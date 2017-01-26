ПАСЕ остановит нацизм на Украине?

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) состоялось революционное заседание по Украине. С голоса (!) в мониторинговой комиссии был принят пункт резолюции о представительстве ЛДНР в Верховной раде. По мнению ПАСЕ, Украина не стала демократической страной: мол, задумано много и хорошо, но ничего не выполняется. Будет ли Украина выполнять резолюцию?

Задумка о демократической Украине не удалась

Как же может быть плохо задумано, если это было сделано с подачи Восточного партнерства. А вот выполнение задумки, конечно, по мнению ПАСЕ, целиком на совести украинцев. Спрашивается, а когда вы, господа депутаты, приводили к власти фашистов, - вы что думали? Что их метод, это демократия? Что, обойдется как-нибудь? Вероятно, вы неглупые люди и понимали, что их метод — насилие. Но вам приказали скромно его "осудить" и вы это сделали, и каждый предполагал, что меня-то вот это не коснется, главное — через Украину развалить Россию. Но бумеранг возвращается, у вас еще все впереди и вы уже это чувствуете.

Мониторинговая группа ПАСЕ докладывала в среду результаты двух лет наблюдений за ситуацией на Украине и непосредственно в зоне конфликта на Донбассе. Наблюдения эти негативные, а результатом дискуссии (в основном с украинской делегацией) стала резолюция "О функционировании демократических институтов на Украине". Революционную поправку о представительстве ЛДНР в Раде внес депутат от Европейской народной партии из Германии Аксель Фишер. Ассамблея тоже готова была проголосовать за нее, но Украине удалось снять вопрос с голосования по процедурным моментам, сообщает сайт strana.ua. Было выдвинуто также предложение заменить термин "российская агрессия" на "внутренний конфликт", но оно не прошло. Однако о настроении депутатов эти моменты говорят вполне определенно, как и проголосованные пункты.

Украину втискивают в рамки "европейских стандартов"

Во-первых, исправить закон о люстрации, нарушающий права человека. В частности, согласно выводам Венецианской комиссии, в качестве основания для люстрации не должны использоваться партийная принадлежность, идеология и политические причины. Вина каждого попавшего под действие закона должна быть доказана в каждом отдельном случае. Должны быть гарантированы право на защиту, презумпция невиновности и право оспорить решение в суде.

Во-вторых, резолюция призывает Киев соблюдать права оппозиции, обеспечить политический плюрализм. Ранее в интернете появилась петиция члена Европейского парламента Марко Занини, кандидата в президенты Франции Жака Никоноффа, председателя комитета по внешней политике парламента Греции Антонио Макропулоса, а также доцентов европейских университетов и членов политических партий Греции и Италии о нарушениях демократии на Украине. В ней говорится, что факт давления киевских властей на СМИ не вызывает сомнения. В подтверждение этому приводится инцидент с поджогом телеканала "Интер". Авторы петиции отмечают, что "очень обеспокоены информацией о том, что радикалы находятся под контролем высокопоставленных украинских чиновников и руководства правоохранительных органов".

В-третьих, прозвучал призыв обеспечить полное расследование преступлений, совершенных на Майдане и в Одессе. Судьи очень часто не хотят рассматривать дела об убийствах активистов на Майдане и берут "самоотводы". Об этом заявил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в комментарии телеканалу "112 Украина". Интересно, почему?

В-четвертых, выражена обеспокоенность проектами украинской власти, направленными на сужение прав национальных меньшинств. Речь идет о дискутируемом в Раде законе № 5670 "О государственном языке", который практически выводит русский язык из повседневной жизни украинцев. И не только русский. Министр иностранных дел Венгрии заявил, что Европейский союз отреагирует, если на Украине примут этот закон. "Мы ясно дали ему (Гройсману) понять, что не потерпим никаких поправок — ни к закону об образовании, ни к закону об использовании языка, которые ухудшили бы положение меньшинств", — заявил Петер Сийярто в интервью "Коммерсанту". Заметим, что в Закарпатье компактно проживает венгерская община, численностью до 150 тысяч человек.

В-пятых, резолюция рекомендует пересмотреть закон о декоммунизации в соответствии с критикой Венецианской комиссии. При этом из резолюции был исключен пункт с осуждением запрета компартии. "Эксперты отмечают, что закон содержит слишком строгие и непропорциональные санкции (для нарушителей). Уголовная ответственность должна быть лишь в отношении действий, которые представляют опасность для общества", — пояснили в Совете Европы.

В-шестых, в резолюции сказано о необходимости "выполнения Украиной Минских соглашений об изменениях в Конституцию, касающихся децентрализации". "Ассамблея выражает надежду на то, что прогресс в реализации Минских соглашений позволит принять поправки (относительно децентрализации) в окончательном чтении в ближайшее время", — говорится в резолюции. Рекомендуется учитывать в процессе проведения децентрализации этнический состав и специфику исторически сложившихся регионов.

Максимальное недовольство было высказано в отношении коррупции на Украине. Длительное отсутствие прогресса в этой области, в том числе обвинительных приговоров, подрывает доверие общества к политической и судебной системе в целом, говорится в резолюции.

Все стремительно меняется. Кто успеет подстроиться?

Во время дебатов перед голосованием Эгидиус Варейкис, депутат от Литвы, заявил: "Не спрашивайте, что Европа может сделать для Украины. Спросите себя, что Украина может сделать для Европы в части защиты прав людей". В свою очередь, депутат Борислав Береза, сказал: "Не спрашивайте, что Украина может сделать для Европы, спросите, что Европа сделала для нас". Этот "диалог" свидетельствует о растущем разрыве между нацистской Украиной и либеральной Европой.

В Брюсселе также были решены очень неприятные для Киева оргмоменты. Переизбран на год глава ПАСЕ Педро Аграмунт, который высказывается за возвращение России в ПАСЕ со снятием с нее санкций. Это при том, что Украина, в лице депутата Ирины Геращенко, в сентябре прошлого года сообщила о планах досрочно принудить его уйти в отставку. Кроме того, стало известно, что ушел с должности глава комитета по иностранным делам Европарламента Элмар Брок, который все сделал для того, чтобы оправдать военный переворот в Киеве. Уже после Майдана Брок требовал лучше вооружить киевское правительство и постоянно высказывался за продление санкций против Москвы.

"В системных отношениях между Украиной и Россией все меняется, — сказал Pravda.Ru Олег Соскин, украинский политический деятель, экономист, политолог. — Мировой экономический кризис никуда не делся, и конфликтность с Россией основную часть европейских стран и США абсолютно не устраивает". Преференции Украине не хотят давать ни Трамп, ни ЕС, считает эксперт. "Наоборот, они хотят, чтобы Украина пошла на уступки. А на уступки она не сможет пойти, потому что население страны против Минских соглашений. Получается замкнутый круг. Поэтому будет конфликт с ПАСЕ", — делает вывод Олег Соскин. - Я думаю, что для нас самый правильный механизм — это пройти через выборы. Мы видим это, кстати, на примере Молдавии, Болгарии, США и Греции. После этого можно было бы начинать обсуждать эту ситуацию на Востоке".

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