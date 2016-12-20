Европа отняла у Киева последнюю морковку

15 декабря в Брюсселе прошел саммит лидеров стран Евроcоюза, важнейшим вопросом которого стало обсуждение дополнительных требований Голландии для ратификации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Как известно, граждане Нидерландов на состоявшемся в апреле референдуме сказали жесткое "нет" данному соглашению — внушительным, в две трети, числом голосов.

После этого местный премьер Рютте оказался в ситуации, описываемой пословицей: "И невинность соблюсти, и капитал приобрести". "Невинность" — перед правящими элитами Евросоюза, и поддерживающим их в антироссийской политике Вашингтоном, которые требовали от голландцев поскорее подмахнуть вышеупомянутый документ. А капитал — в виде голосов граждан Нидерландов на предстоящих в следующем году парламентских выборах, чтобы остаться руководить правительством еще на один срок.

Чтобы успокоить жителей страны тюльпанов голландский премьер выдвинул своим коллегам по ЕС дополнительные условия по Украине. Они должны были, по его замыслу, успокоить сограждан в плане того, что в обозримом будущем "великая европейская держава" не станет полноправным членом ЕС и даже не сможет претендовать ни на какие реальные преференции.

Можно заметить сразу, что "ультиматум Рютте" европейские лидеры выполнили практически на 100 процентов, дав четкие юридические гарантии по сути требований голландских властей. Ниже приводится результирующая часть принятого документа — наиболее важные пункты выделены жирным шрифтом:

"А. Соглашение об ассоциации имеет целью установить тесные и длительные отношения между Партнерами (Украиной и ЕС) на основе общих ценностей, однако не предоставляет статуса кандидата на вступление в Евросоюз, а также не создает обязательств присвоения такого статуса Украине в будущем.

В. Соглашение подтверждает сотрудничество с Украиной в сфере безопасности, в частности в области предотвращения конфликтов, регулирования кризисов и предотвращения распространения оружия массового уничтожения. Оно не содержит обязательств относительно того, что Евросоюз или государства-члены обеспечивают гарантии коллективной безопасности или другую военную помощь или поддержку Украине.

C. Соглашение ставит целью повышение мобильности граждан. В то же время Соглашение не предоставляет украинским гражданам или гражданам Евросоюза соответственно права проживать и работать на территории соответственно государств-членов ЕС или Украины. Соглашение не ограничивает право государств-членов определять объемы допуска граждан Украины на свою территорию с целью трудоустройства либо самозанятости.

D. Соглашение подтверждает приверженность Союза поддержке процесса реформ в Украине. Соглашение не требует дополнительной финансовой поддержки со стороны государств-членов для Украины и в то же время не меняет суверенное право каждого государства-члена определять характер и объем двусторонней финансовой поддержки Украины".

Кроме того, в документе содержится пункт, что он является юридически обязывающим для всех стран — членов ЕС и может быть изменен только на основе консенсуса между ними. Впрочем, вступает в силу этот "дополнительный протокол" лишь в случае, если Голландия все-таки ратифицирует злосчастное Соглашение с Украиной. Относительно чего полной уверенности нет до сих пор.

Так, известный российский политолог Владимир Корнилов, долгие годы мониторивший все вопросы, связанные с Украиной, записал в своем блоге:

"Голландские оппозиционные партии одна за другой сообщают о том, что не поддержат ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС даже после достигнутого в Брюсселе соглашения лидеров ЕС. Это значит, что премьеру Рютте будет тяжело найти большинство в Сенате для ратификации сего документа".

Впрочем, по данной ситуации, если попытаться поставить себя на место официального Киева, даже сложно сказать, какой исход для него более выгоден. Или, точнее, менее провальный. Ратифицируют голландцы Ассоциацию — и Украина получает четкий юридический запрет даже надеяться на какое-то продвижение к еврочленству на основе этой самой ассоциированности. Что и так было ясно мало-мальски серьезным экспертам с самого начала эпопеи по проталкиванию в Незалежной этой ни к чему не обязывающей (Европу, конечно, не Украину) писульки.

Но ведь киевская пропаганда, питаемая западными грантами и щедротами прозападных олигархов все эти годы активно внушала гражданам, что стоит только подписать Ассоциацию с ЕС — и практически сразу украинцы начнут получать зарплаты по 4 тысячи евро. Ну или хотя бы на уровне Польши. Если не путем получения Украиной полноценного еврочленства, как только, так сразу — то хотя бы после предоставления ей "безвизового режима". В результате чего украинцы массово ринутся работать в европейские страны — где им, конечно же, мгновенно предоставят самые высокооплачиваемые места, с окладами аккурат в те самые вожделенные 4 тысячи евро.

Зато экономическое содержание Соглашения об Ассоциации оказалось намного скромнее. Квоты на беспошлинный ввоз украинской продукции на рынки ЕС просто смехотворны — например, на курятину, в размере целых 20 тысяч тонн (при производстве более миллиона тонн в год) они были исчерпаны еще в январе. А ныне под предлогом появления на Украине вспышек куриной чумы европейцы вообще запретили ввоз к себе украинского птичьего мяса. Ненамного больше квоты и на незалежный сахар — недавно один местный бизнесмен в сердцах заявил, что даже отдельным африканским странам ЕС разрешает продавать у себя до полумиллиона тонн сладкого товара — но только не Украине. А ведь ради этих и подобных им эфемерных выгод Киев практически потерял действительно выгодную торговлю с Россией и странами Таможенного Союза, убытки от чего даже по самым скромным оценкам майданных властей оцениваются в десятки миллиардов долларов.

А тут еще такой "облом" со стороны благословенной Европы. Работать у себя украинцам не давать — а безвизовый режим, который вновь отложили, наверное, в сотый раз, уже до апреля, и который могут отменить в любой момент, разрешает только туристические поездки. Военных гарантий безопасности — никаких, экономических тоже.

Собственно, если Нидерланды все же ратифицируют спорный документ, то официальный Брюссель окажется в весьма затруднительном положении. Ведь если общеобязательных экономических преференций на общеевропейском уровне после этого Украине будет не положено — как давать Киеву, вечно выклянчивающему себе "подачки на пропитание" хоть какую то помощь? Например, на покупку газа, без чего могут холодной зимой замерзнуть сами европейцы.

То есть, конечно, по линии отдельных стран такая помощь не запрещена. Но много ли найдется таких желающих? Франция после более чем вероятной победы то ли правых, то ли ультраправых на предстоящих весной выборах вряд ли будет кормить Незалежную. Маленькие, но богатые страны ЕС, вроде той же Голландии, этого напрямую и так не делали, а "маленькие, но гордые" восточноевропейские сателлиты США на это просто денег не имеют.

Остается одна Германия — да и то, если ее граждане не отправят на "скамейку запасных" нынешнего канцлера Меркель. Впрочем, если даже ей каким-то чудом удастся остаться, украинцам не позавидуешь. Денег у немцев, конечно, немало, но дают они их не просто так. Кто не верит, пусть почитает, какая истерика регулярно поднимается в немецких СМИ по поводу "ленивых греков", которым Берлин тоже оказывает финансовую помощь. И какие требования при этом выдвигает Афинам — так что жители Эллады не вылезают из демонстраций протеста. Но Греция-то — член ЕС, ее волей-неволей приходится держать на плаву, чего не скажешь об Украине…

Так что с точки зрения интересов официального Киева, чисто с экономической точки зрения для него был бы лучше "нулевой вариант" — фактический отказ от Ассоциации из-за ее нератификации Голландией, зато без официального вступления в силу голландских поправок к Соглашению.

Но это чисто с экономической точки зрения. А с точки зрения политической, идеологической, любой вариант исхода для Киева уже ничего не меняет. Главное ведь — что столь любимая там единая Европа четко сказала, в каком именно месте она видела "великую европейскую державу" с ее смехотворными и до предела завышенными претензиями. А это же колоссальный разрыв шаблона, смерть мифа, питающего все эти годы самоубийственную украинскую незалежность!

В связи с этим хочется привести слова соратника и охранника бывшего президента Ющенко, одного из лидеров "первого Майдана" 2004 года, экс-министра транспорта Украины Евгения Червоненко, сказанные в эфире одного из ток-шоу: "Голландия не забывает выставить нам не просто позорные условия, а сделать бессмысленными смерти "бессмертной сотни", десяти тысяч на Донбассе и расколотую страну. Нас не просто не хотят в Европе, нам просто указывают: мы подпишем так называемую ассоциацию, если вы от всего отказываетесь. Кроме того, что вы, как папуасы, обязаны лес-кругляк давать, снять все защитные пошлины для своих металлургических заводов на лом, и вообще, мы прежде примем аннулирование безвиза, а вам дадим безвиз и рассмотрим это 1 апреля. Это уже сюр".

Увы, самое страшное для Киева не то, что это "сюр". Это как раз и есть истинное отношение элит Европы к своим жалким вассалам в Незалежной. Которых вот уже четверть века, как ослика морковкой, манят недостижимой "европерспективой", добиваясь и постоянной сдачи собственных экономических интересов, и растущей антироссийской риторики, а в последнее время — еще и кровавых жертв во имя бандеровского режима. А в итоге после голландского референдума оказалось, что "король-то голый" — и никакой морковки на самом деле не было и в помине. Это воистину убийственный для расклад для украинцев, верующих в европейский выбор. Расклад, который уже не изменить при любом исходе долгой и смехотворной эпопеи по подписанию Соглашения об Ассоциации Украины с ЕС.