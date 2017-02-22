Gallup доказал ложь Порошенко: украинцы против НАТО

22 февраля исполнилась третья годовщина государственного переворота на Украине. Как изменились за эти годы настроения рядовых граждан пока еще существующей страны? Победившие путчисты полны оптимизма на этот счет и даже собираются проводить референдум по вступлению в НАТО. Однако социологические службы с треском разрушают эту благостную картину. В их числе ведущий американский институт общественного мнения Gallup.

Фото: Архив Pravda.Ru

В начале февраля президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью немецким журналистам о намерении провести на Украине референдум по вступлению в Северо-Атлантический альянс. Дескать, четыре года назад лишь 16 процентов украинцев поддерживали вступление в НАТО, сейчас таких 54 процента.

Уже через пару дней слова "шоколадного гетмана" были дезавуированы заместителем главы его же собственной администрации Константином Елисеевым. Он сказал:

"Чтобы состоялся референдум, нужны определенные условия. И, конечно, решение и временные рамки проведения референдума будут зависеть от выполнения всех условий. И ключевое условие — это достижение Украиной достаточного соответствия критериям НАТО".

Если же учесть, что "великая европейская держава" не соответствовала этим критериям даже в 2008 году, когда ее откровенно послали при попытке получить "план по достижению членства", ни к чему не обязывающий Альянс, — то говорить вообще не о чем. В западных СМИ всерьез обсуждается вопрос, а будет ли НАТО защищать ту же Прибалтику в случае (ими же выдуманной) "российской агрессии"? Большинство сходится во мнении, что нет.

Ну а брать под натовский "зонтик" стремительно дичающую территорию, бандеровская элита которой бредит "парадом на Красной площади"… Даже самые радикальные евроатлантические "ястребы" пока еще не самоубийцы, чтобы так шутить с опасностью третьей мировой…

Однако основная интрига вышеописанной ситуации не в этом. Киев, разумеется, может проводить любые референдумы — по вступлению хоть в НАТО, хоть в Евросоюз, хоть в США. Да хоть в Галактическую федерацию! Результат будет все равно один, независимо от итогов голосования.

Интерес представляет бравурное заявление Порошенко о том, что ныне, дескать, уже 54 процента украинцев хотят вступления в НАТО. Между тем,10 февраля авторитетная американская социологическая компания Gallup обнародовала итоги своего опроса, проведенного среди жителей ряда стран Восточной Европы и касающегося отношения к Альянсу. На выбор предлагались три варианта ответов: членство в нем ассоциируется с защитой, с угрозой для собственных интересов либо воспринимается нейтрально.

Результаты очень любопытны. Среди восточно-европейцев больше всего настроены в пользу НАТО косовские сепаратисты. Еще бы, именно НАТО своими бомбардировками Югославии подарило им вожделенную "незалежность". В Косово Альянс считают защитой 90 процентов опрошенных.

Затем следуют албанцы (70 процентов), поляки (62 процента), прибалты (от 49 до 57 процентов). Приблизительно такой же показатель, в сторону убывания, у хорватов, румын, венгров, чехов. А вот в Боснии с Герцеговиной и в Болгарии имеют положительное отношение к НАТО лишь у 28 процентов населения, а 21 процент видит в нем угрозу. Впрочем, около трети граждан этих государств не имеют четкой позиции по этому поводу.

Греки разделились почти поровну: 23 процентов за, 19 — против, 45 — воздержались. Сербы, к их чести, бомбардировки "самого мирного на планете блока" не забыли — там любят натовцев всего 6 процентов, а боятся — 64 процента.

Среди постсоветских республик самой "пронатовской" оказалась Грузия — 37 за, 8 — против. За ней следует Азербайджан (21 и 16 процентов соответственно). Остальные бывшие республики СССР имеют значительный перевес по числу тех, кто считает НАТО угрозой. И Украина относится к этой последней категории. Защитой Альянс считают всего 29 процентов, зато угрозой — 35 процентов.

Конечно, это далеко не первый случай, когда Gallup "макает лицом в грязь" зарвавшихся киевских пропагандистов. Так, еще в июне 2015 года американцы сообщили, что по данным их исследования, 83 процента крымчан поддерживает воссоединения полуострова с Россией. Тем самым разнеся тезис о крымском референдуме "под дулом российских автоматов".

Сейчас появление объективных цифр отношения украинцев к НАТО выглядит еще более катастрофично для киевских властей. Ведь, получается, что при таком расхождении социологической статистики всерьез доверять тому, что вещают украинские политики, просто невозможно.

Кстати, в украинскую медиасферу прорываются не менее убийственные для нацистов данные по другим настроениям сограждан. Так, недавно на пресс-конференции в Киеве программный директор ОО "Детектор Медиа" Роман Шутов презентовал результаты социологического исследования "Влияние российской пропаганды на общественное мнение в Украине". Выводы пана Шутова были более, чем пессимистическими:

"53 процента жителей Юга считают, что на Украине засилье националистов, которые над законом. 51 процент считают, что в Киеве произошел незаконный вооруженный переворот. 55 процентов считают, что Киев срывает минский процесс. Более половины населения!"

Кстати говоря, по итогам опроса оказалось, что 67 процентов украинцев, вне зависимости от региона, согласны с утверждением "война продолжается, поскольку это выгодно украинскому правительству и олигархам". Хотя при этом жители традиционно националистических регионов продолжают винить в чисто техническом аспекте войны "присутствие российских войск".

Стоит особо отметить, что и данные социологов по сторонникам НАТО могут страдать искажением в сторону завышения. Не секрет, что далеко не у всех украинцев в теперешних условиях найдется мужество дать честный ответ на политические вопросы. А вдруг с тобой беседует не социолог, а какой-нибудь профессиональный патриот, выявляющий "пророссийских агентов"? Но даже при таком раскладе все больше населения уже не боятся говорить правду.

А вывод из опросов только один. Несмотря на массированное "промывание мозгов", украинские власти так и не смогли превратить сограждан в зомбированное стадо, фанатично ненавидящее Россию и все российское. Ситуация в этом смысле для Киева еще более плачевна, чем в первые месяцы после путча. Ведь тогда уровень жизни в стране был гораздо выше.

Судя по публичным заявлениям команды американского президента Трампа, в Вашингтоне ситуацию тоже понимают. Потому и готовы поскорее "сбросить неудачный актив" в виде проекта Украина — пусть и поторговавшись по условиям такой сделки с Москвой.

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