доказательства вероломности Порошенко перед торгом о судьбе Украины.

Дело в том, что зона обострения — это так называемая "серая зона", то есть по минским соглашениям "ничейная" полоса. Но все хотят считать ее своей. Авдеевка, по сообщениям украинских СМИ, контролируется Киевом, а вот ДНР сообщила, что вернула над ней контроль.

"Они (ВСУ) перешли линию соприкосновения. Ополченцам Донбасса пришлось давать отпор в районе Авдеевки, вторжение было пресечено", — сказал Дмитрий Песков. Вывод: ведутся позиционные бои ради получения политических дивидендов и одновременно прощупывается военный потенциал противника.

Украинская армия сейчас по боеготовности и численности превосходит ополчение, рассказал Pravda.Ru Сергей Барышников, директор Центра политологического анализа и технологий (г. Донецк). "И у нас тут такие настроения: или нам придется возвращаться под власть Киева, или лечь под Рината Ильича Ахметова, который, как был главным действующим лицом в нашей повседневной жизни, так и остается. И олигархат по-прежнему здесь доминирует, через своих людей в ДНР", — отметил эксперт.

Трамп пока не разочаровал

Тяжело слышать отчаяние апологета русской весны, тяжело слышать призывы свидомых уничтожить "сепаратистов", но совсем мерзко внимать политикам стран-"гарантов". "Мамочка" Меркель обитает в параллельной реальности. В частности на пресс-конференции с Порошенко (которая так и не закончилась вопросами журналистов), она выразила удовлетворение, что на Украину "массово увеличился германский экспорт".

"Мы будем предпринимать шаги по экономической перестройке всего государства (Украины) посредством немецких консультаций", — сказала канцлер. Ситуацию в области "локальной безопасности" Меркель назвала "тревожной". По ее словам, поэтому важно двигаться вперед на основе Минских соглашений, "даже если путь труден".

Порошенко в заключительном слове сказал, что Украина имеет "комплексную программу приватизации" и ждет немецких инвестиций. Что же, мораторий на распродажу сельхозземель придется отменять. Не мерзко ли торговать Родиной ради увеличения германского экспорта и консультаций, а по сути ради политической поддержки?

Услышать мнение Путина о ситуации в Донбассе в последнее время не удается, и от этого на душе не менее мерзко. Потому что получается, что он отрекся от своих слов о защите русского мира.

"У нас 40 процентов остаются приверженцами русского мира, а уже более половины людей готовы вернуться на Украину и там как-то снова приспосабливаться, но без войны, без этой всей невыносимой, ненормальной ситуации", — сказал Сергей Барышников. Путин будет выжидать самоубийства Украины: краха пенсионной и финансовой систем и прихода через избирательный процесс новых политиков. При такой позиции на Донбассе погибнет много людей, преданных России.

Многое ли зависит от позиции Трампа? Он ее высказал через осуждение русофоба сенатора Маккейна. Сенаторы готовят третью мировую войну, написал Трамп в Твиттере после визита Джона Маккейна и Линдси Грэма на Украину. Это четкий сигнал, что вряд ли он будет следовать курсу на передачу летальных вооружений Украине. Но будет ли он искать способ стабилизировать ситуацию? Не исключено, что не будет, а отдаст все на откуп Германии и России.

Россия и Германия. Кому Украина важнее?

"Минские соглашения не выполняются обеими сторонами, но главное — украинский парламент не дал Донбассу никакого особого статуса", — сказал Герман Краузе (Hermann Krause) из студии ARD в Москве. По его словам, Германия рискует остаться одна в своем желании помогать Украине.

"Основным камнем преткновения реализации Минских соглашения является нежелание Украины провести институциональные реформы, которые обеспечат соблюдение соглашений Минска-2, — пишет Куртуа Лоран в Agora Vox. — Такая реформа возможна лишь в свободной и демократической стране. Украина не является ни той, ни другой. Страна, где в течение 15 лет демократически избранный президент был свергнут дважды с помощью манипуляций внешними агентами, не может считаться демократией. Украина больше не является политически свободной страной, так как конституционные реформы блокируются вооруженными формированиями".

По мнению Лорана, вояки с обеих сторон неплохо наживаются на войне, особенно "украинская таможня", которая на линии фронта берет за пропуск товаров до 15 тысяч евро с грузовика. Товары пересекают линию фронта также и вместе с железнодорожными составами-"призраками", везущими антрацит с шахт Рината Ахметова украинским ТЭЦ. Лоран настаивает, что республики Донбасса вполне самостоятельны и могут экономически содержать своих бюджетников примерно на 30 процентов. Но Москва, конечно, может на них давить. Хорошо бы, чтобы и Меркель могла давить на Порошенко, призывает автор.

Кто он, украинский диктатор?

Увы, давить на украинского президента бесполезно. "У Порошенко очень шаткое положение, у него большая напряженка с вооруженными людьми, которые готовы его защищать, — сказал Правде.Ру Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. — Ему неплохо бы иметь 5-10 тысяч боевиков, как имеет Аваков в виде полка "Азов" и тому подобных, как имеет Турчинов — в виде различного рода неонацистских банд. А вот у Петра Алексеевича таких нет. Нацисты готовы его свергать, а защищать его никто не готов. Армия в значительной степени нацифицирована и не мечтает умирать в гражданской войне за Петра Алексеевича".

Украина не то что не демократическое, а вообще не государство, и Порошенко только изображает власть. Когда Запад это поймет, у власти будет стоять диктатор — или из радикалов, или "пророссийский". И украинцам будет все равно, какой он направленности, лишь бы сумел железной рукой навести порядок. В битве за умы диктатор всегда побеждает. Все равно будет и Западу, где эпоха неолиберальной толерантности приходит к концу. А вот России очень не все равно. Надо подождать, когда Трамп утихомирит Маккейна, и действовать. Где найти своего человека? В той же украинской армии. Там есть полковники, которые хотят стать пророссийскими диктаторами.

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