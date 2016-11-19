За Донбасс воюют люди со всего мира

Дьяби Альфа прибыл на Донбасс из Габона, потому что его глубоко потрясло горе людей, голод и испуг донбассцев, прятавшихся в развалинах под артобстрелом. За оружие он взялся не сразу. Сначала он участвовал в гуманитарных миссиях, но потом понял, что здесь, на Донбассе, важен каждый ствол. Теперь он легионер, то есть входит в самое элитное подразделение ДНР. На флаге Легиона написано: "Нет уз святее товарищества". Легион ДНР — это настоящее братство по оружию.

Глядя на Дьяби и других защитников Донбасса из Китая, Франции, Дании, Норвегии, стран Азии и Африки, понимаешь, что иначе как настоящий интернационал это не назовешь. Здесь под орудийным обстрелом выковался настоящий интернационал — содружество бойцов, сражающихся с киевскими нацистами и их пособниками из НАТО.

Дьяби не испытывает ненависти к простым украинцам, над которыми самозванная власть также издевается. Он очень надеется не погибнуть, потому что недавно стал мужем и в скором времени станет отцом. Его жена — местная жительница. Поэтому защищая Донбасс, он теперь защищает и будущее своего сына. Об этом Дьяби Альфа рассказал в эфире Pravda.Ru из студии канала novorossia.today.

— Какая сейчас ситуация на фронте?

— Ситуация очень тяжелая. Постоянно идут провокации со стороны украинской армии. Я вижу, что ситуация критическая, население бежит, все очень плохо и опасно.

— Остается гражданское население на линии фронта или уже все уехали?

— Некоторые по-прежнему находятся на линии фронта, но их не так много.

— Вы им помогаете, Дьяби, или они выживают, как сами могут?

— Мы всегда приходим на помощь населению, это наша миссия. Мы все делаем для эвакуации, для гуманитарной помощи, для распределения лекарств, одежды и т.д.

— То есть вы не только военный, но параллельно еще и работник гуманитарного фронта.

— Да, я также защищаю граждан и параллельно занимаюсь гуманитарной помощью.

— Вы приехали на Донбасс и сейчас там находитесь. Есть ли там другие люди из-за рубежа?

— Очень много иностранцев приехало, чтобы помочь, оказать гуманитарную помощь, моральную помощь, поддержку… Они сражаются рядом со мной за Донецкую Народную Республику. У нас тут и американцы, и французы, и испанцы… В прошлом году даже приезжали китайцы. Один китаец у нас тут был и сражался.

— Почему вы приехали и стали сражаться здесь?

— Я приехал по собственному желанию. Во-первых, для того, чтобы оказать помощь и поддержку. Я увидел, что население страдает, подвергается угрозам со стороны украинских политиков и Запада, США. Под давлением западных сил украинцы двинулись на уничтожение собственного населения, на восток собственной страны.

Поэтому я решил рискнуть своей жизнью, для того чтобы в 2014 году оказать гуманитарную помощь. Помощи не было, было много стариков, старух, детей, которые страдали. У них даже нечего было есть, они сидели в бункерах, в убежищах. Они даже не различали украинскую армию и армию Донецкой Республики, потому что боялись всех и очень страдали.

И я занялся гуманитарной помощью, помогал в эвакуации жителей. И французские журналисты, приезжавшие вместе с Красным Крестом, привозили лекарства и одежду. Мы привозили питание, лекарства, потому что люди жили прямо на линии фронта. Было много детей, которые потеряли своих родителей. Я видел собственными глазами, как все происходило в Дебальцеве. В убежищах сидело по 200 человек и более. Они страдали. Мы видели, что дома разрушены, все жили на улице.

Раньше не было электричества, не было воды, не было даже связи, телефона, ничего не работало. Но республика сумела все это восстановить. Все принялись за дело. Это молодая республика. Теперь дела уже относительно хорошо идут, потому что потихонечку восстанавливаются дома, восстановлены связи - все то, что разрушила украинская армия. Кровь правда льется, это ужасно. По этим причинам я решил сражаться за Донецкую Республику.

— Как вы видите будущее? Будет ли все это продолжаться еще долго или все-таки в скором времени остановится?

— Я думаю, 50 на 50. Потому что, с одной стороны, украинское население было обмануто своими правителями из Киева, и до сих пор многие люди под влиянием западников находятся. Их обманули, и многие из них знают, что они были обмануты, но они не имеют права говорить, их лишили права голоса. Есть еще элита. Элита, которая научилась обманывать свой собственный народ на Украине.

Руководство и население Донецкой Республики давно готово к прекращению огня и к соблюдению Минских соглашений. Потому что слишком много крови пролилось, и никто не хочет больше этой крови. И население Донецка даже жалеет украинцев, которые угрожают как раз населению Донбасса. А гуманитарная помощь, кстати, поступает из России. Российский Красный Крест ее везет и пытается спасти население, которое находится в полном дерьме. Учреждения у нас восстановили свою работу, инфраструктура восстанавливается. Я думаю, что будущее здесь есть.

— Как вы видите украинцев? Для вас они враги или обманутые люди?

— Да, часть из них я считаю врагами, мы их называем элита. Это враги своего собственного народа, всех, в том числе украинцев. Потому что они-то не желают прекращения огня. Каждый раз, когда идет призыв к прекращению огня, они делают один шаг вперед, два шага назад, и ничего не происходит. И в результате потом они даже начинают продвигаться вперед или бомбить ночью. Строения рядом с линией фронта уничтожены.

Поэтому эти руководители украинские — главные враги украинского народа, так же как их командование на фронте. В то время как ДНР готова к прекращению огня. За пять минут огонь был бы прекращен, если было бы на то политическое решение другой стороны. Я знаю, что происходит на фронте, я там постоянно нахожусь. Нам иногда даже категорически запрещают, даже если были провокации со стороны украинцев, стрелять в ответ.

Мы находимся в траншеях, наблюдаем за тем, что происходит на линии, ничего не делаем, но они нам продолжают угрожать. И потом украинцы еще угрожают мирному населению. Так что, с моей точки зрения, все это может продолжаться сто лет еще. Но, наверное, уже половина населения Украины понимает, в чем дело.

"Собственные руководители нас обманули, — говорят они между собой, — нами правят бандиты, но мы не можем об этом сказать". И некоторые журналисты даже подверглись избиению в Киеве, я это знаю. Потому что они говорили правду о том, что здесь происходит в настоящее время.

— Принимали ли вы участие в боях, участвовали ли вы непосредственно в реальных сражениях с ВСУ или еще нет?

— Так точно! Конечно, участвовал, еще в аэропорту и не только. Моя часть стояла рядом с аэропортом.

— Вы не были ранены?

— Здесь нет, я был в другом месте ранен.

— Сможет ли ДНР сохранить свои независимость и суверенитет? Будет ли, на ваш взгляд, потом возможен союз с Украиной?

— Я верю в будущее этой республики. У нее есть будущее. Будет работа, инфраструктура будет восстановлена. Я вижу, что у этой земли есть большое будущее. И квалифицированные специалисты приедут сюда. Здесь все наладится и будет хорошо. Я верю в то, что эта Донецкая Республика будет суверенной и свободной.

— Очень тяжело донбассцам жить сегодня. Хорошо, что есть такие люди, как вы, которые их защищают и помогают им. Дьяби, когда война закончится, думаете ли вы остаться на Донбассе, жить там?

— А я уже остался, у меня уже здесь есть семья, у меня жена, и она беременна — на седьмом месяце. Я будущий папа. Я всегда буду сражаться за свободу этого населения и этой республики, чтобы ДНР продвигалась вперед, за будущее. За будущее моего малыша в том числе и всех детей Донбасса.

Беседовал Александр Артамонов

К публикации подготовил Юрий Кондратьев