"Порошенко просит у Трампа защиты от России"

Первый руководитель военной контрразведки Луганской народной республики Владимир Громов в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказал о новом законе об украинском языке, о русофобии в украинской политике, о том, как некогда пятая экономика в Европе превратилась в то, чем она является сейчас, а также о ближайшем будущем Донбасса.
— На встрече с президентом Финляндии Порошенко сказал, что Украина может рассчитывать на поддержку США во время президентства Трампа. Потому что интересы США — это свобода и демократия, а интересы Украины — свобода и безопасность. Он издевается? Безопасность на Украине, когда людей сжигают заживо, Луганск и Донецк артиллерией расстреливают?
— Я так понимаю, что Порошенко в первую очередь подразумевает безопасность от агрессии со стороны России. Другое значение здесь трудно придумать. Потому что такова вся риторика последних лет, не только нынешней власти, а в принципе всех президентов Украины, особенно Ющенко. Примитивная русофобия для поднятия так называемого национального духа сводилась к тому, что украинцы лучше, чем русские.
Сейчас Порошенко это озвучивает, я думаю, в надежде на встречу с Трампом, хотя, может быть, есть и еще какие-то мотивы для такой риторики. Но показательно, что сейчас на Украине готовится очередной закон об усилении статуса государственного языка. Это вообще абсолютный маразм. Естественно, это будет только усиление конфронтации, всевозможных конфликтов, и ничего хорошего не получится. Как они собираются решать вопросы на Донбассе?…
— Украинизация всего, действительно, дело не только абсурдное, но и дорогое. Страна и так загибается, бюджет пуст, кредитов никто уже не дает, зато прошлые отдавать надо… Откуда взять средства на эту украинизацию? Хоть какая-то рациональность, элементарный здравый смысл должен оставаться…
— Это все было прописано уже несколько раз. С самого начала незалежности подразумевалось, что строительство так называемого демократического свободного общества на Украине — это украинизация общества. Это подразумевалось в первую очередь. А после переворота идею довели уже до маразма.
Но учитывая, что сейчас наступает новая эра миропорядка, как подчеркнула даже Меркель, должна меняться не только вся риторика, но и реальная политика. А то, что продолжается усиление статуса украинского языка, я думаю, это просто инерция. Порошенко и весь киевский режим продолжают изображать активность, не понимая, что же делать дальше. Каким-то образом надо инициировать встречу с Трампом, и они по-привычке думают, что надо русофобским багажом к этой встрече запастись.
Но есть один интересный момент. Дело в том, что после избрания Трампа многие представители бизнес-элит на Украине начали что-то понимать. Поэтому появились определенные публикации и высказывания на тему того, что необходимо решать вопросы в Донбассе, что Киеву надо вступать в диалог с представителем республик. Естественно, вопрос федерализации тоже через какое-то время должен встать как один из самых важных для государства.
А пока мы видим движение по инерции со стороны украинской власти. И еще, как мне кажется, Порошенко либо последователям рано или поздно придется вступать в диалог с представителями Донбасса. Поэтому украинизация, усиление статуса украинского языка, по сути, может являться отвлекающим маневром для радикалов-националистов. Дескать, вот, пожалуйста: мы с Донбассом не пойдем ни на какие компромиссы, для этого мы усиливаем позиции украинского языка. Но волнения все равно будут.
— То есть деньги на эту глупость все равно выделят?
— Я думаю, что да. А то, что это абсолютно не нужно и вредно для страны — это там никого не волнует.
— Украина постоянно устраивает провокации на крымском направлении. Дело доходит до обстрелов и подготовки терактов. Эта верхушка реально не понимает, что если наш Верховный главнокомандующий даст приказ, русская армия через три дня будет в Киеве? Вообще Порошенко контролирует ситуацию, или страна уже просто разваливается, а его никто не слушает? Или это внешние силы подталкивают к провокациям?
— Я так понимаю, что Порошенко в любом случае является марионеткой и заложником ситуации, которая сложилась на Украине. Так или иначе, он находится под кураторством Соединенных Штатов, и ему приходится реализовывать какие-то сценарии, в том числе и проведение провокаций на границе с полуостровом Крым.
С другой стороны, вполне возможно, что эти провокации устраивают именно военные, которые хотят подорвать авторитет Порошенко. То есть здесь вариантов может быть много. И поэтому рассматривать какой-то один аспект, я думаю, не имеет смысла. Нужно в комплексе смотреть: что, куда и как двигается.
В Донбассе на линии соприкосновения постоянно идут обстрелы. То есть Украина демонстрирует свою неспособность разговаривать с Донбассом, и в то же время всячески пытается обострять взаимоотношения с Россией.
Сейчас в Киеве все политики живут только сегодняшним днем. То, что будет завтра, их абсолютно не волнует. Тем более, что, находясь под патронатом США, они не могут сами принимать решения и формировать будущее страны. Да и поменять что-то самостоятельно в любом случае они не в состоянии — нет никаких ресурсов для этого.
— Они когда-нибудь сядут на скамью подсудимых?
— Безусловно, всех их ожидает военный трибунал.
Беседовал Саид Гафуров
Подготовил к публикации Юрий Кондратьев
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