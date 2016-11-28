В украинском "вийске" начался 37-й год

Акции националистов в Киеве в третью годовщину начала Майдана прошли без особой массовости и ознаменовались лишь небольшими погромами. Однако власть панически боится куда более опасного для нее военного переворота, для чего и начала аресты недовольных режимом в армии. Но вряд ли это ему поможет — из-за людоедских реформ им недовольны почти все, не исключая и людей в форме.

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21 ноября в Киеве прошли акции, посвященные началу протестных акций в Киеве в 2013 году. Впрочем, вопреки многим прогнозам аналитиков о том, что в этот раз в Киеве случится полноценный "третий Майдан", который сметет режим Порошенко, не оправдались. Все закончилось обычными погромами, в которых приняли участие несколько сотен радикальных националистов. Пострадали офисы Сбербанка и влиятельного оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука. Так что даже прославившийся своим "пещерной антироссийскостью" советник президента Юрий Бирюков намекнул в своем интернет-блоге о том, что хулиганящие бандеровцы могут близко познакомиться с Уголовным Кодексом.

Впрочем, куда больший интерес наблюдателей вызвал другой пост Бирюкова — о начавшихся арестах в армии, написанный еще до начала так и не состоявшегося "Майдана №3".

"А теперь то, что я _знаю_. Выделил специально, намек как бы понятен. Последние 5 суток идет активная раскачка в ВСУ. С использованием спецсредств, с использованием "говорунов". Фиксируются, кого-то тихо сейчас задерживают, но всех отследить и все отследить — сложно."

Далее, конечно, советник "шоколадного гетмана" привычно списывает все на "вездесущую руку Москвы", и даже бравурно рапортует что "армия, в массе своей — не слушает. Более того, сигнализирует. И более того, сама и задерживает." Ну да — видимо, в духе хрестоматийной "унтер-офицерской вдовы" из "Ревизора" Гоголя, которая "сама себя высекла". Вот так и доблестное украинское "вийско" — само "кипит" и само же себя за это "чистит", подвергая недовольных арестам.

Конечно, подобные пропагандистские потуги изобразить "хорошую мину при плохой игре" могут вызвать у серьезной аудитории только ухмылку. Ведь то, о чем "сквозь зубы" поведал Бирюков, на общепринятом языке называется "чистками". Вроде тех, что недавно устроил в Турции президент Эрдоган, после того, как едва остался жив в ходе попытки военного переворота.

И информация о начале "37-го года" в украинской армии крайне важна. Ведь, по сути, столь радикальные меры предпринимаются властью впервые в истории Незалежной. До этого она предпочитала действовать в отношении "служивых" больше "пряником". Например, устраивая массовые "звездопады" сотням полковников, производя их в генералы, повышая в званиях генералов наличных — как это практиковал Кучма накануне своего переизбрания на второй срок в 1999 году. Ну, а "кнутом" для неблагонадежных " в былые времена было максимум увольнение в запас.

Впрочем, нельзя сказать, чтобы такая тактика повышения лояльности к "первому лицу" была безотказной. Пожалуй, наиболее классическим примером в этом смысле является случай с командующим Сухопутными войсками Украины генералом Петруком, который в ноябре 2004 года, в самый разгар "первого Майдана" откровенно пригрозил уходящему Кучме и новоизбранному президенту Януковичу, что "60 процентов военнослужащих поддерживают оранжевую революцию". Этого вкупе с другими факторами хватило для того, чтобы уже погрузившуюся на машины с полной боевой выкладкой белоцерковскую дивизию внутренних войск, выехавшую в Киев для разгона мятежа, вернули обратно в казармы.

Ирония судьбы состояла в том, что пан Петрук, обласканный Леонидом Даниловичем высокими чинами, был назначен командовать Сухопутными войсками 19 июля 2004 года, аккурат за полгода до начала инспирированной Вашингтоном "цветной революции". Видимо, как раз в надежде на лояльность новоназначенного генерала. Но тот предпочел изменить законной власти в пользу истинных хозяев украинских "западников" и их назначенцев в лице Ющенко сотоварищи. Любопытно, что "оранжевого генерала", пригрозившего мятежом, сам Ющенко держал на должности аж до 2008 года, несмотря на близость оного к своей "заклятой подруге" Тимошенко. Потом, правда, уволил от греха подальше.

Но вообще-то армия оказалась так и не задействованной в ходе кризиса 2007 года, после того как "гарант конституции" совершил уже другой мини-переворот — издав целых четыре Указа о роспуске парламента, абсолютно незаконных с юридической точки зрения. Тогда исход схватки между парламентской коалицией и правительством во главе с Януковичем и президентом Ющенко решился благодаря переходу на сторону последнего внутренних войск и начатому ими неспешному маршу на столицу. Это заставило законное правительство дрогнуть и согласиться на досрочные выборы. Думается, войска остались в стороне не в последнюю очередь именно из-за того, что "оранжевый кумир" сам до конца не был уверен, кто в конце концов окажется "главным бенефициаром" в случае, если армия с такими вот "петруками" во главе выйдет из казарм — более дисциплинированные внутренние войска в этом смысле были всяко надежнее.

Теперь же, как видим, Порошенко начал вовсю "закручивать гайки" в Вооруженных Силах — с использованием откровенных репрессий. Что лучше всего показывает всю серьезность сложившейся для него ситуации — когда президент не может быть уверен даже в целиком подчиненной ему силовой структуре. Ведь главы минобороны и СБУ назначаются непосредственно главой государства, в отличие от шефа МВД, которого назначает парламентская коалиция, и лишь она может его уволить. Чем и вовсю пользуется глава МВД Аваков, создавая под себя личную гвардию на основе нацистов карательного полка "Азов" Билецкого. Несмотря на то, что представляет собой давно "ушедший в тираж" блок Яценюка, имеющий ныне меньше процента популярности избирателей, зато обладающим сотней с лишним депутатских мандатов, полученных на последних выборах.

Но вся беда для "шоколадного гетмана" состоит в том, что ситуация в пока еще стране куда сложнее, чем во времена прошлых кризисов. Тогда власть имущие могли надеяться на нейтрализацию "военной оппозиции" среди верховного командования, и на отсутствия решимости на мятеж среди рядовых бойцов, даже поддерживающих оппозицию. Теперь же на Украине — системный кризис. Согласно недавнему опросу авторитетного социологического центра "София" уже 81 процент украинцев считают, что жизнь после "революции гидности" стала хуже, виня во всем власть. При этом довольных меньше 5 процентов.

Несложно догадаться, что и в армии, где настроения традиционно не сильно отличаются от таковых во всем обществе, недовольных немногим меньше. Тем более, что среди людей в форме актуальны и другие, специфические, факторы. Скажем, одни армейцы, все еще находящиеся в плену иллюзий киевской пропаганды о "героических киборгах" и непобедимых "воинах света", всерьез верят в то, что позорные "котлы" Иловайска и Дебальцево стали возможны лишь потому, что начальство не дало приказа наступать. Другие, настроенные более реалистично, вроде упоминавшегося выше "фюрера" Азова Андрея Билецкого, отлично сознают: то, что украинское "вийско" еще не разбито в пух и прах — не заслуга "киборгов", а просто нежелание России доводить дело до такого исхода, увеличив помощь донецким ополченцам. Однако и те, и другие сходятся в одном — виной всех неурядиц "героев Майдана" на полях Донбасса является "зрада" со стороны начальства, включая "верховного главнокомандующего" Порошенко.

Кроме того, на все это наслаивается мелочная экономия Киева на довольствии "контрактников" — ведь обещанные при вербовке 7,5 тысячи гривен в месяц (меньше 20 тысяч рублей) им выплачиваются лишь на "передовой", но не в тылу, учебных центрах и прочих "мирных" местах. Да и то, из оставшейся половины оклада немалая часть уходит на штрафы и прочие вычеты.

Между тем, стоимость жизни на Украине стремительно растет, особенно в плане коммунальных тарифов. С началом холодов они стали доходить для владельцев квартир до 3-4 тысяч гривен, а для хозяев отдельных домов — и до 5-6 тысяч. Недаром накануне анонсированного "третьего Майдана" киевские чиновники вдруг стали успокаивать столичных жителей тем, что в их коммунальные "платежки" с астрономическими цифрами вкрались ошибки в сторону завышения. Лишь сейчас, когда первый шок прошел, а полноценный Майдан так и не собрался, та же братия вновь "дала задний ход", цинично сообщая, что никаких ошибок нет — платить придется по полной.

Конечно, куда более мотивированные высокими зарплатами сотрудники СБУ в лице армейских "особистов" могут производить "точечные воздействия" по "изоляции разлагающих элементов" среди "служивых". Во всяком случае, среди тех, кто не умеет держать язык за зубами. Но, в общем, если авторитет власти держится ниже плинтуса, а большинство ранее объединяющих националистов сладеньких мифов вроде "скорой евроинтеграции", "безвизового режима", "победы на коррупцией", "близкого распада России" показали свою полную несостоятельность большинству населения — избирательные чистки в армии вряд ли окажутся эффективными.

В той же Турции они стали возможными только потому, что Эрдоган пользуется устойчивой поддержкой большинства избирателей и значительного числа "силовиков". Так что отдельных "путчистов" стали линчевать разъяренные граждане еще до того, как теми занялись правоохранители. Но сравнивать Порошенко с Эрдоганом — это даже не смешно…

Так или иначе, но сообщения о начавшихся репрессиях в армии вкупе с "фальшстартом" "третьего Майдана" лишний раз убедительно показывают: следующий переворот в Киеве уже не будет условно бескровным, как первые два. А вероятность нового мятежа очень высока в ближайшие месяцы, пока у оппозиционной части прозападной украинской элиты открылось "окно возможностей" в виде смены американской администрации после президентских выборов. И скорее всего попытки Порошенко предотвратить военный мятеж превентивными арестами солдат и офицеров вряд ли смогут изменить этот сценарий.