Трамп у власти. Что будет с Киевом

Что теперь делать киевским властям, которые на протяжении всей предвыборной кампании поливали грязью нынешнего президента США Дональда Трампа? И вообще, ожидается ли смена "украинского вектора" в американской политике в обозримой перспективе? На вопросы главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой в ее авторской передаче "Необычная неделя" отвечает эксперт, бывший руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

— Трамп — человек серьезный, он всю жизнь занимался практическими вещами. Он не очень опытный политик, он не станет разводить философию, и поэтому решать, что делать Соединенным Штатам и с Украиной, и с Россией, он будет не по тому, что кто-то что-то сказал в Киеве, а исходя из реальной ситуации — военной, экономической и политической. И есть ли смысл о чем-то говорить с этими людьми, или его нет. Способны ли эти люди выполнять свои обязательства, или нет. Есть какая-то база, чтобы с ними вести диалог, или нет. Если люди эти такие же неуправляемые, как сирийская оппозиция, то и судьба у них будет та же, что у сирийской оппозиции. Они исчезнут, а Соединенные Штаты по-прежнему останутся мировой державой, пусть не единственной, но одной из нескольких мировых держав.

Зачем такому "тяжеловесу", как США, ставить себя в зависимость от каких-то безответственных людей, которые сидят в Киеве? Людей, которые берут на себя обязательства, а потом их не выполняют? Если американцы их покрывают, значит, берут на себя эти же обязательства, а Вашингтону это не надо.

Кредитные гарантии даются с какой-то целью, в обмен на какие-то другие обещания. У тех, кто это понимает (а Трамп это понимает), отношение к тем, кто дает обещания, а потом их не выполняет, соответствующее.

— Но что может Украина пообещать Америке в экономическом или каком-то ином плане?

— Сейчас этот вопрос должен будет решать новый президент Соединенных Штатов. И решать он его будет с экономической точки зрения, а не так, как его решали его предшественники. Как конкретно, я не знаю. Я могу только определить тенденции.

Усиление антироссийского противостояния и истерия вокруг этого закончились. То есть, наращивание конфликтной ситуации с Россией, которое шло постоянно со стороны Вашингтона и его союзников в Европе, закончилось с избранием Трампа. Каким темпом и какие этапы пройдет отход с этой антироссийской политики к более конструктивному политическому диалогу с Россией, мы увидим в обозримом будущем. Но наращивание враждебности со стороны Соединенных Штатов закончилось.

— Порошенко сразу поздравил Трампа и выразил надежду, что Америка продолжит оказывать помощь.

— Кого вообще интересует, что сказал Порошенко? Его поздравления ничего не стоят. Он может говорить сколько угодно. После 20 января надо слушать, что говорят в Вашингтоне. А то, что говорят в Киеве, — пустой звук. Это несерьезно — рассуждать о каких-то словах или заявлениях того, кто называет себя сегодня украинским президентом, да и всех тех, кто сегодня находится у власти на Украине. На это просто жалко тратить время. Он говорит сегодня одну глупость, завтра другую глупость, какая разница. Это или для фельетониста, или для психиатра, или для сплетен, но реально это не заслуживает никакого внимания.

Судьба Украины будет решаться в переговорах между новой американской властью и руководством Российской Федерации. Остальное не имеет никакого значения. Позиция России ясна, позиция Соединенных Штатов станет ясна, когда заработает новая администрация — вот тогда и будет определяться, что будет на Украине. Заявления, словоблудие, истерики тех, кто находится в Киеве, не имеют к этому никакого отношения.

— Трамп говорил во время предвыборной кампании о том, что надо признать Крым, потому что там люди хотят жить с Россией. Это его предложение будет реализовано?

— Я уже говорил, что верить предвыборным обещаниям несерьезно. Предвыборные обещания дает политик, чтобы быть избранным, а дальше надо верить не его предвыборным обещаниям, а практическим шагам. Практические шаги Соединенных Штатов будут видны за столом переговоров между Трампом и Путиным. Насколько эти решения будут соответствовать предвыборным обещаниям — пусть разбираются историки.

Если это произойдет, то не потому, что были предвыборные обещания, а потому, что, будучи президентом, он придет к выводу, что это соответствует интересам российско-американских отношений и интересам американской политики. Все определяют государственные интересы. Я же не могу за Трампа определить, что является национальными приоритетами Соединенных Штатов.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Сергей Валентинов