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Автор Редакция рубрики "Мир"

Отказ от Ялтинских соглашений - приговор Украине

Мир » Бывший СССР » Украина

Депутаты сейма Польши вслед за Украиной проголосовали за принятие "Декларации памяти и солидарности Сейма Республики Польша и Верховной рады Украины". В документе утверждается, что Ялтинские соглашения лидеров антигитлеровской коалиции, закрепившие победу над фашизмом, стали основой "порабощения всей Восточной и Центральной Европы". Уничтожением всего советского Украина невольно ставит вопрос о законности своего существования. Ведь она была создана именно Советским Союзом. 

Русины и галичане покидают Украину

Не нацелились ли польские власти на свои бывшие Восточные кресы, нынешние западные территории Украины? Как будет в этом случае вести себя Закарпатье? Хотят ли русины создать независимое государство, или они отойдут к одной из других стран? Об этом Pravda.Ru рассказал председатель совета Международного центра "Матица русинов", председатель Ассоциации русинов России "Лига защиты чести и достоинства русинов" Петро Гецко.

— Что нового со статусом Закарпатья?

— 17 октября в гостинице "Измайлово" прошло заседание Учредительной конференции Международного центра "Матица Русинов", которая объединила в себе русинские организации. Были представители из каждой области Украины. Кроме статуса правопреемства Подкарпатской Руси, мы обозначили курс на правопреемство УССР. Все это изложено в нашем Меморандуме.

Событие неординарно тем, что все нынешние форматы и договоренности, которые рассматривают единство Украины, получаются незаконными. Это что соединить ужа с ежом. Также невозможно присоединить нынешние ЛНР и ДНР, которые уже однозначно четко обозначились как русские и антифашистские к абсолютно антагонистичной территории и идеологии, куда их хотят впихнуть. Такой формат уже априори не подходит к позиции, что Украина едина.

Наш же формат предполагает, что признаются все области, включая ДНР и ЛНР в нынешнем формате. Руководство, которое сейчас представляет Украину, юридически несамостоятельно. Зато есть основа для самоопределения территорий в виде целого ряда международно-правовых актов. Мы — правопреемник Подкарпатской Руси, а теперь уже подписали, что являемся также правопреемником Украинской Советской Социалистической Республики. Этот титул распространяется на те области, которые присоединяются к меморандуму Подкарпатской Руси.

— То есть вы себя теперь объявили наследниками и правопреемниками не только Подкарпатской Руси, но и совместно с другими территориями — УССР. На каком основании они могут присоединиться?

— Да. Там есть такой нюанс, что человек, родившийся в Советском Союзе, если даже он один остался в регионе, везде в паспорте пишут: родился в УССР. Этого достаточно для того, чтобы он от имени этого региона мог подписать, что он представляет регион по русскому праву, и мы на этот регион распространяем наш мандат, наш титул. На конференции, которая прошла 17 октября, были представители со всех регионов.

— Только русины?

— Русины и русы. Мы обозначили, что в течение тысячи лет с корнем рус очень хорошо умеет играть Ватикан. Он к этому слову в разных вариациях добавлял "-ин" и другое. Но корень рус — ключевой, и он в основе. Мы сразу сказали, что употребляем наименование "русин", потому что так обозначено в международно-правовых документах, но в скобки взяли слово рус. Это как бы неразрывно. Потому что все, кто живет в Донецке, Луганске, кто подвергается сейчас обстрелам, геноциду, - это наши братья.

За основу мы берем корень "рус". То есть русский, русин или просто рус, русич, но корень "рус". Поэтому в меморандуме обозначено, что украинец, который признает меморандум, считается русином. Русин, который не признает меморандум, считается украинцем. Это сразу четко все ставит по местам, устраняет все кривотолки и разночтения.

Все это в соответствии со всеми нормами международного права, правами человека, Хельсинкскими соглашениями. В Меморандуме учтены все эти документы. Наши документы отработаны и соответствуют всем требованиям для предоставления в ООН и в госдеп США, потому что эта страна при распаде Австро-Венгрии взяла мандат и арбитраж. Она гарантировала их соблюдение не только в то время, когда были подписаны системы Версальских договоров, но вообще на весь период.

На русинов записаны очень большие деньги. На русинах числится то, что нынешнее представительство в ООН Украины и Белоруссии — это представительство русинов, это титул русинов. И то, что русины как бы стерлись, исчезли в один день, - это не так. Русины не исчезли, Сталин не успел завершить процесс, так же как и Ватикан. Нас хотели превратить в сиуниатов, в рабов. Ватикан превратил операцию освобождения русинов в оккупацию.

— Русинами вы сейчас называете в широком понимании всех, кто живет на территории Украины?

— Да, и за пределами. Я говорю о тех, кто живет в Словакии и других странах.

— То есть вы всех украинцев априори считаете русинами?

— Это не я считаю, это тема, которая звучит сейчас везде. Как только вы заводите речь о русинах, вам сразу говорят, что все украинцы — русины, потому что это старое название украинцев.

— Какова перспектива реального международного признания вашей инициативы? Это чисто пропагандистский проект? Ведь даже Россия этого не признает.

— Я скажу, возможно, даже больше, чем должен говорить. Признают даже США. Это куда важнее в контексте нынешней гражданской войны ЛНР и ДНР с ВСУ. Именно это будет ключевым фактором. А Венгрия, возможно, будет первой, кто признает нас официально. И мы обозначили титул не только Украины, а как минимум Центральной Европы. Это все русинские земли. Остальные все там — пришлые народы.

— Вы прямо как курды…

— У курдов столько прав нет, сколько их есть у нас. Потому что нас признало 52 государства.

— Когда вас признали 52 государства?

— Еще в 1919 году. Мы ж в системе Версальских договоров красной нитью проходим, а еще раньше — во всех униях красной нитью проходим. Ватикан везде подписывался, США взяли на себя роль защитника тех народов и государств, которые образовались после распада империй.

— И вы хотите под крыло Соединенных Штатов?

— Мы хотим не под крыло, а используем тот мандат и арбитраж. Государственный и территориальный суверенитет у нас с 19-го года — Подкарпатская Русь. Прямым текстом указана территория русинов на юг от Карпат.

Беседовала Любовь Люлько

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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