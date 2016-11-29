Москва сказала, Янукович сделал. Что дальше?

Виктор Янукович дал показания по событиям на Украине на рубеже 2013 и 2014 годов, которые получили название "Майдан". Червяк сомнений гложет Киев: Янукович считает себя легитимным, а вдруг Москва решит вернуть его во власть? Это не только просто сделать, но уже не кажется смешным. Даже свидомые заявляют, что он, хоть и крал, но был честнее нынешних.

Януковича судим, Порошенко в уме

В принципе, на Украине уже сфабриковано дело, что майдан расстреляли генералы ФСБ, которые действовали через некоего генерала Владимира Бика. Они же пытались организовать "сепаратистский съезд" в Харькове и помогали Виктору Януковичу бежать из Украины. Но Порошенко надо показать Европе, что на Украине все "по-европейски", и суды тоже.

С другой стороны, почти одновременно с допросом Януковича вышел документальный фильм-расследование Оливера Стоуна "Украина в огне", где красной линией проходит мысль о нелегитимности действующей украинской власти. Да и Москва после ареста диверсионных групп в Крыму сменила риторику по отношению к президенту Украины. Если раньше говорилось о выборе украинского народа, который надо уважать, то теперь Кремль говорит о получении Петром Порошенко власти в результате незаконного госпереворота.

Пока Порошенко думает, как свалить вину за Майдан на Януковича, он сам оказался чуть ли не подсудной фигурой — за постмайданные дела. Он перестал устраивать не только Брюссель и Москву, но и украинских радикалов, и Тимошенко, и Яценюка с "Народным фронтом", которые хотят единолично овладеть тем, что еще не успели разворовать другие, хотя бы землей (вероятно, бегая по Манхэттену, Яценюк пообещал некоторым важным американцам кусок от пирога). Очень похоже на то, что и оппозиционеры, в лице ставленников олигархов Коломойского и Ахметова не дремлют, надеясь на досрочные выборы из-за запредельных платежей за коммуналку. Если даже свидомые уже говорят, что Янык, хоть и крал, но "за базар отвечал" и был намного порядочнее "нынешних", то Порошенко можно смело считать следующим кандидатом на статус подсудимого.

От нынешнего же суда будут зависеть стартовые возможности претендентов на его место. Янукович заготовил четыре тома контробвинений. О заготовках властей мы уже сказали, вероятно, всплывут многие ранее не известные факты. Кому от них будет плохо — скоро узнаем.

Как допрашивали Януковича

На прошедшем вчера допросе Луценко сходу наносит экс-президенту апперкот — предъявляет обвинение в государственной измене, пособничестве руководителям РФ и совершении умышленных действий, направленных на изменение границ Украины. "Янукович В. Ф., будучи 1 марта 2014 года в статусе гражданина Украины, называя себя президентом Украины, пребывая на территории Российской Федерации, обратился в письменном виде к президенту РФ Путину с просьбой ввести российские войска на территорию Украины. Этим он способствовал российской агрессии, развязыванию агрессивных действий, нарушению конституционного строя Украины на Донбассе и в Крыму, а также нанесению имущественных потерь Украине в результате оккупации в размере 1 триллион 80 миллиардов гривен", — заявил генпрокурор Украины.

Янукович стушевался, что не удивительно, сказал, что оказался на территории России случайно, убегая от преследования "вооруженных групп". Что ни к кому за помощью не обращался, а в насилии на Майдане виноваты сами протестующие, которые, по его мнению, первыми применили силу.

"Я никогда бы не отдал приказ применить силу против митингующих на Майдане в Киеве, — сказал Янукович. — Если бы я остался на Украине, такая война, как и в Донбассе, началась бы по всей территории страны. Я не разговаривал с кем-либо о подавлении протестов на Майдане. Я говорил только о мирном урегулировании этого кризиса. Я пытался избежать кровопролития любой ценой". Так и хочется сказать: "Верю, вам Виктор, Федорович, Вы не Эрдоган, кишка тонка".

Вы типичный рогуль, хата которого с краю. С одной стороны, говорите, что бойцы "Беркута" выполнили очень сложную, очень тяжелую миссию в тяжелейших условиях, защищали права граждан, правопорядок на Украине и заслуживают глубокого уважения. А с другой, тут же делаете заявление о превышении ими полномочий: "Как говорят, можно не так сильно бить было. Им нужно было этих людей задержать и отправить в изолятор следственный. Но они их там где-то слегка поколотили".

Вы утверждаете, что в Донбассе был "эмоциональный порыв людей, которые негативно отреагировали на беспорядки в Киеве, когда радикалы начали проливать там кровь". Но проблема в том, что восстание в Донбассе и в Крыму с самого начала было восстанием против Украины, которая ассоциировалась не только с Яценюком и Ярошем, но с вами. Так что ваша жертва — не применять силу и сбежать, чтобы не усугублять, не только не решила ни одну проблему, она просто никому не понятна.

На Украине не суды, а судилища

Несомненно, что Януковича осудят, потому что на Украине нет судов, а есть судилища. За три года не расследовано ни одного резонансного преступления: ни уничтожение людей в Одессе, ни применение танков против мирного населения в Андреевке Донецкой области, ни убийства на майдане. Не наказаны убийцы Павла Шеремета, Олега Калашникова, Олеся Бузины. Суды политизированы, об этом говорит отказ Интерпола объявлять в розыск не только Януковича, но и бывшего генпрокурора Пшонку, бывшего министра внутренних дел Захарченко, нынешнего председателя Одесской обладминистрации Саакашвили. Интерпол считает, что эти люди преследуются по политическим мотивам за действия, совершенные ими при выполнении государственных функций.

Если бы Янукович "был с яйцами", то он мог бы подать в суд встречный иск о признании неконституционным постановления Верховной Рады от 22.02.2014 о его отстранении от власти. И, скорее всего, выиграл бы его (допустим, в Венецианской комиссии), потому что Рада превысила свои полномочия, назвав в качестве причины лишения его легитимности — "самоустранение президента от выполнения своих обязанностей". Такая причина не фигурирует в ст. 108 Конституции Украины, объясняющей ситуацию. Хотя, может быть, пока Москве этого не нужно?

Вся горечь ситуации в том, что не видно на Украине фигуры, способной вывести страну из кризиса. Нет даже национально ориентированных олигархов. С 1991 года ридну Неньку только грабят и разрушают все, кому не лень, хотя и говорят очень правильные слова о развитии страны. И сегодня опять ищут виноватых, и опять делят власть и деньги, и никто не предлагает конкретную программу возврата к нормальной жизни.