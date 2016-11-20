Марина Юденич: Украина - театр абсурда, а мы - зрители

Хотя всем уже ясно, что представляет собой киевский режим, тема Украины остается одной из основных в соцсетях. О причинах этого и о том, почему важно продвигать адекватную точку зрения в публичном пространстве, в беседе с главным редактором Pravda. Ru Инной Новиковой рассказала зампредседателя Общественной палаты Московской области Марина Юденич.

— Марина, как ты считаешь, каковы перспективы Минского процесса?

— Я вообще не верю в результативность Минского формата. Порошенко и его компания уже столько врали, что верить в то, что вдруг в следующий понедельник он проснется честным человеком и начнет исполнять то, что обещает, могут только очень наивные люди.

Кого мы обманываем? Если мы, находясь в московской уютной студии, понимаем, что это вранье, то неужели, люди, у которых близкие гибнут, у которых половина домов разрушена, которые под обстрелом каждую неделю, верят в это?

Я понимаю, что и политика, и журналистика — это области жизни, где людям приходится врать, наверное, профессионально. Но нельзя врать все время, в конце концов, люди перестают верить вообще всем. Поэтому, честно тебе скажу, я позитивных перспектив Минского процесса не вижу.

— Будет то же, что в Приднестровье?

— Будет замороженная такая история, лет на 20-50, может быть… Есть, на мой взгляд, и некий позитивный вариант развития событий, но только если произойдет радикальная смена власти на Украине. Если каким-то образом режим сменится, и на месте Порошенко окажется более вменяемый политик. Тогда, возможно, каких-то договоренностей мы все же достигнем. Но, на мой взгляд, люди, которые сегодня живут на востоке Украины в Донбассе, и Луганске, и еще парочка поколений никогда не простят того, что с ними сделали, и никогда не будут считать себя частью некоего единого государства с теми, кто это сделал.

Украина вообще государство, сметанное на живую нитку, как одеяло лоскутное: сшили, что-то получилось. А когда на живую нитку сметал, оно и рвется. Вот одеяло-то и распоролось.

На самом деле сегодня происходит много совершенно кощунственных вещей. Когда ты убиваешь детей, а обвиняешь в этом русских — это кощунство, потому что это смерть, это кровь, это дети. Ты врешь и строишь свою политическую пропаганду на их крови. Бомбить собственный народ и рассказывать потом, что взорвался кондиционер — это кощунство.

Как, собственно, и реакция нашей либеральной тусовки на убийство Моторолы. Я сама не принадлежала к числу его ярых поклонниц, но его убийство — это событие со знаком минус. Но еще больший минус — то, что либеральная тусовка начала соревноваться, кто смешнее пошутит по этому поводу. И никто не хочет понять, что это смерть, а смерть требует к себе уважения, неважно, приятен тебе был человек при жизни или нет. Он погиб страшно, погиб молодым, оставил двоих детей. И ерничание, пляски на костях я считаю мерзостью.

— Тебя это удивило?

— Не то, чтобы удивило. Это как когда кажется, что уже дно, а потом снизу стучат. Вот и сейчас снизу постучали в очередной раз. Некоторые люди персонально удивили, я не ожидала глупости от в общем-то достаточно приличных людей.

— А есть ли смысл вообще дискутировать в социальных сетях?

- Есть, я объясню, почему. Как всегда, есть фланги, у которых все хорошо, и не дай Бог сказать, что не все хорошо — ты сразу попадаешь в число предателей. Есть фланг, в частности, либеральный, который считает, что в России не может быть ничего хорошего. И есть середина. Середина эта не серая, как некоторые пишут. 85 процентов из них в социальных сетях присутствуют, ведут активный образ жизни, озабочены большую часть своей жизни не политическими событиями, а насущными проблемами. Но эти люди освоили социальные сети, они приходят туда найти единомышленников, понять, что они не одиноки. Они готовы спорить.

Эти люди, на мой взгляд — самая здоровая часть общества, ради которой стоит писать и вести интернет-дискуссии. Им надо услышать в публичном пространстве публичного человека, что все хорошо будет, что они правы, что добро побеждает зло, что хороших людей больше, чем плохих. Даже я, искушенный блогер, технолог, журналист, прочитав хорошую историю на фейсбуке, ловлю тебя на ощущении, что день становится ярче. Безусловно, надо быть в социальных сетях, мы не должны уходить и сдавать позиции, мы их очень долго завоевывали, долго шли к тому, чтобы люди перестали верить только одному флангу.

— То есть за последнее время аудитория изменилась? Ведь раньше в социальных сетях сидела очень либеральная публика…

— Очень изменились. Я скажу, что переломный момент, безусловно — это 2014 год, когда присоединили Крым, и 2015-й — праздник великой Победы. Крым — это, конечно, водораздел. Причем не просто политический, а нравственный, социальный, национальный.

Люди, которые относились скептически к власти, после Крыма с пеной у рта начинали доказывать, что это "наше". И второй, конечно, перелом — это Бессмертный полк. Даже в Москве организаторы ожидали, что на улицы выйдет 250-300 тысяч человек, медиков готовили под это число, МЧС. А вышел миллион. И то же самое происходит в виртуальном мире. Кто все эти люди, которые вышли 9 мая с портретами? Обычные люди. Почему они вышли? Потому что задело. Потому что обидели дедов, когда называли их "захватчиками".

Сколько до 2015 года подленького вбрасывалось о том, что не было никакой Великой Отечественной, что просто два тирана бились между собой. Эти постоянные плевки, "Рашка", "колорады", "ватники", и так далее — они вызывают в нормальном человеке здоровый протест. И когда не просто ругают какого-то абстрактного президента или еще более абстрактных депутатов, а тебя конкретно называют ватником, колорадом и говорят, что ты дебил, анчоус, как наши либералы писали, существо безмозглое, которое автобусами на выборы свозят. В качестве протеста я иду в сеть, и как могу, иногда корректно, иногда не очень, объясняю, что это мой осознанный выбор, что мои деды в Великой Отечественной войне победили, а не в каком-то там противостоянии тиранов. И этот приток здоровых, не политизированных, и очень обиженных в глубине души людей абсолютно массовый.

— И на фоне этого Рада приняла постановление, в котором сказано, что Вторую мировую войну спровоцировал пакт Молотова-Риббентропа…

— Там вообще живут в параллельной реальности. Мы это все наблюдаем как в театре абсурда. Только сидим в зрительном зале, где иногда, может быть, на нас что-то капает, какие-то санкции с крыши. Но, в принципе, мы просто смотрим на то, что происходит на сцене. А люди в этом театре абсурда живут, и их мне искренне жалко.