Украину накрыла новая волна геноцида

В Верховную раду внесен законопроект о языках, который может спровоцировать грандиозный скандал и еще больше расколоть украинское общество. Чем это грозит в итоге и кому выгодно дестабилизировать и так неспокойную ситуацию на Украине? Зачем депутаты наступают на те же грабли? Об этом специально для Pravda.Ru пишет наш постоянный украинский автор.

Фото: AP

Тридцать три депутата из фракций президентской политсилы БПП, "Народного фронта" и "Самопомощи" хотят провести тотальную украинизацию. Государственный язык должен (по их идее) стать повсеместным: не только в официальных и общественных сферах жизни, а также в СМИ и быту. "Многоязычность" (под этим следует понимать использование русского языка) станет уголовным преступлением, приравненным к свержению государственного строя. Нарушителей планируется штрафовать и даже привлекать к уголовной ответственности.

Научим родину любить!

Напомню, что нынче на Украине действует закон "Об основах государственной языковой политики", принятый 3 июня 2012 года. Согласно ему, русский язык имеет статус регионального там, где им пользуется минимум десять процентов населения. Одесский, Запорожский, Донецкий, Херсонский, Николаевский и Днепропетровский областные советы, Одесский, Харьковский, Херсонский, Николаевский, Запорожский, Севастопольский, Днепропетровский и Луганский горсоветы приняли решение о признании русского языка региональным. 24 февраля 2014 года Верховная рада начала работу с того, что проголосовала за отмену этого закона. Правда спикер ВР Александр Турчинов не подписал документ. Таким образом, отмена языкового закона не состоялась. Но именно эта попытка спровоцировала массовые протесты русскоязычного населения в Крыму и на Донбассе.

Однако авторы проекта об этом словно забыли. "Этот закон будет способствовать согласию в обществе, утверждению украинского языка как государственного на всей территории Украины во всех сферах общественной жизни, консолидации и развитию украинской нации", — пишут реформаторы в пояснительной записке к проекту. Главный идеолог "рацпредложения" депутат Ирина Подоляк ранее заявила, что подобный закон якобы действует во всех странах, где один государственный язык, и выразила уверенность, что эта законодательная инициатива не радикализирует политические настроения в стране: "Политизация этого закона политиканами не приведет ни к обострению ситуации в стране, ни к вторжению, ни к другим манипуляциям, которые были со стороны РФ в 2014 году. Мы и так де-факто находимся в состоянии войны".

"Каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком и использовать в публичном общении, — гласит 4-я статья закона. — Государство обеспечивает каждому гражданину Украины возможности для овладения государственным языком через систему учреждений дошкольного, общего школьного и высшего образования". А как быть с теми, кто вышел из школьного возраста, а в студенты идти не собирается? Но, как говорится, проблемы индейцев шерифа не волнуют. Если раньше претенденту на гражданство Украины было достаточно знания украинского на разговорном уровне, то теперь надо будет сдавать экзамен и получать специальный сертификат государственного образца. И тут возникает весьма интересная коллизия: а сами авторы законопроекта, остальные депутаты и все высшие чиновники, говорящие на суржике (или даже на русском), смогут ли пройти такой экзамен? Например, пан Арсен Аваков?…

То, что их инициатива противоречит Конституции Украины, пани Подоляк и ее сообщники то ли не в курсе, то ли (что скорее) их не волнует. Придется напомнить. Часть первая статьи 10-й: "Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины. На Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины. Государство способствует изучению языков международного общения. Применение языков на Украине гарантируется Конституцией Украины и определяется законом".

А в статье 53-й Конституции говорится, что "гражданам, принадлежащим к национальным меньшинствам, в соответствии с законом гарантируется право на обучение на родном языке или на изучение родного языка". Кроме того, этот проект противоречит Европейской хартии языков национальных меньшинств, Конвенции по правам человека. Но разве нужно обращать внимание на такие мелочи, когда "Украина — превыше всего"?

Русскоязычная пресса прикажет долго жить?

Большие изменения предполагаются в культуре и СМИ. Статья 19-я гласит: "Театральные представления на иностранном языке во всех театрах должны сопровождаться субтитрами на государственном языке. Кинотеатры могут демонстрировать иностранные фильмы на языке оригинала, сопровождая субтитрование на украинском языке. Суммарное количество сеансов демонстрации таких фильмов не может превышать десяти процентов от общего количества сеансов в месяц". На государственном языке должны вещать ТВ и радио, независимо от форм собственности. "Если во время прямой трансляции телерадиопрограммы кто-то из ее участников использует другой язык (О, Боже! — Авт.), транслятор обеспечивает последовательный перевод на государственный язык".

Печатные СМИ должны издаваться на двух (или больше) языках, причем тираж украинской версии должен составлять не меньше 50 процентов совокупного тиража всех языковых версий. Учитывая, что примерно 90 процентов печатных СМИ Украины используют именно русский язык, то принятие этого закона практически будет равноценно закрытию газет и журналов и их уходу в интернет (правда и тут подстава: русскоязычные сайты должны будут обзавестись украиноязычными двойниками). Но "в отдельных случаях позволяется издавать газеты и журналы на официальных языках Европейского союза". "Реформаторы" упорно и наивно продолжают считать себя причастными к ЕС, хотя в Брюсселе устали повторять, что Украина никогда не станет их членом…

"На украинском языке следует издавать не менее 50 процентов книг от общего количества книг в каждом книжном магазине. Объем, содержание, внешний вид книги на другом языке должны быть один в один похожи на книгу по-украински. При этом тираж книжного издания на государственном языке должен превышать тираж этого книжного издания, изданного на любом другом языке". Кто и зачем будет подсчитывать проценты, сверять содержимое и обложки?!

"Рационализаторы" отвечают: необходимо создать на Украине новый надзорный орган — Институт уполномоченного по защите государственного языка. При нем — 27 языковых инспекторов. Причем эти 28 новых нахлебников бюджета получат весьма обширные права — похлеще, чем у полицейских! Учитывая, что им вряд ли будет под силу уследить за всей страной, основным источником их информации вновь станут банальные доносы.

Насильно мил будешь?

"Я не очень представляю, как это можно сделать в быту. Очевидно, тут мало языковых инспекторов — нужна будет еще и языковая полиция, — комментирует политтехнолог Василий Стоякин. — Но власть на такие шаги не пойдет. Президент 22 января заявил, что в быту и семье можно будет говорить на любом языке". Ну, наш президент еще много чего говорил! Например, о скором безвизовом режиме, окончании войны, вступлении в ЕС и НАТО…

Хотя в законопроекте прямо не указывается его основная цель, но это всем очевидно. "Закон изобретался не ради запрета всех языков, кроме украинского, а против русского языка — самого распространенного на Украине. Остальные языки на порядки меньше применяются на Украине", — полагает политолог Александр Дудчак. — Во-первых, это выльется в деградацию населения. Еще Григорий Сковорода говорил: "Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек!" Добровольное самоограничение в доступе к русской культуре и науке, и культурам других стран, в которых распространен русский язык, не сможет не сказаться на уровне культуры и образования самих же граждан Украины. Уже сейчас для выпускников украинских школ проблематично поступить в вузы России из-за неудовлетворительного знания русского языка — молодежь не умеет писать на русском. Возможно, не так уж много желающих ехать в РФ для получения высшего образования, но украинская власть не останавливается на достигнутом. Ее задача — разорвать общее информационное пространство. И это постепенно удается.

Во-вторых, это никаким образом не способствует восстановлению отношений с не подконтрольными Киеву территориями Донбасса. В-третьих, авторы закона демонстрируют Европе средневековую дикость постмайданной Украины. То, что происходит сейчас, — это гуманитарный геноцид собственного народа".

Почему же именно сейчас вновь подняли на щит эту тему? Депутат "Оппозиционного блока" Николай Скорик полагает, что момент выбран неслучайно. "О чем еще говорить? Успехов ноль. Представьте, что при прошлом "злочинном режиме" депутат ПР прострелил ногу прохожему и сказал, что этот прохожий — агент, скажем, Вашингтона. Его бы просто размазали во всех СМИ! А сейчас, в случае с Сергеем Пашинским, пытаются сделать вид, что ничего не происходит. Чтобы отвлечь народ и от этого случая, и от громадных счетов на коммуналку, и вбрасываются подобные законы, чтобы на ровном месте начать дискуссию на "патриотическую" тему и поменять повестку. Новой власти просто страшно ждать, что новая администрация Дональда Трампа может их на помойку выбросить".

Есть, впрочем, и поборники закручивания украинских гаек. Например, автор многих русскоязычных песен, ярый патриот Украины — живущий в США народный депутат Евгений Рыбчинский. "Для нации, которая построена на этническом большинстве и которой сам Бог, к счастью, подарил собственный язык, любой закон, который развивает языковую культуру, является срочно необходимым и очень полезным. Язык, в частности, формирует менталитет каждой личности, дает основу для собственной идентификации. Если бы жители Крыма и Донбасса почувствовали себя украинцами, жили в языковом и культурном пространстве Украины, то русский мир просто не нашел бы там почвы для прорастания, утверждения и расцвета. Закон является одним из первых инструментов внедрения украинской идеологии, которой наше государство ждет все 25 лет своей независимости", — заявил нардеп.

Политолог Вадим Карасёв видит сразу два объяснения проявлению инициативы Подоляк&Со: либо глупость, либо провокация. "Как можно навязывать язык на бытовом уровне? У нас всегда был своеобразный лингвистический уговор: украинский язык — государственный, а русский по желанию используется для коммуникаций. Авторы законопроекта забыли, сколько русскоговорящих людей было на Майдане? Я понимаю, что те, кто считает себя патриотами, хотят этнического государства. По такому пути в свое время пошла Прибалтика, но это маленькие страны. На Украине совсем другая ситуация, — заявил эксперт. — Все-таки мне кажется, что это больше провокация. Президент говорит о территориальной целостности страны, а народные депутаты пишут закон, который подталкивает Донбасс смотреть в другую от Киева сторону".

Правозащитник Татьяна Яблонская считает, что сейчас не время заниматься вопросом о языах. "Чем меньше мы будем акцентировать на нем внимание, тем больше будет порядка и покоя. В той ситуации, в которой сейчас находится страна, поднимать языковый вопрос — это только усиливать раскол в обществе, — утверждает эксперт. — Безусловно, украинский язык необходимо учить, его нужно знать, так как мы живем в государстве Украина. Родной язык нужно уважать и любить (что, собственно, и делают носители русского, венгерского, русинского и других языков. — Авт.). Но эту любовь нельзя навязывать принудительно! Каждый имеет право говорить на том языке, на котором хочет. Это отнюдь не мера патриотизма. В Бельгии люди разговаривают на многих языках, и страна живет хорошо".

И не только в Бельгии! В Канаде, Швейцарии, Финляндии, Белоруссии, Боснии и Герцеговине, Ирландии, Испании, Люксембурге, Афганистане, Казахстане, Сингапуре, Новой Зеландии и многих других…

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