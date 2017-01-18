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Автор Любовь Степушова

Россию и Украину судит родной брат "пуделя"

Мир » Бывший СССР » Украина

В Лондоне начался суд по иску России к Украине на 3 миллиарда долларов, которые в 2013 году были одолжены Киеву в виде европейских бондов. Дело ведет судья Вильям Блэр, родной брат бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, известного в Европе как "пудель Вашингтона". Каковы перспективы иска?

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В последнее время иностранные суды выносят политически мотивированные решения против России, и решения Третейского суда в Гааге по иску бывших акционеров ЮКОСа, а также ЕСПЧ по процедуре усыновления детей в американские семьи — прямое тому доказательство. Поэтому ремарка о личности судьи не лишняя.

Россия в лице адвокатской конторы Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP подала иск в Высокий суд Лондона в феврале 2016 года с требованием полного погашения долга плюс судебные издержки и проценты. Последние, в соответствии с министерством финансов Москвы, составили 75 миллионов долларов. Россия одолжила средства правительству Николая Азарова в 2013 году, и этот заем фактически спас тогда страну от дефолта. Сделка была оформлена по английскому законодательству: Украиной были выпущены долговые европейские бумаги — евробонды, которые выкупила Россия.

Что такое евробонды?

Это ценные бумаги, представляющие собой вид долговых денежных обязательств, заемщиками по которым выступают правительства, корпорации, международные организации. Еврооблигации выпускаются в валюте, отличной от валюты государства-инвестора и государства-заемщика. Они погашаются в срок от трех до 40 лет и содержат купоны, по которым осуществляется выплата процентов.

Заметим, что Украина уже при правительстве Яценюка исправно выплачивала России проценты по купонам, однако в декабре 2015 года отказалась, объявив мораторий на выплату долгов. Тем не менее, сам факт выплаты говорит о том, что Украина признала правомерность сделки. Украина также пыталась доказать, что этот долг — частный, но МВФ признал его суверенный (государственный) характер. Это означает, что долг не подлежит реструктуризации по той схеме, которую Украина применила к частным инвесторам.

Позиция Украины

Адвокаты Украины из Quinn, Emanuel, Urquhart & Sullivan LLP настаивают, что соглашение никогда не было должным образом санкционировано парламентом и правительством Украины, долг был навязан и снабжен "рядом подразумеваемых дополнительных условий", пишет Financial Times. Среди них отказ от заключения Украиной соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Украина также настаивает, что в судебном процессе надо смотреть на проблему в полном объеме, в том числе в плане "аннексии Крыма Россией, что больно ударило по ее экономике и препятствует ее способности погашать долги".

"Это не долг простой претензии, а инструмент подавления одного суверенного государства другим", — цитирует адвокатов Украины Financial Times. "Иск возник и является частью более широкой стратегии незаконной экономической, политической и военной агрессии России против Украины".

Позиция России

Адвокат Марк Ховард, изложивший вчера позицию России в Высоком суде Лондона, сообщил, что, по утверждениям Украины, она не имеет возможности выполнять первоначальные соглашения по облигациям "из-за предполагаемого невыполнения закона о бюджете страны",  цитирует Financial Times. Он утверждает, что Украина всегда признавала договор от 2013 года как в публичных заявлениях, так и в представлениях в Международный валютный фонд.

Он также настоял в письменном обращении, что английские суды не могут определить, противоречит ли международному праву поведение России по отношению к Украине. "Вопросы, на которые Украина сетует, не являются частью английского законадательства или частью долгового соглашения и не являются предметом рассмотрения в английских судах", — сказал Ховард, добавив, что якобы "политическая агрессия" или нарушения международного права не имеют связи с обсуждаемым "простым английским спором".

Слушания в Высоком суде по просьбе истца проходят в форме "общего суждения", пишет Daily Mail. Это означает, что суд будет отвечать на каждый из аргументов ответчика и решать, могут ли они быть предъявлены в суде. И вслед за этим решить, можно ли направлять дело на судебное разбирательство по существу.

"Россия имела возможность организовать частные слушания в лондонском Международном арбитражном суде в соответствии соглашением по евробондам, но тот факт, что она решила довести дело до публичного суда, показывает, что она уверена в победе, — сказал Daily Mail Питер Гриффин из Slaney Advisors, эксперт в области международного арбитража и иностранных инвестиционных споров. — Позиция России мне кажется очень сильной. И Россия играла в эту игру действительно разумно с самого начала. Они (русские) были на два шага впереди Украины и всех остальных".

Перспективы иска

Все было бы ничего в плане перспектив, но дело России ведет контора, которая уже показала крайне неудачный результат по иску акционеров ЮКОСа в Гааге. Тогда с нашей страны взыскали 50 миллиардов долларов. И хотя затем это решение было отменено в арбитраже высокой инстанции, вопрос, нужно ли было ее нанимать снова? Или проигрыш России кому-то нужен? Оказывается, в ноябре 2009 года правительство России выпустило постановление, по которому американская (!) CGSH становилась "единственным поставщиком юридических услуг по представлению интересов Российской Федерации в судебных разбирательствах". Неужели нельзя разобраться с этим договором?

В заключение скажем, что решение Высокого суда Лондона может быть заблокировано решением Конституционного суда Украины, который откажет в его признании и исполнении. Также Украина обладает иммунитетом в отношении своей зарубежной собственности. Таким образом Россия даже при аресте этой собственности столкнется с отстаиванием права в судах по ее отъему для погашения долга. Вывод — надо давать в долг только под более серьезные гарантии. Например, в части прописанной собственности: заводов, земель и так далее. 

"Я абсолютно уверен, что спор будет рассмотрен достаточно быстро и  весьма квалифицированно", — сказал Правда.Ру Алексей Исполинов, заведующий кафедрой Международного права Юридического факультета МГУ, кандидат юридических наук, доцент. — Они не будут затягивать процесс просто так, потому лондонская судебная власть очень дорожит своей отличной репутацией в решении финансовых споров". Но дорожит ли репутацией Украина?


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Темы суд кредиты Украина
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