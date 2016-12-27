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Автор Редакция рубрики "Мир"

Эволюция незалежности: Сменятся хозяева — изменится и Украина

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Украина

Чем завершается 2016 год для Украины, и что ждет страну дальше? Изменится ли что-нибудь в системе олигархического правления? И чем Украина отличается от Киргизии, где недавно произошли две цветные революции? На эти вопросы в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru ответил известный украинский политик, бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко.

— Украина деградирует, уровень жизни резко упал, власть только ворует и ухудшает и без того плачевное положение людей, но все-таки Порошенко еще держится. Почему?

— Если он еще живет, значит, это кому-то нужно. Ведь режим Порошенко не так просто и появился, это было кому-то надо. Мы знаем, какие происходили процессы в связи с государственным переворотом и приходом к власти этой группы лиц. Понимаем, что пришли они на штыках праворадикалов. Сегодня все больше и больше людей в мире понимают, что это вообще-то неофашисты.

Однако, тренды заинтересованных в их приходе к власти сторон еще не поменялись. Администрация Соединенных Штатов, так бурно отстаивающая этот режим, уходит, но новые люди еще не пришли, а старые по-прежнему еще поддерживают Порошенко.

Изменения происходят и в Европе, там тоже пока есть поддержка, но тоже скоро будут изменения. Изменения уже идут даже на самой Украине и в том числе касаются бюджета. Впереди экономическая регионализация, полная самостоятельность регионов. А ведь это именно то, чего в свое время просили Донбасс и Крым. Из-за этого все и началось. Это послужило основанием ввести войска и начать полномасштабную войну против собственного народа. Сейчас они переобуваются в воздухе, пытаются несколько изменить свое лицо. Однако им это уже не удастся.

— То есть секрет живучести режима Порошенко — в основном в непрекращающейся западной помощи?

— В основном да, но играют роль и интересы самих находящихся у власти. Конфликт для них очень выгоден, они на этой войне зарабатывают деньги. Поэтому их политика направлена на то, чтобы постоянно сообщать о некоем общем враге. Это в какой-то степени пугает и объединяет население Украины, по крайней мере, с их точки зрения. Но эта власть далека от народа и до конца не понимает, чего хотел бы украинский народ. И она от него все больше и больше отдаляется.

— Действительно, по данным опросов на Украине, больше половины населения считает русский народ братским, и это несмотря на оголтелую антироссийскую пропаганду. Уже абсолютно ясно, что нужна регионализация. Но государством правят олигархические группы, вся политика определяется игрой и борьбой между олигархическими группами. Осознают ли они эту необходимость, сумеют ли договориться и пойти на такое?

— Самая большая беда Украины в том, что на протяжении за 25 лет здесь сложилось действительно олигархическое государство. Даже не было попыток создать государство, которое защищало бы интересы, права и свободы граждан, проживающих на этой территории.

Оно строилось, как олигархическое, защищались только интересы финансово-промышленных группировок, которые имели возможность делегировать своих представителей во все ветви власти.

Поэтому, когда сегодня говорят о некой перенаправленности полномочий и бюджета в регионы, о переформатировании, то прежде всего это делается в интересах определенных групп. Да, им необходимо часть бюджета отправить на места для того, чтобы эти же группы могли распоряжаться бюджетом в тех областях, которые для них считаются базовыми.

— То есть это какой-то феодализм?

— К этому все и идет. Конечно, произвести некие системные изменения в государстве просто необходимо. Мы об этом говорим уже давно. Что должно было, на наш взгляд, измениться?

Во-первых, необходим новый общественный договор, то есть новая конституция. Еще в 2012 году была создана по инициативе президента Януковича конституционная ассамблея, которая разрабатывала новый основной закон. Этот процесс начался, но не был доведен до конца.

Мы говорили о необходимости реформирования государственной службы. Новые принципы должны были закрыть возможности бизнесу влиять на государство. На Украине от 50 до 70 процентов экономики, по оценкам различных экспертов, еще в 2010 году находилось в тени. Теневая экономика формировалась на базе самых крупных государствообразующих бюджетно-образующих предприятий. Эти предприятия были всегда на Украине под финансово-промышленными группами.

И они оказывали основное влияние на все процессы, происходящие в стране. Как только они почувствовали, что государство начинает набирать силу для борьбы с теневой экономикой, они начали бороться против власти. Вот и начались все эти майданные события, вылившиеся в силовой захват власти. А потом пошла и борьба за кусок пирога между ними и против всего простого народа.

— А куда делся Яценюк?

— Уехал в США. По последней информации, приобретает там виллы. Как я думаю, для своих соратников. Ему-то одному 24 виллы не нужны.

— К чему может привести борьба за власть в ближайшем будущем? Кто может сменить Порошенко? Яценюк может вернуться?

— Если геополитические игроки рассмотрят фигуру Яценюка в качестве возможного кандидата на руководящую должность в государстве. Сегодня Аваков играет наиболее активную роль. У него есть силы — батальоны, полиция… Полк "Азов" воюет сейчас на Донбассе, "Торнадо", еще ряд подразделений, где проходят службу верные Авакову люди. Они могут сыграть определенную роль в политической жизни Украины, но опять-таки, если на то будет соответствующая воля.

Реальные демократические процессы — выборы, референдумы или любые другие — сегодня невозможны на Украине. Левое поле зачищено политически полностью. Все, кто мог бы хотя бы теоретически возразить, сегодня на политическом горизонте не наблюдаются.

Даже остатки Партии регионов, которые находятся в Оппозиционном блоке, так или иначе договариваются с геополитиками США. Конфигурация, на мой взгляд, возможна любая. Все будет зависеть от внешних игроков. К сожалению, от самих украинцев уже давно ничего не зависит. Их завели в тупик прежде всего те люди, которые нелегитимно пришли к власти.

Захватив государственную власть силовым путем, они не стали договариваться с собственным населением. Это и есть самая большая проблема, приведшая ко всем трагическим последствиям. Я приведу пример Киргизии. Там произошли две так называемые цветные революции. В 2010 году временное правительство разработало новый общественный договор, новую конституцию, провело всенародное голосование, референдум. В Киргизии обговорили важнейшие вопросы на всех уровнях, после чего приняли эту конституцию, начали по ней жить. Таким образом они ушли от гражданского конфликта внутри государства.

А на Украине, когда регионы попросили самостоятельности, даже условия федерализации никто не стал проговаривать, а развязали полномасштабную войну с собственным народом.

Безусловно, этот факт из жизни уже не вычеркнешь. Есть масса погибших людей, очень многие вынуждены были покинуть территорию. Что дальше делать, как все-таки обустроить государство, мое видение очень простое. Необходимо вернуться к теме общественного договора. Его нужно со всем народом обсудить. Надо узнать, на каких условиях и готовы ли вообще люди сосуществовать после того, что произошло? Или не готовы.

Сейчас на Украине это все находится за гранями навязанных государственных и общепринятых норм. Но сохранить Украину можно только в рамках федеративного либо конфедеративного государства. Для этого нужны здравые силы, которые на себя возьмут ответственность. К сожалению, таких политических сил сегодня на Украине не существует.

Беседовал Дмитрий Нерсесов

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев


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