Украина: Маразм наперегонки

Украинские министерства заочно соревнуются в уровне маразма. Интересно, кто победит? Так называемое министерство образования запретило учителям школ писать красной пастой в тетрадях, чтобы "не травмировать детей". Оказывается, всех нас, закончивших советские школы, нещадно пытали главным цветом СССР. Но, несмотря на это, мы не только не испытывали никакого дискомфорта, но и получили отличное образование.

Следующее "рационализаторское предложение" мясников от просвещения — школьные учебники, на обложках которых указано, что они предназначены для "умственно отсталых детей". "Учебник для специальных общеобразовательных учебных заведений для умственно отсталых детей. Рекомендовано министерством образования и науки Украины", — указано на титульных страницах уже отпечатанных учебников для первого и второго классов. По "гениальному" мнению горе-чиновников, такое примечание должно несколько успокоить несчастных детей, которых до этого пытали красной пастой.

"Если нужно, мы заклеим эту надпись", — сделал одолжение первый замминистра Владимир Ковтунец после того, как данная проблема затронула общественность. На этом активность минобразования не завершилась — оно представило проект учебного плана для 10-11 классов, который предполагает практически полное исключение из обязательной программы точных и естественных наук.

Документ вводит существенное сокращение обязательной учебной программы для всех школ и увеличение факультативной. Если раньше на первую составляющую приходилось 29,5 учебных часа в неделю, а на вторую — 8,5 часа, то теперь для 10 класса эти числа составят 20,5 и 17,5 часов соответственно. Из обязательной части исчезли такие предметы, как физика, химия, биология, география, информатика — все они вынесены в факультативную часть учебного плана.

Алгебра и геометрия, на которые раньше выделялось четыре часа в неделю в 10-м классе и 5 часов — в 11-м, будут заменены на объединенный курс "Математика", на изучение которого отводится всего три часа в неделю. Основы естественных наук школьникам будут преподавать в рамках объединенного курса "Человек и природа", на изучение которого также отводится три часа в неделю. Уменьшают и часы курсов истории Украины, всемирной истории, украинской и мировой литературы при одновременном увеличении времени на занятия физкультурой.

Вывод напрашивается сам собой: государству Украина не нужны образованные и способные логически мыслить люди. Им необходимы батраки на полях будущей "сельскохозяйственной супердержавы", которые не будут задумываться о несправедливостях и проблемах жизни в стране. Впрочем, особо удивляться нечему, учитывая личность главы министерства образования и науки.

Лилия Гриневич стала фигурантом скандала: ее уличили в самом пошлом плагиате, факт которого она и не постеснялась признать. Мало того, что в статьях кандидата педагогических наук оказались абзацы, целиком скопированные у других авторов, так она еще и повторила допущенные ими ошибки. Но на то, чтобы извиниться и подать в отставку после такого позора, у министерши не хватило ни ума, ни совести. Гриневич посчитала достаточным дать в Facebook смешные объяснения: "Эти две статьи писались в перерывах между законодательной работой, урывками и впопыхах. Тогда же осознала: невозможно сочетать политическую деятельность и научную работу". А держаться за свою должность до последнего — давно устоявшаяся у украинских министров практика.

Но если пробелы в учебе можно устранить самообразованием, усилиями родителей и репетиторов, то катастрофическое ухудшение уровня здравоохранения на Украине угрожает жизни и здоровью граждан непосредственно. Американку Ульяну Супрун назначили на должность и. о. министра здравоохранения 22 июля 2016, и она уже успела начудить не меньше коллеги. По ней плачет отставка. В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об ее увольнении. В чем же обвиняют "реформаторшу" от медицины?

Очередной скандал разразился в первые дни 2017 года. Директор Института сердца Борис Тодуров обвинил украинский минздрав в том, что врачам нечем оперировать и лечить пациентов — набранная Супрун команд полностью провалила закупки необходимых лекарств. В результате под угрозой жизни десятков тысяч кардиобольных. Госпрограмма по сердечно-сосудистым заболеваниям предусматривала закупку лекарств на 364 миллиона гривен, но она не выполнена. В парламентском профильном комитете уверены, что главу ведомства необходимо сменить.

"Сейчас мы с комитетом Рады по здравоохранению обратились к Владимиру Гройсману с требованием необходимости назначения адекватного министра по вопросам здравоохранения с образованием и с полномочиями. Я глубоко убежден, что это не квалифицированный сотрудник минздрава", — считает бывший шеф этого ведомства Олег Мусий.

Много вопросов и к реформе, которую намерена проводить Ульяна Супрун. И. о. министра считает, что Украине пора переходить на страховую медицину и обзавестись семейными врачами. Предполагается, что останется единый госпакет бесплатных услуг (он еще не разработан), а за "дополнительные" процедуры надо будет платить. Понятно, что бесплатный пакет будет мизерным. "Нам сегодня предлагают американскую модель системы охраны здоровья Барака Обамы, от которой Дональд Трамп намерен срочно отказаться. Мое мнение — Ульяна Супрун не отстаивает интересы ни людей, ни работников сферы здравоохранения. Украинская медицина в разрухе", — заявил представитель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Игорь Шурма, который инициировал отставку руководителя министерства.

Одним из звеньев своей "реформы" Супрун объявила отмену государственной помощи лечения онкобольных. По ее словам, теперь министерство будет уделять внимание профилактике рака, а не его лечению: "Я бы хотела увидеть, как процветает профилактическая медицина". Супрун объяснила, что нынче на Украине так много онкобольных именно из-за того, что в большинстве случаев болезнь обнаруживают слишком поздно. Иными словами, всем этим многочисленным больным раком гражданам Украины предложено самостоятельно закупить белые тапочки и, построившись в колонну, шагать на кладбище. Что же касается профилактики онкозаболеваний — это идея хороша, но как ее осуществить? Вся планета об этом неустанно думает, а Ульяна уже якобы знает...

В последние дни разгорелся очередной скандал с Супрун. Олег Мусий обвинил ее в том, что у нее нет диплома о высшем образовании. Сомневается в наличии диплома у и. о. министра и Борис Тодуров. Он заявил, что Супрун окончила лишь курсы лаборантов. Получается, что оберегать здоровье украинцев доверили человеку с образованием медсестры. "Я бы не могла быть назначена замминистра, если бы у меня не было диплома о высшем образовании", — наивно парировала Ульяна Супрун, но показать на заседании парламентского комитета по вопросам здравоохранения копию своего диплома отказалась, ссылаясь на то, что там имеются персональные данные.

"На Украине есть министр здравоохранения — американка, санитарка майдана Ульяна Супрун. Когда ее назначили в министерство, из нее посыпались довольно странные заявления о предстоящих реформах. Коротко: трансплантология, эвтаназия, грибы-дроны. Измученные реформами граждане вдруг задались вопросом: а что там у Супрун с образованием? Есть ли? Она заявила, что есть, но диплом не покажет, — удивляется политик Елена Бондаренко. — Свою хуцпу ("дерзость" — идиш) она объяснила тем, что в дипломе указан ее домашний адрес. Я так понимаю, американский. Если на Украине победила демократия, а новая полиция нас бережет как никогда, то чего боится госпожа Супрун? Далее. Когда эта непонятная дама стала министром, то, с ее слов, она в Америке все продала. То есть и дом, чей адрес она так боится обнаружить, уже не ее. И последнее. Сайт "Миротворец" еще не закрыт, да?!"

Пользователи соцсетей, разумеется, не поленились прокомментировать столь интригующую ситуацию.

"Во-первых, не уверен, что в американских дипломах пишут адреса — зачем? Во-вторых, даже если он там есть и представляет собой грандиозную тайну, то его можно было бы просто прикрыть. Видимо, либо диплома врача нет, либо это все же аттестат медсестры".

"Главный вопрос: ЦРУ не смогло найти для этой миссии дипломированного врача!? Снимаю перед врачами шляпу — видимо, профессия действительно не позволяет заниматься откровенным говном".

"Санитары, волонтеры, зэки без специального образования, люди со справками от психиатров — это министры бывшей Украины. Дж. Оруэлл переворачивается в гробу".

"Люди добрые, ну откуда такое количество идиотов на квадратный сантиметр, и как можно не понимать, что теперь этот диплом или его отсутствие найдется из-под земли, даже если ты по секретной программе тихо учился в медучилище Габона?"

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!